https://ukraina.ru/20221105/1040510849.html

Американцы против: Домрин объяснил, почему в США не слушают мнение избирателей об Украине

Американцы против: Домрин объяснил, почему в США не слушают мнение избирателей об Украине - 05.11.2022 Украина.ру

Американцы против: Домрин объяснил, почему в США не слушают мнение избирателей об Украине

Почти 60% американцев против оказания помощи Украине. Это данные аналитиков Morning Consult. При этом президент США Джо Байден последовательно отвергает дипломатическое решение ситуации на Украине, убеждает всех, что от этого зависит репутация Америки. Так ли это, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Александр Домрин

2022-11-05T04:30

2022-11-05T04:30

2022-11-05T04:30

новости

александр домрин

сша

избиратели

мнение

украина

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По его словам, ответ на эту задачку очень простой: военная "помощь" Украине – это очень хорошая инвестиция в американскую экономику. Байден и другие политики США прекрасно это понимают.И кто именно придет к власти на ближайших выборах – не так важно, потому что вся разница между демократами и республиканцами будет заключаться в том, что первые беспрекословно выполнят задачу, а правые зададутся целесообразностью трат и спросят с коллег, на что они спустили миллиарды долларов.Он обратил внимание на то, что в этом законе отдельно прописана статья, предполагающая выделение 500 миллионов долларов на документирование военных преступлений России против Украины.Полностью прочитать интервью можно здесь:

https://ukraina.ru/20221104/1040494224.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр домрин, сша, избиратели, мнение, украина