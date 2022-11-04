https://ukraina.ru/20221104/1040504473.html

Генераторы для населения, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 4 ноября

Генераторы для населения, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 4 ноября - 04.11.2022 Украина.ру

Генераторы для населения, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 4 ноября

Верховная Рада Украины планирует отменить НДС на генераторы. Украинские военные ожесточённо обстреливают приграничные регионы России

2022-11-04T12:08

2022-11-04T12:08

2022-11-04T12:08

эксклюзив

хроники

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 78 ударов по этому региону России."На донецком направлении противник применял – артиллерию 155, 152 и 122 мм, на ясиноватском – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 122 мм, на горловском – артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, выпустив 298 единицы различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы одиннадцати населенных пунктов республики: столица Донецк (Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Горловка, Пантелеймоновка, Озеряновка, Михайловка, Ясиноватая, Минеральное, Яковлевка, Веселое, Макеевка (Червоногвардейский и Центрально-городской районы), Степное."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица – женщины, в Центрально-городском районе Макеевки. Ранения различной степени тяжести получили 10 гражданских лиц в Киевском и Петровском районах Донецка, Центрально-городском районе Макеевки, а также в ранее освобожденном Степном", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 10 домостроений в Куйбышевском и Киевском районах Донецка, Центрально-городском районе Макеевки, а также 11 объектов гражданской инфраструктуры.Военкор Юрий Котенок опубликовал фото разрушений."Последствия сегодняшнего удара по Макеевке из РСЗО HIMARS. В результате обстрела погибла женщина", - подписал он фотографию.Позже боец НМ ДНР Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, уточнил, что гибель женщины и разрушения вызваны 155 мм снарядом.Утром ВСУ продолжили обстрел ДНР. Как сообщило представительство республики в СЦКК, украинские войска с 08:47 по 09:45 утра обстреляли Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка.Так, Киевский район подвергся обстрелам в 08:47, 09:22 и 09:43, по нему выпустили в общей сложности девять снарядов калибром 155 мм. В 08:48 обстрелу подвергся Кировский район, по нему было выпущено три снаряда калибром 152 мм.Кроме того, в 09:26 подверглись обстрелу Кировский и Куйбышевский районы, по ним выпустили четыре снаряда калибром 152 мм, отметили в представительстве. Петровский район подвергся обстрелу в 09:45, было выпущено шесть снарядов калибром 152 мм.Также в 09:31 пять снарядов калибром 152 мм было выпущено по Никитовскому району Горловки.Также ВСУ продолжили артиллерийский террор Северной Таврии. Так, при обстреле украинской армией села Забарино в Херсонской области погиб один человек, двое ранены, сообщил региональный Минздрав."Сегодня рано утром украинские националисты нанесли ракетные удары по жилым домам села Забарино Голопристанского района. В результате обстрела, к несчастью, один гражданский погиб, двое получили минно-взрывные травмы", — указывалось в сообщении ведомства.Как рассказал в комментарии РИА "Новости" представитель областных экстренных служб, обстрел вёлся из РСЗО HIMARS."Киевский режим в очередной раз показал террористическое и наплевательское отношение к гражданскому населению. Так, в 07:00 обстреляли жилые кварталы села Забарино Голопристанского района из двух ракет HIMARS. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется", — рассказал собеседник агентства.Власти региона продолжают призывать всех покинуть правый берег Днепра.При этом пребывающий в регионе журналист Роман Сапоньков обратил внимание на то, в регионе есть проблема с социальными выплатами. И сейчас применяется подход, что те, кто желают получить выплаты, должны эвакуироваться."Шутки-шутками, но в Херсоне остались самые беззащитные слои. Лежачие пенсионеры, инвалиды. Им некуда ехать. Переезд для них это как полёт на другую планету", - отметил Сапоньков.Он призвал незамедлительно решить эту проблему.Генераторы для населенияВ налоговом комитете Верховной Рады разрабатывается пакет мер для поддержки промышленности. Так, депутаты предлагают разрешить украинцам ввозить электрогенераторы для собственных нужд без уплаты импортного НДС, сообщил председатель комитета Даниил Гетманцев.Он отметил, что пакет мер разрабатывается по итогам двух недель совещаний с представителями бизнеса.Среди мер поддержки промышленности рассматривается освобождение от импортного НДС оборудования, поставляемого для собственных нужд, без права перепродажи. В частности, речь идет об электрогенераторах, роль которых для работы предприятий существенно возросла в условиях отключений электроэнергии по всей стране.Кроме того, предлагается освободить компании от уплаты экологического налога и отдельных местных налогов ключевыми отраслями промышленности. Также в пакете будут и неналоговые меры поддержки."Завершаем консультации и на следующей неделе представим законопроект общественности. Медлить с принятием не будем", - заявил Гетманцев.Ранее в интервью изданию Украина.ру бывший народный депутат Украины, спикер парламента Новороссии Олег Царёв рассказал о повреждениях, полученных украинской энергетической инфраструктурой. Он пояснил, что нельзя сказать, что если вывести подстанции из строя, то это навсегда не будет электроэнергии."Надо понимать, что многие трансформаторы на Украине не производятся. Они были изготовлены еще либо в советское время, например, 750-е трансформаторы, либо их производит питерский трансформаторный завод. Будем надеяться, что их не смогут купить и отправить на Украину", - отметил Царёв.По его словам, Запорожский трансформаторный завод, который принадлежит российско-украинскому бизнесмену Константину Григоришину, сейчас не работает. Запустить его тоже будет небыстро и недешево.Если будут поставляться импортные трансформаторы — нужно будет делать проекты и другие крепления, другие мощности. При этом всё равно придётся переделывать проекты для подключения трансформаторов к украинской сети.Тем временем украинские политики призывают украинцев переезжать в сёла, где в случае полного отключения электроэнергии гораздо легче выжить, чем в городах.

https://ukraina.ru/20221104/1040501637.html

https://ukraina.ru/20221103/1040498396.html

https://ukraina.ru/20221103/1040488845.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники