Обновление "железного занавеса" - 03.11.2022 Украина.ру
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Обновление "железного занавеса"
Обновление "железного занавеса" - 03.11.2022 Украина.ру
Обновление "железного занавеса"
Украина.ру, 03.11.2022
2022-11-03T12:16
2022-11-03T12:16
россия
сша
внешняя политика
дипломатия
глобализация
мнения
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Попытки разрешить конфликт вокруг Украины и получить гарантии безопасности для России дипломатическим путём раз за разом заходят в тупик. Украина выдвигает требования настолько нелепые, что даже в Вашингтоне удивляются. Многие наблюдатели связывают решение конфликта с прямыми договоренностями с США, но есть основания полагать, что и тут долговременного и устойчивого результата не будет.Своё мнение о причинах дипломатического тупика высказывает профессор по вопросам национальной безопасности Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев, чья статья "В новой Стратегии безопасности США делают ставку на будущее, в котором Россия будет менее значима", была опубликована в журнале "Россия в глобальной политике" 2 ноября.Автор исходит из того, что "в американской стратегии произошёл настолько кардинальный сдвиг, что возможность кооперативного подхода даже не рассматривается. В предыдущих документах подобного рода подчеркивались разногласия и соперничество, однако отмечалось наличие общей повестки (стратегическая стабильность, борьба с терроризмом, энергетика и так далее), в версии 2022 г. термин “сотрудничество”, не говоря уже о “партнёрстве”, не используется".Выводы из этого следующие:- пересмотра сложившейся после 1991 года ситуации не будет (это по поводу границ стран бывшего СССР, но не по поводу Косова, например);- "американцы (…) не считают нужным искать новые подходы к европейской безопасности" (это по поводу расширения НАТО);- "США следует воздерживаться от открытого конфликта, особенно от столкновений, которые могут повлечь обмен ядерными ударами";- "Белый дом ожидает, что в будущем россияне изберут правительство, которое будет действовать в рамках возглавляемой США либеральной международной системы".Вообще же США связывают своё будущее с климатом и "четвёртой индустриальной революцией", на фоне чего российские ресурсы окажутся просто не нужны.Вводится термин "реглобализации", предполагающий отказ от старых институтов: "Россию нельзя исключить из Совета Безопасности ООН, но США могут найти новые площадки, где РФ не представлена и не имеет права вето".Почему Америка отказывается от диалога?Тут могут быть две точки зрения.По первой из них, она теряет глобальное лидерство, потому каждая уступка оказывается для неё слишком значимой.Кстати, сами по себе попытки изменения мировой системы могут быть связаны с желанием провести "революцию сверху". Поменять ситуацию так, что все остальные претенденты на самостоятельную роль в мире просто будут лишены права голоса. Правда, тут есть некоторое противоречие с желанием сохранить "либеральную международную систему", но это, скорее всего, типичная оруэлловская терминология: война – это мир, свобода – это рабство, тоталитаризм – это либерализм.Понятно, что в глобальной политике "выставить из класса" неугодных "учеников" нельзя (планета-то одна), а сам по себе отказ от диалога скорее выглядит как попытка уйти в глухую изоляцию от всего остального мира. Что тоже скорее признак слабости, а не силы. Хотя для внутреннего пользования можно заявлять, что это не мы изолируемся, это мы их изолируем.Тезис о "реглобазизации" является развитием заявлений Владимира Путина, который указывал на недопустимость использования существующих международных институтов для получения выгоды какой-то одной страной. США признают, что их борьба за установление контроля над существующей международной системой провалилась (что выглядит несколько странно на фоне контроля над всякими ОБСЕ и МАГАТЭ) и предполагаются создать "альтернативную планету", на которой будут только США и их колонии.По другой из них, США достаточно сильны, чтобы ни с кем не считаться.При этом поражения США, в случае с тем же Афганистаном, например, особого значения не имеют – глобальное лидерство, в конце концов, не статическое состояние, а динамический процесс. Поражения в Корее и Вьетнаме ударили по США довольно болезненно, но статуса одного из мировых лидеров отнюдь не лишили.Какая из гипотез ближе к реальности мы не знаем (вполне вероятно, что верны обе), но важен сам по себе факт – США не готовы к диалогу.Соответственно, договариваться с США можно только по частным вопросам. Грубо говоря – о перемирии, но не о мире. Повторимся – в глобальной войне США, по мнению Гвоздева, всё же не заинтересованы. Впрочем, опыт Горбачёва уже показал, что сравнительно устойчивый мир возможен только на основе полной капитуляции одной из сторон, причем для капитулировавшей стороны этот мир будет хуже войны.России и всему остальному миру остаётся рассчитывать на то, что США по пути в "дивный новый мир" споткнётся. Пока что "четвёртая индустриальная революция" выглядит как отказ от экономики, ориентированной на людей, результатом чего будет радикальное сокращение численности населения и производства. То есть, американская технологическая революция тянет нас в доиндустриальное прошлое… Но, может, мы чего-то не понимаем.
https://ukraina.ru/20220825/1038086342.html
https://ukraina.ru/20220506/1033921899.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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россия, сша, внешняя политика, дипломатия, глобализация, мнения
Россия, США, внешняя политика, дипломатия, глобализация, Мнения

Обновление "железного занавеса"

