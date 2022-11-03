https://ukraina.ru/20221103/1040481670.html
Хаски пишет альбом на фронте
Хаски пишет альбом на фронте - 03.11.2022 Украина.ру
Хаски пишет альбом на фронте
Популярный российский рэп-исполнитель Хаски (Дмитрий Кузнецов) в своем Telegram-канале 3 ноября написал, что "пишет альбом на войне". Эту информацию подтвердил проект Семена Пегова WarGonzo
2022-11-03T15:03
2022-11-03T15:03
2022-11-03T15:03
новости
украина
донбасс
хаски
рэп
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"Пишу альбом на войне", - написал рэпер. Как пишет WarGonzo, слова Хаски - действительность, а не мистификация."Один из недавно опубликованных треков - "Бог войны" также сочинялся на фронте и в прифронтовых пейзажах и обстоятельствах. Каких именно - Хаски, наверное, расскажет когда-нибудь сам, если посчитает нужным. Трек тонко-чувствующей солдатской аудитории, к слову, зашёл. Ждём альбома", - говорится в сообщении. Ранее Хаски несколько раз бывал в воюющем Донбассе. Вот как один из этих эпизодов в своих соцсетях описывал писатель Захар Прилепин:Позднее Хаски вместе с рэперами Ричем и Саградой записали трек "Моторола", в котором цитировались стихотворения Павлова.
https://ukraina.ru/20220926/1039090242.html
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Украина.ру
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новости, украина, донбасс, хаски, рэп
Новости, Украина, Донбасс, Хаски, рэп
Хаски пишет альбом на фронте
Популярный российский рэп-исполнитель Хаски (Дмитрий Кузнецов) в своем Telegram-канале 3 ноября написал, что "пишет альбом на войне". Эту информацию подтвердил проект Семена Пегова WarGonzo
"Пишу альбом на войне", - написал рэпер.
Как пишет WarGonzo, слова Хаски - действительность, а не мистификация.
"Один из недавно опубликованных треков - "Бог войны" также сочинялся на фронте и в прифронтовых пейзажах и обстоятельствах. Каких именно - Хаски, наверное, расскажет когда-нибудь сам, если посчитает нужным. Трек тонко-чувствующей солдатской аудитории, к слову, зашёл. Ждём альбома", - говорится в сообщении.
Ранее Хаски несколько раз бывал в воюющем Донбассе. Вот как один из этих эпизодов в своих соцсетях описывал писатель Захар Прилепин:
"Помню, как Хаски в Донецке, в своих трико и совсем не зимней куртке пошёл в аэропорт, к Мотороле (командир "Спарты", Герой ДНР Арсен Павлов - ред.) устраиваться на работу. Без предупреждения. Его, конечно же, повязали, привели к Мотику, как диверсанта. В трико, в курточке, бурятский парень. Мотор поговорил с ним минут пять, посмеялся. "А иди, — говорит, — ко мне фотокором, ну".
Позднее Хаски вместе с рэперами Ричем и Саградой записали трек "Моторола", в котором цитировались стихотворения Павлова.