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Экс-президент Туркмении выступил за укрепление партнерства с Россией

Экс-президент Туркмении выступил за укрепление партнерства с Россией - 03.11.2022 Украина.ру

Экс-президент Туркмении выступил за укрепление партнерства с Россией

Глава верхней палаты туркменского парламента - Халк Маслахаты (Народный Совет), экс-президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе визита в Россию высказался за укрепление стратегического партнерства с Москвой в сфере экономики, сообщает 3 ноября русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан"

2022-11-03T08:48

2022-11-03T08:48

2022-11-03T08:57

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Выступая с программной речью на пленарном заседании Совета Федерации, он подчеркнул, что одним из важных направлений стратегического партнерства Туркмении и России является торгово-экономическое сотрудничество. Он с удовлетворением отметил позитивную динамику роста двустороннего товарооборота, расширение объемов экспортно-импортных операций, реализацию крупномасштабных и долгосрочных экономических проектов, реализуемых туркменскими и российскими компаниями.Среди основных сфер совместного приложения усилий Бердымухамедов выделил энергетику, транспорт, область высоких технологий, промышленность, торговлю и сельское хозяйство. По его словам, "в этих и других секторах экономики сегодня проводится большая работа, нацеленная на создание в Туркменистане новых производственных мощностей, строительство дорог и инфраструктуры, внедрение инноваций и новых технологий в различных отраслях".

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туркмения, новости, россия