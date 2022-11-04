https://ukraina.ru/20221104/1040457817.html

Ода сапёрной лопатке. Инструмент защиты, нападения и даже пропаганды

Ода сапёрной лопатке. Инструмент защиты, нападения и даже пропаганды - 04.11.2022 Украина.ру

Ода сапёрной лопатке. Инструмент защиты, нападения и даже пропаганды

Малая пехотная лопатка (саперка) по-прежнему необходима в бою

2022-11-04T13:45

2022-11-04T13:45

2022-11-04T13:45

чем воюют на украине

геннадий алехин

эксклюзив

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десант

десантники

пехота

спецназ

вооружение

солдат

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"Десантник, вооруженный саперной лопаткой - непобедим, а вооруженный сухим пайком-практически бессмертен" - это крылатое выражение знакомо не только "голубым беретам", но и пехотинцам, артиллеристам, саперам, спецназовцам. С каждым годом военно-промышленный корпус нашей страны стремительно прогрессирует, появляются не только новые образцы техники и вооружения, но и усовершенствуется экипировка бойцов на поле боя. Однако один атрибут уже на протяжении полутора веков остается практически неизменным, став своеобразным символом солдата, сродни извечной армейской поговорке: "Война войной, а обед по расписанию". Это- малая пехотная лопатка. (МПЛ). Правда, многие ее считают саперной. По всей видимости, закрепление такого названия связано с тем, что в переводе с французского слово сапёр ((фр. sapeur) означает подкапываться, вести сап, то есть рыть окоп.А еще малую пехотную лопатку армейские юмористы называют не иначе, как "родной сестрой" "царицы полей", матушки-пехоты. В 1869 году ее изобрел и запатентовал датский офицер Мадс Линнеман. Первоначально МПЛ предназначалась для выполнения инженерных работ на поле боя: выкапывать окопы и траншеи, создавать земляные укрепления. Это было ее первоочередной задачей. Впрочем, такое предназначение пехотной лопатки сохранилось и по сей день.Однако со времен первой и второй мировых войн МПЛ активно используется в качестве своеобразного многофункционального холодного оружия. Она успешно объединила в себе функции оружия и шанцевого инструмента, кроме этого может легко выполнять ряд других функций. Например, некоторые смекалистые солдатские умельцы приспосабливают "саперку" для обыкновенных бытовых нужд. Может служить сковородой при сильной жаре, когда солнце раскалено до предела; ножом, топором, иногда даже гвоздодером (в черенке у основания лопаты выпиливается отверстие), или обыкновенной пилой (когда один край зазубривается). Словом, по ситуации и обстановке. Временами МПЛ используют как средство измерения. Ее размеры стандартизированы. Малая-длиной 50 см, большая-100 см. Лезвие шириной 15 или 18 см, что упрощает солдату любые расчеты. Кстати, вес составляет около 800 граммов.Согласно инструкций и наставлений советских времен малая пехотная лопатка именовалась как носимый шанцевый инструмент рядового и сержантского состава. Однако военные историки помнят совершенно уникальный и довольно редкий случай применения лопатки. Особенно отличился русский конструктор Михаил Григорьевич Дьяконов, который умудрился сделать миномёт из МПЛ. Новое оружие было разработано в 1938 году, его калибр составлял 37 мм. Этот миномёт был принят на вооружение Советской армии и был востребован в Воздушно-десантных войсках. Однако в 1942 году был снят с вооружения из-за малой мощности и дальности стрельбы. Миномёт производил выстрелы 500-граммовой миной на расстояние до 250 метров.Как показали уже современные военные конфликты, включая специальную военную операцию на Украине, малая пехотная лопатка, несмотря на кажущуюся архаичность, остается важнейшим элементом индивидуального оснащения солдата. Еще несколько лет назад на снабжение российской армии принята новая высокотехнологичная пехотная малая складная лопата. До этого она два года находилась на испытаниях в войсках. По их итогам в конструкцию изделия был внесен ряд изменений, например, был разработан более прочный черенок из полимерных материалов.Новая МЛП отличается малым весом и компактностью. Но главная ее особенность — это возможность менять положения полотна лопаты. Для этого в конструкции саперки предусмотрен специальный особо прочный фиксатор. Он размещается между черенком и самим "штыком". Фиксатор позволяет поменять угол наклона полотна. Благодаря такому решению военнослужащие получили не только инструмент для копания, но и мотыгу, топор и даже пилу.