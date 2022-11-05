https://ukraina.ru/20221105/1040516820.html

Немцы потребовали запретить взъезд послам Украины на территорию своей страны

Немцы потребовали запретить взъезд послам Украины на территорию своей страны - 05.11.2022 Украина.ру

Немцы потребовали запретить взъезд послам Украины на территорию своей страны

Читатели издания Welt критически оценили призыв нового посла Украины в Германии Алексея Макеева запретить россиянам взъезд в страну. Жители ФРГ охотнее запретили бы въезд украинским послам, следует из комментариев

2022-11-05T10:00

2022-11-05T10:00

2022-11-05T10:01

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"Неужели никому из немецких политиков не приходит в голову объяснить этому парню методом оплеух, что позволено, а что нет. Его единственная работа говорить "спасибо" и махать ручкой""Недипломат из коррупционной Украины осмеливается делать такие заявления? Почему никто не может сказать Макееву, что ему нужно вести себя соответственно своему положению""А я требую запретить въезд послам Украины!"Макеев ранее был спецпредставителем МИД Украины по вопросам санкционной политики.Послом в Берлин он назначен совсем недавно, сменив на посту одиозного Андрея Мельника, но уже успел сделать ряд радикальных заявлений в духе своего предшественника.Уже уйдя с дипломатического поста, Мельник всколыхнул немецкую общественность тем, что назвал Евангелическую церковь Германии и ее прихожан "морально больными" за призывы к деэскалации конфликта на Украине.

https://ukraina.ru/20221102/1040434164.html

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новости, посол, германия, немцы, украина