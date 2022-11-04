Агрессивная морская вода: глубоководник оценил будущее "Северных потоков" - 04.11.2022 Украина.ру
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Агрессивная морская вода: глубоководник оценил будущее "Северных потоков"
Агрессивная морская вода: глубоководник оценил будущее "Северных потоков" - 04.11.2022 Украина.ру
Агрессивная морская вода: глубоководник оценил будущее "Северных потоков"
Восстановление трех поврежденных ниток "Северных потоков" - задача непростая и требующая времени, поскольку взрывы не только привели к трещинам в трубах, но и к попаданию внутрь "агрессивной" морской воды. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал Герой России, командир глубоководного подводного аппарата "Мир-2" Евгений Черняев
2022-11-04T05:23
2022-11-04T05:23
новости
северный поток
будущее
вода
восстановление
время
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В понедельник, 31 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что в результате теракта на "Северных потоках" были обнаружены две воронки 3 и 5 метров глубиной. При этом из газопровода вырвало трубу длиной 40 метров, а разрыв после расхождения трубы составляет более 250 метров.Компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях" на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" 26 сентября.В понедельник, 31 октября, президент РФ Владимир Путин объявил о том, что специалистов "Газпрома" допустили к обследованию места взрывов. Российский лидер рассказал о первых результатах осмотра газопровода и заключил, что это "очевидный теракт".Полностью интервью можно прочитать здесь:
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новости, северный поток, будущее, вода, восстановление, время
Новости, Северный поток, будущее, вода, восстановление, время

Агрессивная морская вода: глубоководник оценил будущее "Северных потоков"

05:23 04.11.2022
 
© Nord Stream 2 / Axel SchmidtСеверный поток 2 строительство
Северный поток 2 строительство
© Nord Stream 2 / Axel Schmidt
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Восстановление трех поврежденных ниток "Северных потоков" - задача непростая и требующая времени, поскольку взрывы не только привели к трещинам в трубах, но и к попаданию внутрь "агрессивной" морской воды. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал Герой России, командир глубоководного подводного аппарата "Мир-2" Евгений Черняев
В понедельник, 31 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что в результате теракта на "Северных потоках" были обнаружены две воронки 3 и 5 метров глубиной. При этом из газопровода вырвало трубу длиной 40 метров, а разрыв после расхождения трубы составляет более 250 метров.
"В трубу попала морская вода, которая агрессивно воздействует на такие изделия. Это вредно для газопровода. Также могут возникнуть трещины в стенках труб после того, как дернуло весь трубопровод, необходимо проводить его диагностику и восстанавливать повреждения, если они есть. Газопроводы не для взрывов делают, а для пропуска газа, который мы поставляли европейцам. А они спилили сук, на котором сидели", - объяснил он.
Компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях" на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" 26 сентября.
В понедельник, 31 октября, президент РФ Владимир Путин объявил о том, что специалистов "Газпрома" допустили к обследованию места взрывов. Российский лидер рассказал о первых результатах осмотра газопровода и заключил, что это "очевидный теракт".
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Евгений Черняев интервью - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 16:52
Герой России Евгений Черняев о взрывах на "Северных потоках": Улики доказывают, что диверсию планировали
 
НовостиСеверный потокбудущееводавосстановлениевремя
 
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Заголовок открываемого материала
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