Американский полковник: Вашингтон сколачивает многонациональные силы для войны против России - 03.11.2022 Украина.ру
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Американский полковник: Вашингтон сколачивает многонациональные силы для войны против России
Американский полковник: Вашингтон сколачивает многонациональные силы для войны против России - 03.11.2022 Украина.ру
Американский полковник: Вашингтон сколачивает многонациональные силы для войны против России
Белый дом рассматривает возможность организации многонациональных сил для войны против России по образцу так называемой Коалиции доброй воли, вторгшейся в Ирак в 2003 году. Об этом говорится в статье бывшего советника министра обороны США, полковника в отставке Дугласа Макгрегора, опубликованной 3 ноября в издании The American Conservative
2022-11-03T14:58
2022-11-03T15:05
новости
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нато
коалиция
спецоперация
ирак
военный эксперт
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Макгрегор указывает, что, согласно планам Вашингтона, такая коалиция будет действовать вне рамок НАТО, поскольку далеко не все члены западного военного блока согласны на прямое вмешательство в конфликт на Украине на стороне киевского режима.Автор статьи подвергает критике якобы существующие планы Вашингтона по организации такой международной коалиции. Он подозревает, что её целью будет втягивание остальных стран НАТО в войну с Россией, идея которой не пользуется поддержкой у большинства европейцев, указывает Макгрегор.
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новости, сша, сми, нато, коалиция, спецоперация, ирак, военный эксперт
Новости, США, СМИ, НАТО, коалиция, Спецоперация, Ирак, военный эксперт

Американский полковник: Вашингтон сколачивает многонациональные силы для войны против России

14:58 03.11.2022 (обновлено: 15:05 03.11.2022)
 
© AP / Nathan Posner Военнослужашие США солдаты переброска в Польша армия оружие
 Военнослужашие США солдаты переброска в Польша армия оружие - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP / Nathan Posner
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Белый дом рассматривает возможность организации многонациональных сил для войны против России по образцу так называемой Коалиции доброй воли, вторгшейся в Ирак в 2003 году. Об этом говорится в статье бывшего советника министра обороны США, полковника в отставке Дугласа Макгрегора, опубликованной 3 ноября в издании The American Conservative
Макгрегор указывает, что, согласно планам Вашингтона, такая коалиция будет действовать вне рамок НАТО, поскольку далеко не все члены западного военного блока согласны на прямое вмешательство в конфликт на Украине на стороне киевского режима.

Но, как недавно дал понять [экс-директор ЦРУ] Дэвид Петреус, президент [Джо Байден] и его генералы рассматривают возможность своей собственной "коалиции доброй воли". Коалиция якобы будет состоять, в основном (но не только), из польских и румынских войск, и из американских в качестве ядра, для использования на Украине

Дуглас Макгрегор
Бывший советник министра обороны США
Автор статьи подвергает критике якобы существующие планы Вашингтона по организации такой международной коалиции. Он подозревает, что её целью будет втягивание остальных стран НАТО в войну с Россией, идея которой не пользуется поддержкой у большинства европейцев, указывает Макгрегор.
- РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 08:00
"Война России и НАТО": военный эксперт объяснил, чем опасно участие польских ЧВК на УкраинеНанесение бомбового удара по колонне польских наемников на Украине может привести к открытому вводу войск Польши на Украину, заявил военный эксперт Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
 
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