Хаски пишет альбом на фронте - 03.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221103/1040481670.html
Хаски пишет альбом на фронте
Хаски пишет альбом на фронте - 03.11.2022 Украина.ру
Хаски пишет альбом на фронте
Популярный российский рэп-исполнитель Хаски (Дмитрий Кузнецов) в своем Telegram-канале 3 ноября написал, что "пишет альбом на войне". Эту информацию подтвердил проект Семена Пегова WarGonzo
2022-11-03T15:03
2022-11-03T15:03
новости
украина
донбасс
хаски
рэп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/03/1040482084_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_ff02096902d9ed99cd3a03d05fd6d7a1.jpg
"Пишу альбом на войне", - написал рэпер. Как пишет WarGonzo, слова Хаски - действительность, а не мистификация."Один из недавно опубликованных треков - "Бог войны" также сочинялся на фронте и в прифронтовых пейзажах и обстоятельствах. Каких именно - Хаски, наверное, расскажет когда-нибудь сам, если посчитает нужным. Трек тонко-чувствующей солдатской аудитории, к слову, зашёл. Ждём альбома", - говорится в сообщении. Ранее Хаски несколько раз бывал в воюющем Донбассе. Вот как один из этих эпизодов в своих соцсетях описывал писатель Захар Прилепин:Позднее Хаски вместе с рэперами Ричем и Саградой записали трек "Моторола", в котором цитировались стихотворения Павлова.
https://ukraina.ru/20220926/1039090242.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/03/1040482084_228:0:2184:1467_1920x0_80_0_0_040a95a283822eda4b0d37d2fd3570b7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, донбасс, хаски, рэп
Новости, Украина, Донбасс, Хаски, рэп

Хаски пишет альбом на фронте

15:03 03.11.2022
 
© РИА Новости . Николай Хижняк / Перейти в фотобанкЗаседание суда по делу рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) в Краснодаре
Заседание суда по делу рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости . Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Читать в
Популярный российский рэп-исполнитель Хаски (Дмитрий Кузнецов) в своем Telegram-канале 3 ноября написал, что "пишет альбом на войне". Эту информацию подтвердил проект Семена Пегова WarGonzo
"Пишу альбом на войне", - написал рэпер.
Как пишет WarGonzo, слова Хаски - действительность, а не мистификация.
"Один из недавно опубликованных треков - "Бог войны" также сочинялся на фронте и в прифронтовых пейзажах и обстоятельствах. Каких именно - Хаски, наверное, расскажет когда-нибудь сам, если посчитает нужным. Трек тонко-чувствующей солдатской аудитории, к слову, зашёл. Ждём альбома", - говорится в сообщении.
Ранее Хаски несколько раз бывал в воюющем Донбассе. Вот как один из этих эпизодов в своих соцсетях описывал писатель Захар Прилепин:

"Помню, как Хаски в Донецке, в своих трико и совсем не зимней куртке пошёл в аэропорт, к Мотороле (командир "Спарты", Герой ДНР Арсен Павлов - ред.) устраиваться на работу. Без предупреждения. Его, конечно же, повязали, привели к Мотику, как диверсанта. В трико, в курточке, бурятский парень. Мотор поговорил с ним минут пять, посмеялся. "А иди, — говорит, — ко мне фотокором, ну".

П/к писателя Захара Прилепина
Захар Прилепин
Позднее Хаски вместе с рэперами Ричем и Саградой записали трек "Моторола", в котором цитировались стихотворения Павлова.
Рэпер Птаха (Давид Нуриев) - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 15:05
"Пойду и буду воевать": рэпер Птаха готов отправиться на УкраинуПопулярный российский рэп-исполнитель Птаха (Давид Нуриев) выразил готовность воевать на Украине. Его слова 26 сентября приводятся на странице объединения ЦАО RECORDS в соцсетях
 
НовостиУкраинаДонбассХаскирэп
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:14В Госдуме допустили, что срок службы в армии может быть увеличен
15:13"Вашингтону следует подталкивать Киев к умеренной позиции". Почему в США заговорили о мирных переговорах
15:03Хаски пишет альбом на фронте
15:01"Великолепный век" президента Эрдогана. Астрология и политика
14:58Американский полковник: Вашингтон сколачивает многонациональные силы для войны против России
14:48Адмирал Владимир Комоедов: как беспилотники пробрались в Севастополь и почему нельзя верить Зеленскому
14:21Ищенко: чего боятся США и почему новая мобилизация не нужна? Видео
14:15Пушилин сообщил об обмене 107 военнопленных
14:13Исчезновение российского флага со здания администрации в Херсоне получило объяснение
14:11Царев объяснил, когда в украинской энергетике может произойти резкий обвал
13:57"Будет воронка": Гаспарян предложил России ответить на украинские провокации
13:45В московском Манеже покажут Украину на переломах эпох
13:38Секретарь Совбеза Белоруссии предложил немедленно "остановить бойню" на Украине
13:15Песков рассказал, почему Москва поверила гарантиям Украины по зерновой сделке
12:57"Дьявольский заговор": Бутусов высказался по Украине
12:53За атакой на корабли Черноморского флота стоят "люди доброй воли", заявил Кулеба
12:39Здесь работают патриоты. Анна Москалец о журналистах в российском Запорожье
12:38"Негативные последствия": Кулеба высказал угрозы в адрес Ирана
12:35Владимир Ераносян о теракте на газопроводах: боевые пловцы могут высаживаться с любого судна
12:34Российский экспорт не разблокировали после возврата РФ в зерновую сделку - Лавров
Лента новостейМолния