https://ukraina.ru/20221105/1040516820.html
Немцы потребовали запретить взъезд послам Украины на территорию своей страны
Немцы потребовали запретить взъезд послам Украины на территорию своей страны - 05.11.2022 Украина.ру
Немцы потребовали запретить взъезд послам Украины на территорию своей страны
Читатели издания Welt критически оценили призыв нового посла Украины в Германии Алексея Макеева запретить россиянам взъезд в страну. Жители ФРГ охотнее запретили бы въезд украинским послам, следует из комментариев
2022-11-05T10:00
2022-11-05T10:00
2022-11-05T10:01
новости
посол
германия
немцы
украина
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"Неужели никому из немецких политиков не приходит в голову объяснить этому парню методом оплеух, что позволено, а что нет. Его единственная работа говорить "спасибо" и махать ручкой""Недипломат из коррупционной Украины осмеливается делать такие заявления? Почему никто не может сказать Макееву, что ему нужно вести себя соответственно своему положению""А я требую запретить въезд послам Украины!"Макеев ранее был спецпредставителем МИД Украины по вопросам санкционной политики.Послом в Берлин он назначен совсем недавно, сменив на посту одиозного Андрея Мельника, но уже успел сделать ряд радикальных заявлений в духе своего предшественника.Уже уйдя с дипломатического поста, Мельник всколыхнул немецкую общественность тем, что назвал Евангелическую церковь Германии и ее прихожан "морально больными" за призывы к деэскалации конфликта на Украине.
https://ukraina.ru/20221102/1040434164.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, посол, германия, немцы, украина
Новости, посол, Германия, немцы, Украина
Немцы потребовали запретить взъезд послам Украины на территорию своей страны
10:00 05.11.2022 (обновлено: 10:01 05.11.2022)
Читатели издания Welt критически оценили призыв нового посла Украины в Германии Алексея Макеева запретить россиянам взъезд в страну. Жители ФРГ охотнее запретили бы въезд украинским послам, следует из комментариев
"Неужели никому из немецких политиков не приходит в голову объяснить этому парню методом оплеух, что позволено, а что нет. Его единственная работа говорить "спасибо" и махать ручкой"
"Недипломат из коррупционной Украины осмеливается делать такие заявления? Почему никто не может сказать Макееву, что ему нужно вести себя соответственно своему положению"
"А я требую запретить въезд послам Украины!"
Макеев ранее был спецпредставителем МИД Украины по вопросам санкционной политики.
Послом в Берлин он назначен совсем недавно, сменив на посту одиозного Андрея Мельника, но уже успел сделать ряд радикальных заявлений в духе своего предшественника.
Уже уйдя с дипломатического поста, Мельник всколыхнул немецкую общественность тем, что назвал Евангелическую церковь Германии и ее прихожан "морально больными" за призывы к деэскалации конфликта на Украине.