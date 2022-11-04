https://ukraina.ru/20221104/1040475729.html

Украина будет воевать до последней капли крови - Корнилов о переговорах Москвы и Киева

Украина будет воевать до последней капли крови - Корнилов о переговорах Москвы и Киева - 04.11.2022 Украина.ру

Украина будет воевать до последней капли крови - Корнилов о переговорах Москвы и Киева

Чем дольше Украина будет не идти на переговоры, тем жёстче будут условия РФ, сказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью Украина.ру

2022-11-04T07:07

2022-11-04T07:07

2022-11-04T07:07

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова "к любым контактам" в переговорах по ситуации на Украине. Она уточнила, что Москва в этом вопросе будет исходить из своих национальных интересов, а также опираться "на ситуацию на земле, на свои цели и задачи".Чем больше Украина будет "ввергать свой народ в эту авантюру, тем жестче будут наши условия", добавил он.Корнилов напомнил, как бывший премьер Великобритании сказал, что "Украина будет воевать до последней капли крови, видимо, с точки зрения Запада, Украина пролила еще недостаточно крови".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220930/1039238082.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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