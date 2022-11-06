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В Мелитополе вернули на место снесенный при киевской власти памятник Ленину
В Мелитополе вернули на место снесенный при киевской власти памятник Ленину - 06.11.2022 Украина.ру
В Мелитополе вернули на место снесенный при киевской власти памятник Ленину
Памятник Владимиру Ленину, снесенный при Украине, вернули на место в Мелитополе. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает 6 ноября РИА Новости
2022-11-06T09:58
2022-11-06T09:58
2022-11-06T09:58
памятник
ленин
мелитополь
новости
владимир рогов
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"Памятник Ленину снова стоит в Мелитополе. В свое время его демонтировали украинские националисты, объявив тогда в Украине войну памятникам и советскому прошлому", - сказал Рогов.По его словам, памятник поставили на то место, где он стоял семь лет назад.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
памятник, ленин, мелитополь, новости, владимир рогов
памятник, Ленин, Мелитополь, Новости, Владимир Рогов
В Мелитополе вернули на место снесенный при киевской власти памятник Ленину
Памятник Владимиру Ленину, снесенный при Украине, вернули на место в Мелитополе. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает 6 ноября РИА Новости
"Памятник Ленину снова стоит в Мелитополе. В свое время его демонтировали украинские националисты, объявив тогда в Украине войну памятникам и советскому прошлому", - сказал Рогов.
По его словам, памятник поставили на то место, где он стоял семь лет назад.