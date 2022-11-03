Российский дипломат: Запад боится международного расследования биолабораторий США на Украине
© Flickr МИД России / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С.Лавров принял участие в министерских дебатах в СБ ООН
© Flickr МИД России
Западные страны боятся создания комиссии Совета Безопасности ООН по расследованию обстоятельств работы биолабораторий США на территории Украины. Об этом заявил 2 ноября на заседании Совбеза первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский
Накануне Совет безопасности отклонил российскую резолюцию, предлагавшую создание такой комиссии. За проект проголосовали Россия и Китай, против - США, Великобритания и Франция. Остальные члены Совбеза воздержались.
Сожалеем, что наши западные коллеги фактически саботировали переговорный процесс по проекту резолюции. Стало очевидно, что страны Запада попросту боятся создания комиссии, которая рассмотрит соответствующие материалы, представленные Россией и проведет по ним расследование, как это предусмотрено КБТО (Конвенцией о биологическом оружии – ред.)
Дипломат подчеркнул, что заявления западных представителей о якобы недостаточности представленных Россией доказательств не могут заменить выводом международной комиссии Совета безопасности.
28 октября, 05:45Онищенко рассказал, что происходило в украинских биолабораторияхУкраинские биолаборатории в основном собирали биоматериал и проводили испытания по его применению. Далее материалы переправляли в США, Казахстан и другие страны, где проводились основные работы с полученным сырьем, рассказал в интервью изданию Украина.ру академик РАН, главный государственный санитарный врач России (2004−2013) Геннадий Онищенко
Ранее заместитель постпреда Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что западным странам не следовало отклонять проект российской резолюции. Он указал, что Китай также обеспокоен представленной РФ информацией, и добавил, что "ряд вопросов, поставленных Россией, остался без исчерпывающих ответов".