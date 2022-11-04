"США получают удовольствие": Гаспарян озвучил простую мысль, которую невозможно донести до Украины
© Владимир Трефиловисторик и писатель Армен Гаспарян
© Владимир Трефилов
США верны себе, они извлекают из всего для себя моральный капитал и удовольствие, на остальных им глубоко наплевать. Таким мнением поделился политолог, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру
По мнению эксперта, эта мысль изменила бы сознание населения Украины.
"К сожалению, эту простую мысль вы не можете довести до населения Украины, главного бенефициара всей этой дискотеки, которая сидит в темноте, скоро будут еще и в холоде сидеть, жрать нечего, официальный уровень безработицы объявлен до конца года 30%, и все признают, что эта цифра минимум в два раза уменьшена, а на самом деле, где-то 64-65% безработных будет по итогам этой всей отличной пляски", - сказал Гаспарян.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский официально констатировал повреждения более 40% энергосистемы страны.
Во многих областях Украины объявлена "энергетическая тревога", то есть веерные и аварийные отключения воды и электроэнергии.
Выступая на Валдайском дискуссионном клубе, президент РФ Владимир Путин объяснил, что к нынешнему положению Украину привел госпереворот 2014 года. По его словам, именно Западные страны во главе с США организовывают по всему миру торговые войны, "цветные революции" и перевороты, извлекая из этого выгоду.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.