https://ukraina.ru/20221103/1040488845.html

Оружие из Болгарии, Рабинович и мандат, отставка Чернышова. Главное на Украине на 16:00 3 ноября

Оружие из Болгарии, Рабинович и мандат, отставка Чернышова. Главное на Украине на 16:00 3 ноября - 03.11.2022 Украина.ру

Оружие из Болгарии, Рабинович и мандат, отставка Чернышова. Главное на Украине на 16:00 3 ноября

Два парламентских комитета Болгарии одобрили два предложения предоставлять Украине военно-техническую помощь. Вадима Рабиновича лишили мандата народного депутата. Министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова отправили в отставку

2022-11-03T16:00

2022-11-03T16:00

2022-11-03T16:00

эксклюзив

хроники

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Предложения о военно-технической помощи представили политические партии "Демократическая Болгария" и ГЕРБ. Эти предложения одобрили оборонный и внешнеполитический комитеты парламента страны, сообщило издание Euractiv.По информации издания, военные заводы Болгарии получают огромные прибыли от продажи оружия, которое использует украинская армия. При этом официально Болгария военную технику Украине не поставляет.Теперь, когда законопроект, где содержатся предложения болгарских политсил, прошёл комитеты, ожидается, что он будет иметь достаточную поддержку на пленарном заседании, в частности со стороны ГЕРБ, а также партий "Продолжаем перемены", "Демократической Болгарии" и ДПС.Против законопроекта выступают партии БСП и "Возрождение".Примечательно, что глава исполнительной власти — президент Румен Радев, ранее неоднократно высказывался против такого решения и называл его инициаторов разжигателями войны, целью которых является втягивание Болгарии в конфликт."Отправка оружия на Украину однозначно делает нас, хоть и косвенно, частью конфликта", - заявил депутат Болгарской социалистической партии и бывший министр иностранных дел Кристиан Вигенин.Партия "Возрождение" обратилась в министерство обороны с просьбой проанализировать ситуацию.Её поддержал и.о. министра обороны Димитар Стоянов, который заявил, что такое решение требует детального анализа. Он заявил, что Болгария не может потерять свои зенитные ракетные комплексы С-300, добавив, что они являются основой противовоздушной обороны страны.В свою очередь депутат из "Демократической Болгарии" Атанас Славов заявил, что на повестке дня стоит вопрос замены советского вооружения, а потому предоставление оружия Украине — верное решение. Депутат от ГЕРБ, бывший глава МИД Болгарии Даниэль Митов же и вовсе заявил, что решение о предоставлении оружия Украине запоздалое, однако его нужно принять, чтобы попасть в "список цивилизованных стран"."Я хочу, чтобы Болгария была частью этого списка", - заявил Митов.Примечательно, что среди поддерживающих передачу оружия Украине находится и партия "Продолжаем перемены", хотя в бытность её главы Кирилла Петкова премьер-министром Болгарии партия придерживалась противоположной позиции.Также издание Euractiv ранее рассказало о прибылях, которые получает Болгария от поставок оружия Украине. Как заявил в комментарии изданию бывший исполнительный директор государственной компании "Кинтекс", через которую проходит экспорт оружия из страны, Александр Михайлов в этом году у Болгарии рекордные объёмы экспорта оружия.Он привел пример экспорта болгарской оружейной продукции в 2016 и 2017 годах, когда продолжались региональные военные действия в Сирии, Ливии и Йемене. Тогда разрешения на экспорт оружия, выданные государством, составляли в общей сложности 1,1 - 1,3 млрд евро.С момента же начала спецоперации ВС РФ на Украине до сегодняшнего дня сумма разрешений на экспорт оружия, по данным Михайлова, составила более 2 млрд евро.Как отмечало издание, болгарские производители и дилеры оружия продают свою продукцию преимущественно в Польшу и Румынию, откуда оружие затем реэкспортируется в Украину."Очевидно, что объемы экспорта в Польшу значительно выросли", - рассказал Михайлов.Он заявил, что аэропорт Жешув в Польше, который расположен примерно в 70 км от украинской границы, является центральным логистическим узлом поставок оружия на Украину."Неслучайно США установили в этом аэропорту системы противовоздушной обороны Patriot. За первые 120 дней войны на Украине из болгарских аэропортов в Жешув было осуществлено 60 грузовых рейсов с оружием. Средняя грузоподъёмность составляет около 70-80 тонн груза на самолет", - подчеркнул Михайлов.Уже в апреле бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, партия которого ГЕРБ выступает за экспорт оружия на Украину, заявил, что он убежден, что его страна уже поставляет оружие Киеву.Рабинович без мандатаВерховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народных депутатов Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского, которые согласно указам президента Украины Владимира Зеленского потеряли гражданство. Соответствующие проекты постановлений поддержали соответственно 292 и 304 депутата.Таким образом, в настоящее время в украинском парламенте 417 депутатов.Постановления о досрочном прекращении полномочий депутатов Рабиновича и Васильковского были зарегистрированы 28 октября. Согласно приложениям к проектам постановлений, полномочия обоих парламентариев предлагалось досрочно прекратить в связи с указами Зеленского, которыми Рабинович и Васильковский были признаны потерявшими гражданство Украины.До этого в сети появился указ Зеленского о лишении гражданства Рабиновича, Васильсковского и олигарха Игоря Коломойского.Вадим Рабинович — один из лидеров "Оппозиционной платформы — За жизнь" - обладает также гражданством Израиля.По информации медиаэксперта Анатолия Шария, в Раде изначально "долго упирались" и не хотели рассматривать этот вопрос.Отставка с прицеломУкраинский парламент сегодня также уволил с должности министра развития общин и территорий Алексея Чернышова. За увольнение Чернышова проголосовали 279 народных депутатов.Сам Чернышов в сосцетях уже выразил благодарность "всем, кто два с половиной года работал вместе в Минрегионе, всем с кем совместно достигли результатов, за которые не стыдно".Предполагается, что Чернышов станет новым главой НАК "Нафтогаз".Ранее — утром 3 ноября — профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту поддержать заявление Чернышова об отставке с должности главы Минрегиона."Свой переход в "Нафтогаз" мотивировал в первую очередь энергетической опасностью, за которую он отвечает как глава штаба. И сказал, что после его увольнения Кабинет министров Украины может рассматривать вопрос о потенциальном назначении на должность в "Нафтогаз", - рассказал народный депутат Ярослав Железняк об отчёте Чернышова о работе в министерстве.Кроме того, по словам Железняка, Чернышов заявил о возможно объединении Минрегионов и Мининфраструктуры."Сказал, что такая "реконфигурация" прорабатывается и связана с сокращением расходов и количества министерств. Но "пока об этом говорить преждевременно", - пересказал слова Чернышова Железняк.Ранее, 1 ноября, правительство отправило в отставку председателям правления НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко. На следующий день — 2 ноября — Чернышов подал в отставку. При этом Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции уже заявило, что назначение Алексея Чернышова на должность главы НАК "Нафтогаз" является незаконным. Однако, как отмечают украинские СМИ, изменения в устав компании могут разблокировать такой шаг.

https://ukraina.ru/20221103/1040469415.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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