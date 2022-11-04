https://ukraina.ru/20221104/1040463603.html
Путин устраивает серьезную мировую революцию — Гаспарян
Путин устраивает серьезную мировую революцию — Гаспарян - 04.11.2022 Украина.ру
Путин устраивает серьезную мировую революцию — Гаспарян
Президент России Владимир Путин устраивает очень серьезную мировую революцию. Он бросает вызов этому однополярному миру, сказал политолог, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру
2022-11-04T05:30
2022-11-04T05:30
2022-11-04T05:30
армен гаспарян
владимир путин
политолог
новости
эксперт
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Так он прокомментировал выступление российского лидера на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" на прошлой неделе"Путин все назвал своими именами... - про гражданскую войну, про то, что Украина не самостоятельна, и т.д. Конечно, это произвело сильное впечатление на умы – везде. Уже даже в "Вашингтон Пост" начинают появляться статьи, что - может, все-таки, надо попытаться послушать, как-то можно договориться, потому что совсем уже никак. Вы шагаете к ядерной войне", - напомнил Гаспарян.По его словам, Запад не ожидал такого.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221101/1040352165.html
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2022
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
армен гаспарян, владимир путин, политолог, новости, эксперт
Армен Гаспарян, Владимир Путин, политолог, Новости, эксперт
Путин устраивает серьезную мировую революцию — Гаспарян
Президент России Владимир Путин устраивает очень серьезную мировую революцию. Он бросает вызов этому однополярному миру, сказал политолог, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру
Так он прокомментировал выступление российского лидера
на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" на прошлой неделе
"Путин все назвал своими именами... - про гражданскую войну, про то, что Украина не самостоятельна, и т.д. Конечно, это произвело сильное впечатление на умы – везде. Уже даже в "Вашингтон Пост" начинают появляться статьи, что - может, все-таки, надо попытаться послушать, как-то можно договориться, потому что совсем уже никак. Вы шагаете к ядерной войне", - напомнил Гаспарян.
По его словам, Запад не ожидал такого.
"Они сколько лет наблюдали за Путиным, они думали, что он все время шутит с ними, а он на полном серьезе говорил", - добавил политолог.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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