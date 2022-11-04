https://ukraina.ru/20221104/1040473508.html

"Небыстро и недешево": Царёв о том, сможет ли Киев восстановить энергетическую инфраструктуру

"Небыстро и недешево": Царёв о том, сможет ли Киев восстановить энергетическую инфраструктуру - 04.11.2022 Украина.ру

"Небыстро и недешево": Царёв о том, сможет ли Киев восстановить энергетическую инфраструктуру

Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев заявил в интервью изданию Украина.ру, что в результате российских ударов по энергетической инфраструктуры Украины ситуация внутри страны пока еще не безнадежная

2022-11-04T06:35

2022-11-04T06:35

2022-11-04T06:35

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Нельзя сказать, что если вывести подстанции из строя, то это навсегда не будет электроэнергии, считает Царёв.Запорожский трансформаторный завод, отметил экс-депутат, который принадлежит российско-украинскому бизнесмену Константину Григоришину, сейчас не работает. Запустить его тоже будет небыстро и недешево. Если будут поставляться импортные трансформаторы — нужно будет делать проекты и другие крепления, другие мощности. Да, конечно же, во всем мире можно купить, это не уникальное оборудование. Просто это все надо перестраивать, добавил Царёв.Полное интервью с экс-депутатом Верховной Рады Украины читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221102/1040394219.html

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новости, украина, верховная рада, россия, энергетика, удары