Размахнулись, но не ударили: Суздальцев ответил, зачем РФ вернулась в зерновую сделку
В среду, 2 ноября, Россия возобновила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В связи с чем Москва передумала, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
При оценке зерновой сделки эксперт предложил разделить тактику и стратегию, ведь в первом случае однозначно стоило бы разорвать договоренности и блокировать тот самый зеленый коридор.
"Но, по-видимому, огромные усилия приложила Турция – она действительно первый выгодоприобретатель этой сделки. Мы пошли на этот пустой документ - письменные гарантии Киева о безопасности коридора. Понятно, что никто этого выполнять не будет. Во всяком случае, мы сейчас через эту зерновую сделку имеем единственный такой не то, чтобы контакт, а хоть какую-то веточку взаимоотношений с Западом. Можем рассчитывать, что это со временем может вылиться в нечто большее", - объяснил Суздальцев.
В то же время, резюмировал он, Россия "сильно размахнулась", а в итоге население так и не получило объяснения мотивов продолжения сделки.
Того же мнения придерживается и политолог Алексей Зубец, о чем он и рассказал ранее в интервью изданию Украина.ру. По его словам, сделка была продлена чтобы не портить отношения с Турцией, поскольку Анкара является крайне важным стратегическим партнером Москвы как в части открытого неба, так и в отношении экспорта российского газа и закупки зерна из РФ.
Вчера, 11:49Зубец рассказал, как не сделать из зерновой сделки "зраду"Россия вернулась в зерновую сделку в том числе, чтобы не портить отношения с Турцией. В российском обществе к такому развороту событий отнеслись неоднозначно. Чтобы избежать недовольства, считает экономист и политолог Алексей Зубец, нужно посвящать людей в подробности и объяснять мотивы. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
В среду, 2 ноября, Россия возобновила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В Минобороны РФ уточнили, что благодаря участию ООН и Турции от Киева получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться им для ведения боевых действий против России.
Президент Владимир Путин заявил, что если Россия снова выйдет из сделки в случае нарушения Киевом своих обязательств, то весь объем зерна в адрес беднейших стран Москва поставит безвозмездно.
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