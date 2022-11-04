"Небыстро и недешево": Царёв о том, сможет ли Киев восстановить энергетическую инфраструктуру - 04.11.2022 Украина.ру
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"Небыстро и недешево": Царёв о том, сможет ли Киев восстановить энергетическую инфраструктуру
"Небыстро и недешево": Царёв о том, сможет ли Киев восстановить энергетическую инфраструктуру - 04.11.2022 Украина.ру
"Небыстро и недешево": Царёв о том, сможет ли Киев восстановить энергетическую инфраструктуру
Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев заявил в интервью изданию Украина.ру, что в результате российских ударов по энергетической инфраструктуры Украины ситуация внутри страны пока еще не безнадежная
2022-11-04T06:35
2022-11-04T06:35
новости
украина
верховная рада
россия
энергетика
удары
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Нельзя сказать, что если вывести подстанции из строя, то это навсегда не будет электроэнергии, считает Царёв.Запорожский трансформаторный завод, отметил экс-депутат, который принадлежит российско-украинскому бизнесмену Константину Григоришину, сейчас не работает. Запустить его тоже будет небыстро и недешево. Если будут поставляться импортные трансформаторы — нужно будет делать проекты и другие крепления, другие мощности. Да, конечно же, во всем мире можно купить, это не уникальное оборудование. Просто это все надо перестраивать, добавил Царёв.Полное интервью с экс-депутатом Верховной Рады Украины читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221102/1040394219.html
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новости, украина, верховная рада, россия, энергетика, удары
Новости, Украина, Верховная Рада, Россия, энергетика, удары

"Небыстро и недешево": Царёв о том, сможет ли Киев восстановить энергетическую инфраструктуру

06:35 04.11.2022
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкОткрытие электроподстанции в поселке Борисово
Открытие электроподстанции в поселке Борисово - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
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Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев заявил в интервью изданию Украина.ру, что в результате российских ударов по энергетической инфраструктуры Украины ситуация внутри страны пока еще не безнадежная
Нельзя сказать, что если вывести подстанции из строя, то это навсегда не будет электроэнергии, считает Царёв.
Надо понимать, что многие трансформаторы на Украине не производятся. Они были изготовлены еще либо в советское время, например, 750-е трансформаторы, либо их производит питерский трансформаторный завод. Будем надеяться, что их не смогут купить и отправить на Украину.
Олег Царев
Олег Царев
Экс-депутат Верховной Рады Украины
Запорожский трансформаторный завод, отметил экс-депутат, который принадлежит российско-украинскому бизнесмену Константину Григоришину, сейчас не работает. Запустить его тоже будет небыстро и недешево.
Если будут поставляться импортные трансформаторы — нужно будет делать проекты и другие крепления, другие мощности. Да, конечно же, во всем мире можно купить, это не уникальное оборудование. Просто это все надо перестраивать, добавил Царёв.
Полное интервью с экс-депутатом Верховной Рады Украины читайте на сайте Украина.ру.
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2 ноября, 05:37
Украинский эксперт объяснил, для чего нужны с военной точки зрения удары РФ по инфраструктуре УкраиныС военной точки зрения удары РФ по украинской энергетике лишают ее электричества, потому что не будет электровозов и делает Украину из профицитной дефицитной, сказал украинский военный эксперт, специалист по OSINT, получению разведывательной информации из открытых источников в интервью Украина.ру
 
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