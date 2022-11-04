Военный эксперт рассказал, когда Россия ответит за атаки на "Северные потоки" - 04.11.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, когда Россия ответит за атаки на "Северные потоки"
Военный эксперт рассказал, когда Россия ответит за атаки на "Северные потоки" - 04.11.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, когда Россия ответит за атаки на "Северные потоки"
России прямо сейчас не нужно отвечать Британии за атаки на "Северные потоки" – время работает против их, они пытались обвинять Россию, но поняли, что это не работает, англосаксы за все ответят, но потом, сказал военный эксперт, политолог Иван Коновалов в интервью Украина.ру
2022-11-04T04:23
2022-11-04T04:23
новости
россия
великобритания
северный поток
северный поток-2
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Ранее в российском военном ведомстве заявили о том, что представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины, принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2". По их данным, эти же специалисты руководили подготовкой атаки на Севастополь, обучали военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций.По его мнению, британцы пытались обвинять Россию, "но поняли, что это не работает, потому что России это не нужно и этому никто не поверит", отвечать Великобритании сейчас не нужно, но "придет время – они за все ответят".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221004/1039336912.html
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новости, россия, великобритания, северный поток, северный поток-2
Новости, Россия, Великобритания, Северный поток, Северный поток-2

Военный эксперт рассказал, когда Россия ответит за атаки на "Северные потоки"

04:23 04.11.2022
 
© Danish DefenceУтечка газа Северный поток 2
Утечка газа Северный поток 2
© Danish Defence
Читать в
России прямо сейчас не нужно отвечать Британии за атаки на "Северные потоки" – время работает против их, они пытались обвинять Россию, но поняли, что это не работает, англосаксы за все ответят, но потом, сказал военный эксперт, политолог Иван Коновалов в интервью Украина.ру
Ранее в российском военном ведомстве заявили о том, что представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины, принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2". По их данным, эти же специалисты руководили подготовкой атаки на Севастополь, обучали военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций.
Все страны, которые участвовали в этом расследовании (Дания, Швеция и Германия), молчат и сопят в тряпочку, потому что они покрывают англосаксов. Но считать людей в Европе идиотами тоже довольно сложно. Они понимают, что происходит. Поэтому ситуация работает против англосаксов.
Иван Коновалов интервью
Иван Коновалов
военный эксперт, политолог
По его мнению, британцы пытались обвинять Россию, "но поняли, что это не работает, потому что России это не нужно и этому никто не поверит", отвечать Великобритании сейчас не нужно, но "придет время – они за все ответят".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Северный поток 2 коллаж - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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