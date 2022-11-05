Немцы потребовали запретить взъезд послам Украины на территорию своей страны - 05.11.2022 Украина.ру
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Немцы потребовали запретить взъезд послам Украины на территорию своей страны
Немцы потребовали запретить взъезд послам Украины на территорию своей страны - 05.11.2022 Украина.ру
Немцы потребовали запретить взъезд послам Украины на территорию своей страны
Читатели издания Welt критически оценили призыв нового посла Украины в Германии Алексея Макеева запретить россиянам взъезд в страну. Жители ФРГ охотнее запретили бы въезд украинским послам, следует из комментариев
2022-11-05T10:00
2022-11-05T10:01
новости
посол
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"Неужели никому из немецких политиков не приходит в голову объяснить этому парню методом оплеух, что позволено, а что нет. Его единственная работа говорить "спасибо" и махать ручкой""Недипломат из коррупционной Украины осмеливается делать такие заявления? Почему никто не может сказать Макееву, что ему нужно вести себя соответственно своему положению""А я требую запретить въезд послам Украины!"Макеев ранее был спецпредставителем МИД Украины по вопросам санкционной политики.Послом в Берлин он назначен совсем недавно, сменив на посту одиозного Андрея Мельника, но уже успел сделать ряд радикальных заявлений в духе своего предшественника.Уже уйдя с дипломатического поста, Мельник всколыхнул немецкую общественность тем, что назвал Евангелическую церковь Германии и ее прихожан "морально больными" за призывы к деэскалации конфликта на Украине.
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новости, посол, германия, немцы, украина
Новости, посол, Германия, немцы, Украина

Немцы потребовали запретить взъезд послам Украины на территорию своей страны

10:00 05.11.2022 (обновлено: 10:01 05.11.2022)
 
Алексей Макеев
Алексей Макеев
Читать в
Читатели издания Welt критически оценили призыв нового посла Украины в Германии Алексея Макеева запретить россиянам взъезд в страну. Жители ФРГ охотнее запретили бы въезд украинским послам, следует из комментариев
"Неужели никому из немецких политиков не приходит в голову объяснить этому парню методом оплеух, что позволено, а что нет. Его единственная работа говорить "спасибо" и махать ручкой"
"Недипломат из коррупционной Украины осмеливается делать такие заявления? Почему никто не может сказать Макееву, что ему нужно вести себя соответственно своему положению"
"А я требую запретить въезд послам Украины!"
Макеев ранее был спецпредставителем МИД Украины по вопросам санкционной политики.
Послом в Берлин он назначен совсем недавно, сменив на посту одиозного Андрея Мельника, но уже успел сделать ряд радикальных заявлений в духе своего предшественника.
Уже уйдя с дипломатического поста, Мельник всколыхнул немецкую общественность тем, что назвал Евангелическую церковь Германии и ее прихожан "морально больными" за призывы к деэскалации конфликта на Украине.
Акция в Германии против политики в отношении России - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 17:15
Немцы всё больше верят России, новый посол — скандалист: что говорили об Украине в мире 2 ноября
 
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