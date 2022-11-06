https://ukraina.ru/20221106/1040530733.html

В Мелитополе вернули на место снесенный при киевской власти памятник Ленину

В Мелитополе вернули на место снесенный при киевской власти памятник Ленину - 06.11.2022 Украина.ру

В Мелитополе вернули на место снесенный при киевской власти памятник Ленину

Памятник Владимиру Ленину, снесенный при Украине, вернули на место в Мелитополе. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает 6 ноября РИА Новости

2022-11-06T09:58

2022-11-06T09:58

2022-11-06T09:58

памятник

ленин

мелитополь

новости

владимир рогов

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"Памятник Ленину снова стоит в Мелитополе. В свое время его демонтировали украинские националисты, объявив тогда в Украине войну памятникам и советскому прошлому", - сказал Рогов.По его словам, памятник поставили на то место, где он стоял семь лет назад.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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памятник, ленин, мелитополь, новости, владимир рогов