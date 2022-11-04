https://ukraina.ru/20221104/1040475729.html
Украина будет воевать до последней капли крови - Корнилов о переговорах Москвы и Киева
Украина будет воевать до последней капли крови - Корнилов о переговорах Москвы и Киева - 04.11.2022 Украина.ру
Украина будет воевать до последней капли крови - Корнилов о переговорах Москвы и Киева
Чем дольше Украина будет не идти на переговоры, тем жёстче будут условия РФ, сказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью Украина.ру
2022-11-04T07:07
2022-11-04T07:07
2022-11-04T07:07
новости
россия
украина
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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова "к любым контактам" в переговорах по ситуации на Украине. Она уточнила, что Москва в этом вопросе будет исходить из своих национальных интересов, а также опираться "на ситуацию на земле, на свои цели и задачи".Чем больше Украина будет "ввергать свой народ в эту авантюру, тем жестче будут наши условия", добавил он.Корнилов напомнил, как бывший премьер Великобритании сказал, что "Украина будет воевать до последней капли крови, видимо, с точки зрения Запада, Украина пролила еще недостаточно крови".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220930/1039238082.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина
Украина будет воевать до последней капли крови - Корнилов о переговорах Москвы и Киева
Чем дольше Украина будет не идти на переговоры, тем жёстче будут условия РФ, сказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью Украина.ру
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова "к любым контактам" в переговорах по ситуации на Украине. Она уточнила, что Москва в этом вопросе будет исходить из своих национальных интересов, а также опираться "на ситуацию на земле, на свои цели и задачи".
Мы рассматриваем Украину как сторону переговоров. И Путин, и Лавров, и Захарова говорили, что мы открыты для переговоров. И мы пошли на эти переговоры в начале марта, как только такое предложение последовало из Киева. Не наша вина, что эти переговоры были прекращены. Это Украина от них отказалась. Но мы сразу предупредили, что в дальнейшем наши условия будут только ужесточаться.
Владимир Корнилов
обозреватель МИА "Россия сегодня"
Чем больше Украина будет "ввергать свой народ в эту авантюру, тем жестче будут наши условия", добавил он.
Корнилов напомнил, как бывший премьер Великобритании сказал, что "Украина будет воевать до последней капли крови, видимо, с точки зрения Запада, Украина пролила еще недостаточно крови".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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