https://ukraina.ru/20221103/1040491970.html

Полковник Макгрегор: решения Байдена усиливают риск ядерной войны

Полковник Макгрегор: решения Байдена усиливают риск ядерной войны - 03.11.2022 Украина.ру

Полковник Макгрегор: решения Байдена усиливают риск ядерной войны

Последние решения американского президента Джо Байдена о правилах использования ядерного оружия являются опасными для США и их союзников. Об этом говорится в статье бывшего советника министра обороны США, полковника в отставке Дугласа Макгрегора, опубликованной 3 ноября в издании The American Conservative

2022-11-03T16:55

2022-11-03T16:55

2022-11-03T17:00

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Автор указывает, что Вашингтон рассматривает возможность прямого участия американских войск в вооружённом конфликте на Украине на стороне киевского режима. В связи с этим вызывают тревогу последние «стратегически туманные» заявления Вашингтона о правилах использования ядерного оружия, пишет Макгрегор.Байдену следовало бы придерживаться данного им в 2020 году обещания о том, что единственной целью американского ядерного оружия является сдерживание ядерного нападения на Соединённые Штаты или их союзников, считает эксперт.Макгрегор называет это решение «опасным» и «разрушительным» и указывает, что оно делает более вероятным ядерное столкновение с Россией.

https://ukraina.ru/20221006/1039459367.html

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новости, спецоперация, сша, сми, ядерное оружие, ядерная война, джо байден, барак обама