12:16 03.11.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
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Попытки разрешить конфликт вокруг Украины и получить гарантии безопасности для России дипломатическим путём раз за разом заходят в тупик. Украина выдвигает требования настолько нелепые, что даже в Вашингтоне удивляются. Многие наблюдатели связывают решение конфликта с прямыми договоренностями с США, но есть основания полагать, что и тут долговременного и устойчивого результата не будет.
Своё мнение о причинах дипломатического тупика высказывает профессор по вопросам национальной безопасности Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев, чья статья "В новой Стратегии безопасности США делают ставку на будущее, в котором Россия будет менее значима", была опубликована в журнале "Россия в глобальной политике" 2 ноября.
Президент РФ В. Путин встретился с руководством Совета Федерации и Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 11:22
"Новый железный занавес" - Володин рассказал о том, что произойдет с ЕвропойСпикер Госдумы РФ Вячеслав Володин объяснил, что отказ в визах гражданам России приведет страны Евросоюза к железному занавесу и большим финансовым потерям. Об этом 25 августа он написал в своем Telegram-канале
Автор исходит из того, что "в американской стратегии произошёл настолько кардинальный сдвиг, что возможность кооперативного подхода даже не рассматривается. В предыдущих документах подобного рода подчеркивались разногласия и соперничество, однако отмечалось наличие общей повестки (стратегическая стабильность, борьба с терроризмом, энергетика и так далее), в версии 2022 г. термин “сотрудничество”, не говоря уже о “партнёрстве”, не используется".
Выводы из этого следующие:
- пересмотра сложившейся после 1991 года ситуации не будет (это по поводу границ стран бывшего СССР, но не по поводу Косова, например);
- "американцы (…) не считают нужным искать новые подходы к европейской безопасности" (это по поводу расширения НАТО);
- "США следует воздерживаться от открытого конфликта, особенно от столкновений, которые могут повлечь обмен ядерными ударами";
- "Белый дом ожидает, что в будущем россияне изберут правительство, которое будет действовать в рамках возглавляемой США либеральной международной системы".
Вообще же США связывают своё будущее с климатом и "четвёртой индустриальной революцией", на фоне чего российские ресурсы окажутся просто не нужны.
Вводится термин "реглобализации", предполагающий отказ от старых институтов: "Россию нельзя исключить из Совета Безопасности ООН, но США могут найти новые площадки, где РФ не представлена и не имеет права вето".
Почему Америка отказывается от диалога?
Тут могут быть две точки зрения.
По первой из них, она теряет глобальное лидерство, потому каждая уступка оказывается для неё слишком значимой.
Кстати, сами по себе попытки изменения мировой системы могут быть связаны с желанием провести "революцию сверху". Поменять ситуацию так, что все остальные претенденты на самостоятельную роль в мире просто будут лишены права голоса. Правда, тут есть некоторое противоречие с желанием сохранить "либеральную международную систему", но это, скорее всего, типичная оруэлловская терминология: война – это мир, свобода – это рабство, тоталитаризм – это либерализм.
Понятно, что в глобальной политике "выставить из класса" неугодных "учеников" нельзя (планета-то одна), а сам по себе отказ от диалога скорее выглядит как попытка уйти в глухую изоляцию от всего остального мира. Что тоже скорее признак слабости, а не силы. Хотя для внутреннего пользования можно заявлять, что это не мы изолируемся, это мы их изолируем.
Тезис о "реглобазизации" является развитием заявлений Владимира Путина, который указывал на недопустимость использования существующих международных институтов для получения выгоды какой-то одной страной. США признают, что их борьба за установление контроля над существующей международной системой провалилась (что выглядит несколько странно на фоне контроля над всякими ОБСЕ и МАГАТЭ) и предполагаются создать "альтернативную планету", на которой будут только США и их колонии.
По другой из них, США достаточно сильны, чтобы ни с кем не считаться.
При этом поражения США, в случае с тем же Афганистаном, например, особого значения не имеют – глобальное лидерство, в конце концов, не статическое состояние, а динамический процесс. Поражения в Корее и Вьетнаме ударили по США довольно болезненно, но статуса одного из мировых лидеров отнюдь не лишили.
Россия США флаг - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 08:03
США заморозили диалог с РФ по стратегической стабильности - посол АнтоновРоссия готова возобновить консультации о стратегической стабильности, как только к этому будет готова американская сторона, поставившая диалог на паузу. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, передает 5 мая Newsweek
Какая из гипотез ближе к реальности мы не знаем (вполне вероятно, что верны обе), но важен сам по себе факт – США не готовы к диалогу.
Соответственно, договариваться с США можно только по частным вопросам. Грубо говоря – о перемирии, но не о мире. Повторимся – в глобальной войне США, по мнению Гвоздева, всё же не заинтересованы. Впрочем, опыт Горбачёва уже показал, что сравнительно устойчивый мир возможен только на основе полной капитуляции одной из сторон, причем для капитулировавшей стороны этот мир будет хуже войны.
России и всему остальному миру остаётся рассчитывать на то, что США по пути в "дивный новый мир" споткнётся. Пока что "четвёртая индустриальная революция" выглядит как отказ от экономики, ориентированной на людей, результатом чего будет радикальное сокращение численности населения и производства. То есть, американская технологическая революция тянет нас в доиндустриальное прошлое… Но, может, мы чего-то не понимаем.
 
РоссияСШАвнешняя политикадипломатияглобализацияМнения
 
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