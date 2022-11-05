https://ukraina.ru/20221105/1040485511.html

Продукты подорожают: Суздальцев оценил экономическую составляющую зерновой сделки

Продукты подорожают: Суздальцев оценил экономическую составляющую зерновой сделки - 05.11.2022 Украина.ру

Продукты подорожают: Суздальцев оценил экономическую составляющую зерновой сделки

В том случае, если Украина не выполнит свои обещания и Россия окончательно выйдет из зерновой сделки, цены на продовольствие изменятся. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог Андрей Суздальцев

2022-11-05T06:40

2022-11-05T06:40

2022-11-05T06:40

новости

андрей суздальцев

продукты

цены

зерновая сделка

экономика

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По его мнению, продавить свои условия в этой ситуации Россия могла бы, но пока это не получается. Также Суздальцев отметил, что пока решение вернуться в сделку не может быть оценено в полной мере, и последствия будут видны позже"Не исключено, что потом это (возвращение Москвы в зерновую сделку – ред.) будут считать ошибкой. Ситуация очень переменчивая", - подытожил он.В среду, 2 ноября, Россия возобновила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В Минобороны РФ уточнили, что благодаря участию ООН и Турции от Киева получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться им для ведения боевых действий против России.Президент Владимир Путин заявил, что если Россия снова выйдет из сделки в случае нарушения Киевом своих обязательств, то весь объем зерна в адрес беднейших стран Москва поставит безвозмездно.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221103/1040459039.html

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новости, андрей суздальцев, продукты, цены, зерновая сделка, экономика