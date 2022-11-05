https://ukraina.ru/20221105/1040485511.html
Продукты подорожают: Суздальцев оценил экономическую составляющую зерновой сделки
Продукты подорожают: Суздальцев оценил экономическую составляющую зерновой сделки - 05.11.2022 Украина.ру
Продукты подорожают: Суздальцев оценил экономическую составляющую зерновой сделки
В том случае, если Украина не выполнит свои обещания и Россия окончательно выйдет из зерновой сделки, цены на продовольствие изменятся. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог Андрей Суздальцев
2022-11-05T06:40
2022-11-05T06:40
2022-11-05T06:40
новости
андрей суздальцев
продукты
цены
зерновая сделка
экономика
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По его мнению, продавить свои условия в этой ситуации Россия могла бы, но пока это не получается. Также Суздальцев отметил, что пока решение вернуться в сделку не может быть оценено в полной мере, и последствия будут видны позже"Не исключено, что потом это (возвращение Москвы в зерновую сделку – ред.) будут считать ошибкой. Ситуация очень переменчивая", - подытожил он.В среду, 2 ноября, Россия возобновила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В Минобороны РФ уточнили, что благодаря участию ООН и Турции от Киева получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться им для ведения боевых действий против России.Президент Владимир Путин заявил, что если Россия снова выйдет из сделки в случае нарушения Киевом своих обязательств, то весь объем зерна в адрес беднейших стран Москва поставит безвозмездно.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221103/1040459039.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, андрей суздальцев, продукты, цены, зерновая сделка, экономика
Новости, Андрей Суздальцев, продукты, цены, зерновая сделка, экономика
Продукты подорожают: Суздальцев оценил экономическую составляющую зерновой сделки
В том случае, если Украина не выполнит свои обещания и Россия окончательно выйдет из зерновой сделки, цены на продовольствие изменятся. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог Андрей Суздальцев
"Я бы не сказал, что рынок ждет развал прямо, нет, конечно. На 7-8% цены могут подняться. Не больше. Кстати, главный игрок здесь все-таки Россия, которая сейчас пока очень мало зерна вывозит и очень мало продает", - сказал эксперт.
По его мнению, продавить свои условия в этой ситуации Россия могла бы, но пока это не получается. Также Суздальцев отметил, что пока решение вернуться в сделку не может быть оценено в полной мере, и последствия будут видны позже
"Не исключено, что потом это (возвращение Москвы в зерновую сделку – ред.) будут считать ошибкой. Ситуация очень переменчивая", - подытожил он.
В среду, 2 ноября, Россия возобновила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В Минобороны РФ уточнили, что благодаря участию ООН и Турции от Киева получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться им для ведения боевых действий против России.
Президент Владимир Путин
заявил, что если Россия снова выйдет из сделки в случае нарушения Киевом своих обязательств, то весь объем зерна в адрес беднейших стран Москва поставит безвозмездно.
Полностью интервью можно прочитать здесь: