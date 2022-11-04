https://ukraina.ru/20221104/1040473326.html

Размахнулись, но не ударили: Суздальцев ответил, зачем РФ вернулась в зерновую сделку

Размахнулись, но не ударили: Суздальцев ответил, зачем РФ вернулась в зерновую сделку - 04.11.2022 Украина.ру

Размахнулись, но не ударили: Суздальцев ответил, зачем РФ вернулась в зерновую сделку

В среду, 2 ноября, Россия возобновила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В связи с чем Москва передумала, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев

2022-11-04T08:00

2022-11-04T08:00

2022-11-04T08:00

новости

андрей суздальцев

зерновая сделка

россия

турция

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При оценке зерновой сделки эксперт предложил разделить тактику и стратегию, ведь в первом случае однозначно стоило бы разорвать договоренности и блокировать тот самый зеленый коридор.В то же время, резюмировал он, Россия "сильно размахнулась", а в итоге население так и не получило объяснения мотивов продолжения сделки.Того же мнения придерживается и политолог Алексей Зубец, о чем он и рассказал ранее в интервью изданию Украина.ру. По его словам, сделка была продлена чтобы не портить отношения с Турцией, поскольку Анкара является крайне важным стратегическим партнером Москвы как в части открытого неба, так и в отношении экспорта российского газа и закупки зерна из РФ.В среду, 2 ноября, Россия возобновила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В Минобороны РФ уточнили, что благодаря участию ООН и Турции от Киева получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться им для ведения боевых действий против России.Президент Владимир Путин заявил, что если Россия снова выйдет из сделки в случае нарушения Киевом своих обязательств, то весь объем зерна в адрес беднейших стран Москва поставит безвозмездно.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221103/1040465973.html

https://ukraina.ru/20221103/1040459039.html

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новости, андрей суздальцев, зерновая сделка, россия, турция