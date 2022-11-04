Размахнулись, но не ударили: Суздальцев ответил, зачем РФ вернулась в зерновую сделку - 04.11.2022 Украина.ру
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Размахнулись, но не ударили: Суздальцев ответил, зачем РФ вернулась в зерновую сделку
Размахнулись, но не ударили: Суздальцев ответил, зачем РФ вернулась в зерновую сделку - 04.11.2022 Украина.ру
Размахнулись, но не ударили: Суздальцев ответил, зачем РФ вернулась в зерновую сделку
В среду, 2 ноября, Россия возобновила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В связи с чем Москва передумала, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
2022-11-04T08:00
2022-11-04T08:00
новости
андрей суздальцев
зерновая сделка
россия
турция
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При оценке зерновой сделки эксперт предложил разделить тактику и стратегию, ведь в первом случае однозначно стоило бы разорвать договоренности и блокировать тот самый зеленый коридор.В то же время, резюмировал он, Россия "сильно размахнулась", а в итоге население так и не получило объяснения мотивов продолжения сделки.Того же мнения придерживается и политолог Алексей Зубец, о чем он и рассказал ранее в интервью изданию Украина.ру. По его словам, сделка была продлена чтобы не портить отношения с Турцией, поскольку Анкара является крайне важным стратегическим партнером Москвы как в части открытого неба, так и в отношении экспорта российского газа и закупки зерна из РФ.В среду, 2 ноября, Россия возобновила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В Минобороны РФ уточнили, что благодаря участию ООН и Турции от Киева получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться им для ведения боевых действий против России.Президент Владимир Путин заявил, что если Россия снова выйдет из сделки в случае нарушения Киевом своих обязательств, то весь объем зерна в адрес беднейших стран Москва поставит безвозмездно.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221103/1040465973.html
https://ukraina.ru/20221103/1040459039.html
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новости, андрей суздальцев, зерновая сделка, россия, турция
Новости, Андрей Суздальцев, зерновая сделка, Россия, Турция

Размахнулись, но не ударили: Суздальцев ответил, зачем РФ вернулась в зерновую сделку

08:00 04.11.2022
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкУборка зерновых в Крыму
Уборка зерновых в Крыму - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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В среду, 2 ноября, Россия возобновила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В связи с чем Москва передумала, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
При оценке зерновой сделки эксперт предложил разделить тактику и стратегию, ведь в первом случае однозначно стоило бы разорвать договоренности и блокировать тот самый зеленый коридор.
"Но, по-видимому, огромные усилия приложила Турция – она действительно первый выгодоприобретатель этой сделки. Мы пошли на этот пустой документ - письменные гарантии Киева о безопасности коридора. Понятно, что никто этого выполнять не будет. Во всяком случае, мы сейчас через эту зерновую сделку имеем единственный такой не то, чтобы контакт, а хоть какую-то веточку взаимоотношений с Западом. Можем рассчитывать, что это со временем может вылиться в нечто большее", - объяснил Суздальцев.
В то же время, резюмировал он, Россия "сильно размахнулась", а в итоге население так и не получило объяснения мотивов продолжения сделки.
Того же мнения придерживается и политолог Алексей Зубец, о чем он и рассказал ранее в интервью изданию Украина.ру. По его словам, сделка была продлена чтобы не портить отношения с Турцией, поскольку Анкара является крайне важным стратегическим партнером Москвы как в части открытого неба, так и в отношении экспорта российского газа и закупки зерна из РФ.
Алексей Зубец
Вчера, 11:49
Зубец рассказал, как не сделать из зерновой сделки "зраду"Россия вернулась в зерновую сделку в том числе, чтобы не портить отношения с Турцией. В российском обществе к такому развороту событий отнеслись неоднозначно. Чтобы избежать недовольства, считает экономист и политолог Алексей Зубец, нужно посвящать людей в подробности и объяснять мотивы. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
В среду, 2 ноября, Россия возобновила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В Минобороны РФ уточнили, что благодаря участию ООН и Турции от Киева получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться им для ведения боевых действий против России.
Президент Владимир Путин заявил, что если Россия снова выйдет из сделки в случае нарушения Киевом своих обязательств, то весь объем зерна в адрес беднейших стран Москва поставит безвозмездно.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Андрей Суздальцев интервью
Вчера, 12:13
Андрей Суздальцев: Решение по зерновой сделке - стратегическое, а Эрдоган - важный контакт с Западом
 
НовостиАндрей Суздальцевзерновая сделкаРоссияТурция
 
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Заголовок открываемого материала
08:00Размахнулись, но не ударили: Суздальцев ответил, зачем РФ вернулась в зерновую сделку
07:55Анпилогов рассказал, к чему готовятся российские ВС на Херсонском направлении
07:50Суздальцев ответил, что Эрдоган может предложить Путину в обмен на зерновую сделку
07:45Израильский политолог высказался по поводу прославления нацистов на Украине
07:30"На грани": Царев рассказал, когда Киев будет полностью обесточен
07:20Военный эксперт рассказал, как удары по инфраструктуре Украины сказываются на линии фронта
07:15"Больше не конкуренты": Экономист сравнил зерновой потенциал России и Украины
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06:30"Гегемон теряет силы": Гаспарян назвал главный страх США
06:15Эксперт сказал, чем Турция отблагодарит Россию за возобновление зерновой сделки
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