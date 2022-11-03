https://ukraina.ru/20221103/1040453099.html

Российский дипломат: Запад боится международного расследования биолабораторий США на Украине

Российский дипломат: Запад боится международного расследования биолабораторий США на Украине - 03.11.2022 Украина.ру

Российский дипломат: Запад боится международного расследования биолабораторий США на Украине

Западные страны боятся создания комиссии Совета Безопасности ООН по расследованию обстоятельств работы биолабораторий США на территории Украины. Об этом заявил 2 ноября на заседании Совбеза первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский

2022-11-03T08:55

2022-11-03T08:55

2022-11-03T08:55

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Накануне Совет безопасности отклонил российскую резолюцию, предлагавшую создание такой комиссии. За проект проголосовали Россия и Китай, против - США, Великобритания и Франция. Остальные члены Совбеза воздержались.Дипломат подчеркнул, что заявления западных представителей о якобы недостаточности представленных Россией доказательств не могут заменить выводом международной комиссии Совета безопасности.Ранее заместитель постпреда Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что западным странам не следовало отклонять проект российской резолюции. Он указал, что Китай также обеспокоен представленной РФ информацией, и добавил, что "ряд вопросов, поставленных Россией, остался без исчерпывающих ответов".

https://ukraina.ru/20221028/1040196775.html

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новости, дипломат, совет безопасности оон, биолаборатории, сша, великобритания, франция, китай, резолюция, голосование