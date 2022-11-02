https://ukraina.ru/20221102/1040427781.html

Иван Коновалов: Россия уже наказала Запад за поддержку ВСУ, пугалки от НАТО нам не страшны

Иван Коновалов: Россия уже наказала Запад за поддержку ВСУ, пугалки от НАТО нам не страшны - 02.11.2022 Украина.ру

Иван Коновалов: Россия уже наказала Запад за поддержку ВСУ, пугалки от НАТО нам не страшны

России прямо сейчас не нужно отвечать Британии за атаки на "Северные потоки" – время работает против англосаксов. Им нужно что-то объявить, а объявить они... Украина.ру, 02.11.2022

2022-11-02T14:06

2022-11-02T14:06

2022-11-02T14:06

интервью

всу

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запад

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великобритания

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ракеты

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России прямо сейчас не нужно отвечать Британии за атаки на "Северные потоки" – время работает против англосаксов. Им нужно что-то объявить, а объявить они ничего не могут. Они пытались обвинять Россию, но поняли, что это не работает, потому что России это не нужно – и никто не поверит. Англосаксы за все ответят, но потом, считает военный эксперт, политолог Иван Коновалов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее российские бомбардировщики в ходе спецоперации нанесли высокоточные удары по военным объектам Украины новыми крылатыми ракетами Х-32, также известными как "убийцы авианосцев".– Иван Павлович, действительно ли эти ракеты так эффективны, как об этом говорят? Есть ли у нас в запасе подобные образцы вооружений, которые мы еще не применяли?– Если мы проводим такого рода операции, то это означает, что боеприпасов у нас достаточно. Ставить вопрос, много их или мало, некорректно. У нас еще есть знаменитый "Калибр", который неоднократно применялся и доказал свою эффективность.Что касается боеприпасов линейки "Х", то они у нас есть в достаточно большом количестве. Все зависит от целей, по которым применяется подобный боеприпас.Много ли их? Вопрос не ко мне. Задайте этот вопрос производителю – КТРВ (Корпорация Тактическое Ракетное вооружение). Я уверен, что много. Потому что наш оборонно-промышленный комплекс работает на полную катушку, обеспечивая потребности вооруженных сил в ходе СВО.– Теракты на "Северных потоках" показали, что Запад ведет против России полноценную инфраструктурную войну. Чем мы на это можем ответить – хотя бы Великобритании и Польши, которые принимали участие в диверсии?– Прежде всего необходимо вывести на чистую воду всех, кто это сделал. Это сейчас важнее, чем все остальное. Потому что ситуация работает против Британии.Все страны, которые участвовали в этом расследовании (Дания, Швеция и Германия), молчат и сопят в тряпочку, потому что они покрывают англосаксов. Но считать людей в Европе идиотами тоже довольно сложно. Они понимают, что происходит. Поэтому ситуация работает против англосаксов.Им нужно что-то объявить, а объявить они ничего не могут. Они пытались обвинять Россию, но поняли, что это не работает, потому что России это не нужно и этому никто не поверит.Поэтому не надо на это никак отвечать. Придет время – они за все ответят.– Вопрос по обстановке в районе Угледара. Как наши войска будут брать город? Будут идти прямо через Павловку? Попытаются перерезать трассу на Марьинку, взяв Новомихайловку? Или будут наступать в двух местах одновременно?– Все зависит от командования на местах. Я бывал в этих местах в начале войны. Ситуация в Угледаре – непростая. Там сложные терриконы и высотки, превращенные в настоящие крепости, а перед ними просматриваемая местность.Идти напролом – терять людей. Только фланговые обходы и отрезание противника от коммуникаций. Сделать это можно с севера.– Даниил Безсонов считает, что держать в Угледар в осаде затратно по людям и времени. Действительно ли время в этой ситуации работает против нас?– Повторюсь, все зависит от принятия решений на месте. Потому что слишком много нюансов. За эти восемь месяцев мы уже сделали слишком много прогнозов. Не надо заниматься прогнозами. Нужно заниматься расчетами на ближайшую перспективу. Только это спасет жизни наших бойцов.– Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что группировка НАТО близ границ России выросла с февраля в 2,5 раза, превысив 30 тысяч человек. По его словам, НАТО создает новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Наши военные успехи на Украине могут свести на нет эти риски?– Опасность формирования такого рода группировок состоит в том, что под них создается инфраструктура, на базе которой можно наращивать группировки. Но наш успех на Украине приведет к тому, что они так и будут там стоять "для сдерживания России".Дай им бог. Пусть они стоят и грозят нам. Решиться на активные действия они не смогут, поскольку в НАТО нет единого понимания, как действовать дальше.Да, в НАТО есть отдельные страны вроде Польши, которые готовы выстрелить себе в пах, чтобы напакостить России. Есть США, Великобритания, Польша. Все остальные страны займутся саботажем в отношении Вашингтона.Мы это видим уже сейчас. Америка из последних сил осуществляет поставки оружия на Украину, а Европа этому сопротивляется. Чем дальше, тем сильнее.К тому же, появление новых группировок НАТО в Восточной Европе картину не меняет. Точно так же, как и прибытие 101-ой воздушной дивизии США в Румынию. Эти десантники решаться сунуться на Украину и стать там трупами? Понятно, что этого не будет. Вот и будут они так стоять.

https://ukraina.ru/20221031/1040329005.html

https://ukraina.ru/20221031/1040349475.html

https://ukraina.ru/20221101/1040393851.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, украина, россия, запад, нато, великобритания, сво, ракеты