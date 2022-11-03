Полковник Макгрегор: решения Байдена усиливают риск ядерной войны - 03.11.2022 Украина.ру
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Полковник Макгрегор: решения Байдена усиливают риск ядерной войны
Полковник Макгрегор: решения Байдена усиливают риск ядерной войны - 03.11.2022 Украина.ру
Полковник Макгрегор: решения Байдена усиливают риск ядерной войны
Последние решения американского президента Джо Байдена о правилах использования ядерного оружия являются опасными для США и их союзников. Об этом говорится в статье бывшего советника министра обороны США, полковника в отставке Дугласа Макгрегора, опубликованной 3 ноября в издании The American Conservative
2022-11-03T16:55
2022-11-03T17:00
новости
спецоперация
сша
сми
ядерное оружие
ядерная война
джо байден
барак обама
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Автор указывает, что Вашингтон рассматривает возможность прямого участия американских войск в вооружённом конфликте на Украине на стороне киевского режима. В связи с этим вызывают тревогу последние «стратегически туманные» заявления Вашингтона о правилах использования ядерного оружия, пишет Макгрегор.Байдену следовало бы придерживаться данного им в 2020 году обещания о том, что единственной целью американского ядерного оружия является сдерживание ядерного нападения на Соединённые Штаты или их союзников, считает эксперт.Макгрегор называет это решение «опасным» и «разрушительным» и указывает, что оно делает более вероятным ядерное столкновение с Россией.
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новости, спецоперация, сша, сми, ядерное оружие, ядерная война, джо байден, барак обама
Новости, Спецоперация, США, СМИ, Ядерное оружие, ядерная война, Джо Байден, Барак Обама

Полковник Макгрегор: решения Байдена усиливают риск ядерной войны

16:55 03.11.2022 (обновлено: 17:00 03.11.2022)
 
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© коллаж Украина.Ру
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Последние решения американского президента Джо Байдена о правилах использования ядерного оружия являются опасными для США и их союзников. Об этом говорится в статье бывшего советника министра обороны США, полковника в отставке Дугласа Макгрегора, опубликованной 3 ноября в издании The American Conservative
Автор указывает, что Вашингтон рассматривает возможность прямого участия американских войск в вооружённом конфликте на Украине на стороне киевского режима. В связи с этим вызывают тревогу последние «стратегически туманные» заявления Вашингтона о правилах использования ядерного оружия, пишет Макгрегор.
ядерный атомный взрыв
6 октября, 16:14
В США рассказали про опасную игру в "ядерного цыплёнка" с РоссиейРоссийским и американским лидерам необходимо быть более осторожными, чтобы избежать ядерного конфликта между двумя странами. Поскольку Украина важнее для России, чем для США, Вашингтону необходимо сделать первый шаг для предотвращения эскалации, заявил публицист Тед Карпентер в статье, опубликованной 5 октября в издании The American Conservative
Байдену следовало бы придерживаться данного им в 2020 году обещания о том, что единственной целью американского ядерного оружия является сдерживание ядерного нападения на Соединённые Штаты или их союзников, считает эксперт.

«Вместо этого президент Байден одобрил вариант политики администрации [Барака] Обамы, допускающий применение ядерного оружия не только в ответ на ядерную атаку, но и в ответ на неядерные угрозы».

Дуглас Макгрегор
Бывший советник министра обороны США
Макгрегор называет это решение «опасным» и «разрушительным» и указывает, что оно делает более вероятным ядерное столкновение с Россией.
 
НовостиСпецоперацияСШАСМИЯдерное оружиеядерная войнаДжо БайденБарак Обама
 
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