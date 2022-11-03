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Царев рассказал, как ВС РФ дошли до Одессы и почему вынуждены были вернуться в Херсон
Царев рассказал, как ВС РФ дошли до Одессы и почему вынуждены были вернуться в Херсон - 03.11.2022 Украина.ру
Царев рассказал, как ВС РФ дошли до Одессы и почему вынуждены были вернуться в Херсон
Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев заявил в интервью изданию Украина.ру, что основная проблема российской армии на первом этапе заключалась в недоборе личного состава
2022-11-03T16:49
2022-11-03T16:49
2022-11-03T16:49
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По словам Царёва, позади российских военных не оставалось не только подготовленных бойцов, но даже просто "людей с оружием в зеленой форме", которые должны были физически присутствовать, занимать населенный пункт.Подразделения ВС РФ дошли до Одессы, а в тылу никого не было, снабжения нет, рассказывает экс-депутат, это заставило их вернуться в Херсон. Тогда в Одессе практически не было ВСУ. Там была тероборона, большие подразделения силовиков, которые, по мнению Царёва, тут же сбежали бы, если бы видели, что подходит какое-то серьезное подразделение российской армии.Основная проблема российской армии на первом этапе была не отсутствие высокоточного оружия, не отсутствие танков "Армата", беспилотников, а нехватка личного состава, который просто должен был заезжать, топить полевые кухни, рыть окопы, ходить по улицам, общаться с местными жителями, создавать фон — занимать места, считает Царёв.Полное интервью с экс-депутатом Верховной Рады Украины читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, одесса, херсон, спецоперация
Царев рассказал, как ВС РФ дошли до Одессы и почему вынуждены были вернуться в Херсон
Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев заявил в интервью изданию Украина.ру, что основная проблема российской армии на первом этапе заключалась в недоборе личного состава
Об этом никто не говорил, но я знаю точно, что наши подразделения дошли до Одессы. Они дошли, но как в каждом населенном пункте, что в Киевской области, что в Сумской, что в Черниговской, что в Харьковской… И когда наши подразделения доходили до Одессы — вот они идут, а сзади некого оставлять.
Олег Царев
Экс-депутат Верховной Рады Украины
По словам Царёва, позади российских военных не оставалось не только подготовленных бойцов, но даже просто "людей с оружием в зеленой форме", которые должны были физически присутствовать, занимать населенный пункт.
Подразделения ВС РФ дошли до Одессы, а в тылу никого не было, снабжения нет, рассказывает экс-депутат, это заставило их вернуться в Херсон. Тогда в Одессе практически не было ВСУ. Там была тероборона, большие подразделения силовиков, которые, по мнению Царёва, тут же сбежали бы, если бы видели, что подходит какое-то серьезное подразделение российской армии.
Только потом они доставили в Одессу в спешном порядке с западной Украины — железной дорогой, по неразрушенным мостам — доставили ВСУ. И они укрепили Одессу, спустя очень долгое время.
Олег Царев
Экс-депутат Верховной Рады Украины
Основная проблема российской армии на первом этапе была не отсутствие высокоточного оружия, не отсутствие танков "Армата", беспилотников, а нехватка личного состава, который просто должен был заезжать, топить полевые кухни, рыть окопы, ходить по улицам, общаться с местными жителями, создавать фон — занимать места, считает Царёв.
Полное интервью с экс-депутатом Верховной Рады Украины читайте
на сайте Украина.ру.