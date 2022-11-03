https://ukraina.ru/20221103/1040479239.html

Американский полковник: Вашингтон сколачивает многонациональные силы для войны против России

Американский полковник: Вашингтон сколачивает многонациональные силы для войны против России - 03.11.2022 Украина.ру

Американский полковник: Вашингтон сколачивает многонациональные силы для войны против России

Белый дом рассматривает возможность организации многонациональных сил для войны против России по образцу так называемой Коалиции доброй воли, вторгшейся в Ирак в 2003 году. Об этом говорится в статье бывшего советника министра обороны США, полковника в отставке Дугласа Макгрегора, опубликованной 3 ноября в издании The American Conservative

2022-11-03T14:58

2022-11-03T14:58

2022-11-03T15:05

новости

сша

сми

нато

коалиция

спецоперация

ирак

военный эксперт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103327/75/1033277538_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_4af3e3ed5f9507208814e064b3b4ee21.jpg

Макгрегор указывает, что, согласно планам Вашингтона, такая коалиция будет действовать вне рамок НАТО, поскольку далеко не все члены западного военного блока согласны на прямое вмешательство в конфликт на Украине на стороне киевского режима.Автор статьи подвергает критике якобы существующие планы Вашингтона по организации такой международной коалиции. Он подозревает, что её целью будет втягивание остальных стран НАТО в войну с Россией, идея которой не пользуется поддержкой у большинства европейцев, указывает Макгрегор.

https://ukraina.ru/20221101/1040337889.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, сми, нато, коалиция, спецоперация, ирак, военный эксперт