https://ukraina.ru/20221103/1040493207.html

Царев рассказал, как ВС РФ дошли до Одессы и почему вынуждены были вернуться в Херсон

Царев рассказал, как ВС РФ дошли до Одессы и почему вынуждены были вернуться в Херсон - 03.11.2022 Украина.ру

Царев рассказал, как ВС РФ дошли до Одессы и почему вынуждены были вернуться в Херсон

Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев заявил в интервью изданию Украина.ру, что основная проблема российской армии на первом этапе заключалась в недоборе личного состава

2022-11-03T16:49

2022-11-03T16:49

2022-11-03T16:49

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По словам Царёва, позади российских военных не оставалось не только подготовленных бойцов, но даже просто "людей с оружием в зеленой форме", которые должны были физически присутствовать, занимать населенный пункт.Подразделения ВС РФ дошли до Одессы, а в тылу никого не было, снабжения нет, рассказывает экс-депутат, это заставило их вернуться в Херсон. Тогда в Одессе практически не было ВСУ. Там была тероборона, большие подразделения силовиков, которые, по мнению Царёва, тут же сбежали бы, если бы видели, что подходит какое-то серьезное подразделение российской армии.Основная проблема российской армии на первом этапе была не отсутствие высокоточного оружия, не отсутствие танков "Армата", беспилотников, а нехватка личного состава, который просто должен был заезжать, топить полевые кухни, рыть окопы, ходить по улицам, общаться с местными жителями, создавать фон — занимать места, считает Царёв.Полное интервью с экс-депутатом Верховной Рады Украины читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221101/1040401440.html

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новости, украина, россия, одесса, херсон, спецоперация