Обновленную МПЛ можно использовать для рытья окопов, рубки колючей проволоки, для установки и снятия минно-взрывных заграждений. Согласно нормативам, с ее помощью подготовленный солдат должен за полтора часа вырыть одиночной окоп в полный рост. Как и прежде, неизменный атрибут экипировки также остается грозным оружием для рукопашного боя. В действующих наставлениях по физической подготовке наравне со штыковым и ножевым боем прописаны приемы с использованием пехотной лопаты: удары наотмашь, тычки, обезоруживание противника. В окопах и тесных помещениях именно саперка заменяет бойцу траншейную дубинку, появившуюся на фронтах Первой мировой.Полотно современной лопаты выполнено из высокопрочной стали с антибликовым и антикоррозийным покрытием. Черенок изготавливается из полимерных материалов. Дополнительно в комплект лопаты входит брусок для правки режущих кромок "штыка", чехол из износоустойчивого материала. Для инженерных подразделений малая пехотная лопата идет в комплекте с переходником для крепления обычного минного щупа, а также металлического и диэлектрического.Подобный универсальный инструмент используют практически во всех армиях мира. Кто-то пытается поменять и усовершенствовать ее конструкцию, кто-то оставляет без изменений. Главным мерилом является лопатка (название могут меняться), стоящая на вооружении НАТО, они решились сделать ее складной. От дерева чаще всего в таких случаях отказываются, и используют либо только сталь, либо лёгкие сплавы с высокопрочным пластиком или всё это вместе. Подобными лопатками, кстати, пользуются иностранные наемники на Украине. На первый взгляд, такая пехотная лопатка кажется весьма эффективной и прочной. Её можно сложить втрое, что делает её очень компактной, у неё также присутствует огромный функционал, как и у китайского образца. Главным её преимуществом является возможность регулировки наклона стального лотка лопаты, благодаря чему её можно использовать ещё и как кирку. Однако данные способности могут сыграть злую шутку с владельцем инструмента.Дело в том, что механизм, за счёт которого инструмент раскладывается, может легко засориться и выйти из стоя, тогда приведение лопаты в полноразмерное состояние будет затруднительно. Если же говорить о боевой полезности данного инструмента, то в рукопашных боях использование подобной пехотной лопатки будет весьма сомнительно. Для использования её в качестве холодного оружия нужно время, чтобы привести лопатку в боевую готовность, а на поле боя этого времени не будет. Можно все же утверждать, что лопатка стран НАТО больше подходит для повседневного применения, а не для боевых операций. Впрочем, специалисты и эксперты по-прежнему спорят о преимуществах и недостатках МПЛ, стоящих на вооружении у нас и на Западе. Бесспорно, другое, очень существенное-функционал российской лопатки очень прост, надежен. Это и является главным преимуществом отечественного образца.А вот у украинских военнослужащих есть выбор: использовать старую, проверенную саперку советских времен, или применять натовские образцы экипировки, в том числе, МПЛ. По утверждениям пленных солдат ВСУ, они предпочитают первый вариант. В первые месяцы спецоперации Интернет-аккаунт Сухопутных войск Украины часто публиковал ролик, в котором рассказывается про... лопаты. Зрителям объяснялось, что есть не только садовая, совковая (ужасное слово для майданной Украины...) и детская, но и сапёрная (военная) лопатка. В ролике показано, что после взятия некой высоты и поднятия украинского флага демонстрируется кадр, как один из бойцов ВСУ жуёт краюху мёрзлого хлеба, разрубленного лопатой.По замыслу создателей этого ролика, он явно должен вызывать чувство патриотизма у всех без исключения украинских мужчин. Тем, кто преисполнился "патриотизмом" при просмотре ролика о лопатах, предлагается позвонить по телефонам, заключить контракт с ВСУ и с сапёрной лопаткой в руках и куском хлеба в кармане отправиться "захищати мир от агрессора". Конечно, без упоминания о том, что подобная МПЛ изготовлена как раз в "стране-агрессоре".Начиная с конца 19 века ставшая легендарной-малая пехотная лопатка (МПЛ-50) не претерпела каких-либо значительных конструктивных изменений, и в советское время по-прежнему изготовлялась по образцу 1893 года. В наше время изменился вес и улучшилась компактность за счет продуманных технологий. Выдержав неисчислимые испытания войнами и временем, по сей день вызывает восхищение простотой и эффективностью. Недаром авторитетная американская фирма Goldsteel, выпускающая стилизованное холодное оружие разных стран, в качестве грозного оружия спецназа выбрала именно МПЛ-50, малую пехотную лопатку.

https://ukraina.ru/20221031/1040307706.html

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2022

Геннадий Алёхин

Геннадий Алёхин

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Геннадий Алёхин

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