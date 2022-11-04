https://ukraina.ru/20221104/1040468233.html

Военный эксперт рассказал, когда Россия ответит за атаки на "Северные потоки"

Военный эксперт рассказал, когда Россия ответит за атаки на "Северные потоки" - 04.11.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, когда Россия ответит за атаки на "Северные потоки"

России прямо сейчас не нужно отвечать Британии за атаки на "Северные потоки" – время работает против их, они пытались обвинять Россию, но поняли, что это не работает, англосаксы за все ответят, но потом, сказал военный эксперт, политолог Иван Коновалов в интервью Украина.ру

2022-11-04T04:23

2022-11-04T04:23

2022-11-04T04:23

новости

россия

великобритания

северный поток

северный поток-2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1b/1039139459_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_70ff410ef686101892ba2d936c36d480.jpg

Ранее в российском военном ведомстве заявили о том, что представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины, принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2". По их данным, эти же специалисты руководили подготовкой атаки на Севастополь, обучали военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций.По его мнению, британцы пытались обвинять Россию, "но поняли, что это не работает, потому что России это не нужно и этому никто не поверит", отвечать Великобритании сейчас не нужно, но "придет время – они за все ответят".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221004/1039336912.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, великобритания, северный поток, северный поток-2