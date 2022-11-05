https://ukraina.ru/20221105/1040510849.html
Американцы против: Домрин объяснил, почему в США не слушают мнение избирателей об Украине
Американцы против: Домрин объяснил, почему в США не слушают мнение избирателей об Украине - 05.11.2022 Украина.ру
Американцы против: Домрин объяснил, почему в США не слушают мнение избирателей об Украине
Почти 60% американцев против оказания помощи Украине. Это данные аналитиков Morning Consult. При этом президент США Джо Байден последовательно отвергает дипломатическое решение ситуации на Украине, убеждает всех, что от этого зависит репутация Америки. Так ли это, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Александр Домрин
2022-11-05T04:30
2022-11-05T04:30
2022-11-05T04:30
новости
александр домрин
сша
избиратели
мнение
украина
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По его словам, ответ на эту задачку очень простой: военная "помощь" Украине – это очень хорошая инвестиция в американскую экономику. Байден и другие политики США прекрасно это понимают.И кто именно придет к власти на ближайших выборах – не так важно, потому что вся разница между демократами и республиканцами будет заключаться в том, что первые беспрекословно выполнят задачу, а правые зададутся целесообразностью трат и спросят с коллег, на что они спустили миллиарды долларов.Он обратил внимание на то, что в этом законе отдельно прописана статья, предполагающая выделение 500 миллионов долларов на документирование военных преступлений России против Украины.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221104/1040494224.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, александр домрин, сша, избиратели, мнение, украина
Новости, Александр Домрин, США, Избиратели, Мнение, Украина
Американцы против: Домрин объяснил, почему в США не слушают мнение избирателей об Украине
Почти 60% американцев против оказания помощи Украине. Это данные аналитиков Morning Consult. При этом президент США Джо Байден последовательно отвергает дипломатическое решение ситуации на Украине, убеждает всех, что от этого зависит репутация Америки. Так ли это, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Александр Домрин
По его словам, ответ на эту задачку очень простой: военная "помощь" Украине – это очень хорошая инвестиция в американскую экономику. Байден и другие политики США прекрасно это понимают.
"Из серии: мы сейчас старые железки из Пентагона [имеется ввиду списанная американская техника] отдадим Киеву, так как все равно их нужно выбрасывать, а сами будем загружать наш военно-промышленный комплекс производством новых железок. Мы даём импульс нашей американской экономике, в которой, на самом деле, не все так гладко из-за инфляции", - сказал политолог.
И кто именно придет к власти на ближайших выборах – не так важно, потому что вся разница между демократами и республиканцами будет заключаться в том, что первые беспрекословно выполнят задачу, а правые зададутся целесообразностью трат и спросят с коллег, на что они спустили миллиарды долларов.
"В Америке в мае был принят большой закон о военной финансовой помощь Украине в размере 40 миллиардов долларов. Так вот я детально его изучил: на самом деле из обозначенной суммы только 10% собственно Украине предназначается. И то могут не дойти до нее. Все остальные расходы направлены на поддержание американской экономики, военнослужащих и экспертов", - сказал Домрин.
Он обратил внимание на то, что в этом законе отдельно прописана статья, предполагающая выделение 500 миллионов долларов на документирование военных преступлений России против Украины.
"То есть выделили деньги на то, чего еще нет и скорее всего не будет. А ведь раз финансы есть, их надо освоить. Отсюда нам с вами подсказка: на эти средства все что угодно можно придумать. И грязную бомбу, и Бучу, и Изюм. И опять же все это упадет в копилку американцам, а не Киеву", - подытожил эксперт.
Полностью прочитать интервью можно здесь: