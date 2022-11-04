https://ukraina.ru/20221104/1040464507.html

"США получают удовольствие": Гаспарян озвучил простую мысль, которую невозможно донести до Украины

"США получают удовольствие": Гаспарян озвучил простую мысль, которую невозможно донести до Украины - 04.11.2022 Украина.ру

"США получают удовольствие": Гаспарян озвучил простую мысль, которую невозможно донести до Украины

США верны себе, они извлекают из всего для себя моральный капитал и удовольствие, на остальных им глубоко наплевать. Таким мнением поделился политолог, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

2022-11-04T05:45

2022-11-04T05:45

2022-11-04T05:45

армен гаспарян

украина

новости

эксперт

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По мнению эксперта, эта мысль изменила бы сознание населения Украины."К сожалению, эту простую мысль вы не можете довести до населения Украины, главного бенефициара всей этой дискотеки, которая сидит в темноте, скоро будут еще и в холоде сидеть, жрать нечего, официальный уровень безработицы объявлен до конца года 30%, и все признают, что эта цифра минимум в два раза уменьшена, а на самом деле, где-то 64-65% безработных будет по итогам этой всей отличной пляски", - сказал Гаспарян.Накануне президент Украины Владимир Зеленский официально констатировал повреждения более 40% энергосистемы страны. Во многих областях Украины объявлена "энергетическая тревога", то есть веерные и аварийные отключения воды и электроэнергии.Выступая на Валдайском дискуссионном клубе, президент РФ Владимир Путин объяснил, что к нынешнему положению Украину привел госпереворот 2014 года. По его словам, именно Западные страны во главе с США организовывают по всему миру торговые войны, "цветные революции" и перевороты, извлекая из этого выгоду. С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221103/1040450672.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

армен гаспарян, украина, новости, эксперт