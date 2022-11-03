Американский полковник: Вашингтон сколачивает многонациональные силы для войны против России
14:58 03.11.2022 (обновлено: 15:05 03.11.2022)
© AP / Nathan Posner Военнослужашие США солдаты переброска в Польша армия оружие
© AP / Nathan Posner
Белый дом рассматривает возможность организации многонациональных сил для войны против России по образцу так называемой Коалиции доброй воли, вторгшейся в Ирак в 2003 году. Об этом говорится в статье бывшего советника министра обороны США, полковника в отставке Дугласа Макгрегора, опубликованной 3 ноября в издании The American Conservative
Макгрегор указывает, что, согласно планам Вашингтона, такая коалиция будет действовать вне рамок НАТО, поскольку далеко не все члены западного военного блока согласны на прямое вмешательство в конфликт на Украине на стороне киевского режима.
Но, как недавно дал понять [экс-директор ЦРУ] Дэвид Петреус, президент [Джо Байден] и его генералы рассматривают возможность своей собственной "коалиции доброй воли". Коалиция якобы будет состоять, в основном (но не только), из польских и румынских войск, и из американских в качестве ядра, для использования на Украине
Автор статьи подвергает критике якобы существующие планы Вашингтона по организации такой международной коалиции. Он подозревает, что её целью будет втягивание остальных стран НАТО в войну с Россией, идея которой не пользуется поддержкой у большинства европейцев, указывает Макгрегор.