"Небыстро и недешево": Царёв о том, сможет ли Киев восстановить энергетическую инфраструктуру
Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев заявил в интервью изданию Украина.ру, что в результате российских ударов по энергетической инфраструктуры Украины ситуация внутри страны пока еще не безнадежная
Нельзя сказать, что если вывести подстанции из строя, то это навсегда не будет электроэнергии, считает Царёв.
Надо понимать, что многие трансформаторы на Украине не производятся. Они были изготовлены еще либо в советское время, например, 750-е трансформаторы, либо их производит питерский трансформаторный завод. Будем надеяться, что их не смогут купить и отправить на Украину.
Запорожский трансформаторный завод, отметил экс-депутат, который принадлежит российско-украинскому бизнесмену Константину Григоришину, сейчас не работает. Запустить его тоже будет небыстро и недешево.
Если будут поставляться импортные трансформаторы — нужно будет делать проекты и другие крепления, другие мощности. Да, конечно же, во всем мире можно купить, это не уникальное оборудование. Просто это все надо перестраивать, добавил Царёв.
Полное интервью с экс-депутатом Верховной Рады Украины читайте на сайте Украина.ру.
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