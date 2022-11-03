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Экс-президент Туркмении выступил за укрепление партнерства с Россией
Экс-президент Туркмении выступил за укрепление партнерства с Россией - 03.11.2022 Украина.ру
Экс-президент Туркмении выступил за укрепление партнерства с Россией
Глава верхней палаты туркменского парламента - Халк Маслахаты (Народный Совет), экс-президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе визита в Россию высказался за укрепление стратегического партнерства с Москвой в сфере экономики, сообщает 3 ноября русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан"
2022-11-03T08:48
2022-11-03T08:48
2022-11-03T08:57
туркмения
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россия
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Выступая с программной речью на пленарном заседании Совета Федерации, он подчеркнул, что одним из важных направлений стратегического партнерства Туркмении и России является торгово-экономическое сотрудничество. Он с удовлетворением отметил позитивную динамику роста двустороннего товарооборота, расширение объемов экспортно-импортных операций, реализацию крупномасштабных и долгосрочных экономических проектов, реализуемых туркменскими и российскими компаниями.Среди основных сфер совместного приложения усилий Бердымухамедов выделил энергетику, транспорт, область высоких технологий, промышленность, торговлю и сельское хозяйство. По его словам, "в этих и других секторах экономики сегодня проводится большая работа, нацеленная на создание в Туркменистане новых производственных мощностей, строительство дорог и инфраструктуры, внедрение инноваций и новых технологий в различных отраслях".
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
туркмения, новости, россия
Экс-президент Туркмении выступил за укрепление партнерства с Россией
08:48 03.11.2022 (обновлено: 08:57 03.11.2022)
Глава верхней палаты туркменского парламента - Халк Маслахаты (Народный Совет), экс-президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе визита в Россию высказался за укрепление стратегического партнерства с Москвой в сфере экономики, сообщает 3 ноября русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан"
Выступая с программной речью на пленарном заседании Совета Федерации, он подчеркнул, что одним из важных направлений стратегического партнерства Туркмении и России является торгово-экономическое сотрудничество.
Он с удовлетворением отметил позитивную динамику роста двустороннего товарооборота, расширение объемов экспортно-импортных операций, реализацию крупномасштабных и долгосрочных экономических проектов, реализуемых туркменскими и российскими компаниями.
Среди основных сфер совместного приложения усилий Бердымухамедов выделил энергетику, транспорт, область высоких технологий, промышленность, торговлю и сельское хозяйство.
По его словам, "в этих и других секторах экономики сегодня проводится большая работа, нацеленная на создание в Туркменистане новых производственных мощностей, строительство дорог и инфраструктуры, внедрение инноваций и новых технологий в различных отраслях".
"Мы всегда выступали за укрепление торгово-экономических связей между Туркменистаном и РФ, придание им нового качества, вывод этих отношений на уровень многофункционального, экономического партнерства, где инвестиционная, финансовая и технологическая составляющие играли бы ключевую роль", - сказал экс-президент Туркмении.