https://ukraina.ru/20221103/1040457144.html

Как Херсонская область готовится к обороне и ждет потоп

Как Херсонская область готовится к обороне и ждет потоп - 03.11.2022 Украина.ру

Как Херсонская область готовится к обороне и ждет потоп

Украина.ру, 03.11.2022

2022-11-03T09:51

2022-11-03T09:51

2022-11-03T11:38

эксклюзив

спецоперация

херсон

украина

россия

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Чиновник Военно-гражданской администрации сообщил Украина.ру на условиях анонимности, что в Херсонской области усиленными темпами ведется создание трех линий обороны. Одна из них на правом берегу Днепра перед Херсоном. Вторая — на левом берегу, практически сразу за Днепром. Третья — на подступах к Крыму.По последнему слову военной инженерииНа одном из этих оборонительных сооружений побывал корреспондент издания Украина.ру.Ничего подобного в плане поистине промышленных масштабов самой настоящей стройки автору этих строк видеть не приходилось, хотя я был на позициях армий ДНР в 2014, в 2015, в 2018, и в первой половине 2022 года.В 2018 году вместе с первым премьер-министром ДНР Александром Бородаем мы побывали на позициях батальона «Пятнашка» на Авдеевской промке под Донецком. Они находились буквально в 100 метрах от позиций ВСУ. Я лично видел, как там велось оборудование укреплений.Никакой специальной техники не было. Все сооружалось кустарным способом — с помощью лопаты и лома. Траншеи, которые рыли сами военные Народной милиции ДНР, были неглубокими. В некоторых местах они не были между собой даже соединены, поэтому приходилось быстро перебегать из одного окопа в другой, выбираясь на поверхность, чтобы не попасть под огонь снайпера.У блиндажей крыши были деревянными. Рядом с позициями солдатам, чтобы уйти в город, приходилось переходить через открытое поле в полный рост. Кто-то даже заметил, что если украинцы сейчас поднимут в воздух беспилотник, то мы будем у них как на ладони и погибнем все в случае их минометного огня.В Херсонской же области всё по-другому. Было впечатление, что ты приехал на большую стройку: много техники — экскаваторы, бульдозеры, подъемные краны, трактора; железобетонные плиты, дерево, камень, песок, железо; железобетонные бункеры; широкие протяженные траншеи рядом с основными транспортными магистралями. Тут же «драконьи зубы». Так называются большие железобетонные пирамиды. Причем сами «зубы» больше раза в два, чем украинские, которые я видел на подступах к Мариуполю. Они устанавливаются вдоль траншей в два-три ряда. Это противотанковое сооружение.Работа на линиях обороны кипит. В общем, все делается по последнему слову инженерного искусства. Всё очень серьезно.Вопрос: почему же все это не было сделано в Харьковской области?К потопу все готово?Новая Каховка находится на левой стороне Днепра. В город группу издания Украина.ру не пустили, так как после объявления губернатором Владимиром Сальдо начала эвакуации с левого берега гражданских в город прекратили пускать. В Министерстве информации нам сказали, что этот населенный пункт практически пуст. Оттуда уже почти все ушли. Даже военные. Правда, по информации Украина.ру, в Новой Каховке остались еще 6 полицейских, которые борются с мародерами.Причина эвакуации гражданского населения из города и вообще из 15-километровой зоны, прилегающей к Днепру (с 6 ноября она будет принудительной), — это очень высокая вероятность подрыва украинцами дамбы Каховской ГЭС.«Город затопит сразу. Причем вода поднимется на 12 метров. Ничего живого не останется. Есть информация, что ВСУ могут запустить какой-то мощный беспилотник со взрывчаткой по Днепру. Никакого противодействия у нас от него нет. Взрыв будет настолько мощным, что мало всем не покажется», — сообщил нам чиновник из Военно-гражданской администрации.ВоенныеХерсонская область хорошо подготовилась к обороне: группировка, которая стоит на правом берегу непрерывно пополняется мобилизованными и добровольцами. Полноценные оборонительные сооружение, техника и серьезное увеличение личного состава не дает ВСУ развить наступление. Оно раз за разом захлебывается. Причем ВСУ несут серьезные потери.«Сейчас на фронте около 3 тысяч мобилизованных из Донбасса. Решено их "проредить": "дедов" и студентов комиссуют. Останется не больше 2 тысяч из трех. Их выведут на вторую линию. Кстати, это уже закаленные бойцы. Их хорошо материально замотивировали: например, командир отделения получает 220 тысяч рублей», — рассказал источник из Военно-гражданской администрации Херсонской области.Народ нервничаетЭвакуация ничего хорошего в моральном плане не добавила в психологическое самочувствие гражданского населения.— Народ нервничает. А что вы хотите: опять появилась неопределенность, — несколько огорченным голосом констатирует непростую ситуацию фотограф Евгений, который держит фотосалон в Геническе. – Если раньше, до объявления эвакуации, ко мне каждый день приходило 70 человек, чтобы сделать себе фото на российский паспорт, то теперь только 3-4. Стали боятся. Хотя настроения в городе пророссийские. Никто ничего не скрывает. Все получают паспорта открыто.Мы все получаем угрозы в социальных сетях от тех, кто сбежал из города. Они нас называют коллаборантами и грозят расправой. А людям, особенно женщинам, российская власть нравится: детей отправляют отдыхать в Крым и в другие города России. Они хоть что-то увидят. Нравится, что в школу вернулась пятибалльная система вместо непонятной двенадцатибалльной. Прекратилась эта националистическая пропаганда. Все по-русски".Во время нашего разговора в салон заходит молодой человек и интересуется обложкой для паспорта. Спрашиваю:- Вы для российского паспорта?Отвечает сразу:- Да.Разговорились. Парень представился Никитой. Он только-только устроился в геническую полицию.- Раньше я был охранником в одной из структур. Теперь пошел в полицию. Зарплата от 40 тысяч рублей. Вообще у нас, в городе, средняя зарплата где-то 25 тысяч. Если в образовании, то тоже от 40 тысяч.Украинская полиция сбежала сразу – 24-25 февраля, как только сюда пришла российская армия. В городе некоторые попытались мародерить – вскрывали ларьки. Так охранники объединились и дали мародерам по рукам.Российская полиция стала набирать людей из местных. Но сначала брали чуть ли не всех подряд, поэтому через некоторое время сразу уволили 20 человек. Не подошли.Меня пока взяли на испытательный срок. Могут еще и отсеять. Если возьмут – отправят учиться. У нас криминальная обстановка нормальная – убийств и чего-то еще такого серьезного нет.- А если украинцы вернутся? Не боитесь?- Я стараюсь об этом не думать. Верю, что Россия отсюда не уйдет уже.

https://ukraina.ru/20221102/1040445913.html

https://ukraina.ru/20221103/1040426972.html

https://ukraina.ru/20221102/1040389714.html

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2022

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, спецоперация, херсон, украина, россия