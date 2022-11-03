https://ukraina.ru/20221103/1040481670.html

Хаски пишет альбом на фронте

Хаски пишет альбом на фронте - 03.11.2022 Украина.ру

Хаски пишет альбом на фронте

Популярный российский рэп-исполнитель Хаски (Дмитрий Кузнецов) в своем Telegram-канале 3 ноября написал, что "пишет альбом на войне". Эту информацию подтвердил проект Семена Пегова WarGonzo

2022-11-03T15:03

2022-11-03T15:03

2022-11-03T15:03

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"Пишу альбом на войне", - написал рэпер. Как пишет WarGonzo, слова Хаски - действительность, а не мистификация."Один из недавно опубликованных треков - "Бог войны" также сочинялся на фронте и в прифронтовых пейзажах и обстоятельствах. Каких именно - Хаски, наверное, расскажет когда-нибудь сам, если посчитает нужным. Трек тонко-чувствующей солдатской аудитории, к слову, зашёл. Ждём альбома", - говорится в сообщении. Ранее Хаски несколько раз бывал в воюющем Донбассе. Вот как один из этих эпизодов в своих соцсетях описывал писатель Захар Прилепин:Позднее Хаски вместе с рэперами Ричем и Саградой записали трек "Моторола", в котором цитировались стихотворения Павлова.

https://ukraina.ru/20220926/1039090242.html

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новости, украина, донбасс, хаски, рэп