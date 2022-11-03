Российский дипломат: Запад боится международного расследования биолабораторий США на Украине - 03.11.2022 Украина.ру
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Российский дипломат: Запад боится международного расследования биолабораторий США на Украине
Российский дипломат: Запад боится международного расследования биолабораторий США на Украине - 03.11.2022 Украина.ру
Российский дипломат: Запад боится международного расследования биолабораторий США на Украине
Западные страны боятся создания комиссии Совета Безопасности ООН по расследованию обстоятельств работы биолабораторий США на территории Украины. Об этом заявил 2 ноября на заседании Совбеза первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский
2022-11-03T08:55
2022-11-03T08:55
новости
дипломат
совет безопасности оон
биолаборатории
сша
великобритания
франция
китай
резолюция
голосование
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Накануне Совет безопасности отклонил российскую резолюцию, предлагавшую создание такой комиссии. За проект проголосовали Россия и Китай, против - США, Великобритания и Франция. Остальные члены Совбеза воздержались.Дипломат подчеркнул, что заявления западных представителей о якобы недостаточности представленных Россией доказательств не могут заменить выводом международной комиссии Совета безопасности.Ранее заместитель постпреда Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что западным странам не следовало отклонять проект российской резолюции. Он указал, что Китай также обеспокоен представленной РФ информацией, и добавил, что "ряд вопросов, поставленных Россией, остался без исчерпывающих ответов".
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новости, дипломат, совет безопасности оон, биолаборатории, сша, великобритания, франция, китай, резолюция, голосование
Новости, дипломат, Совет Безопасности ООН, биолаборатории, США, Великобритания, Франция, Китай, резолюция, голосование

Российский дипломат: Запад боится международного расследования биолабораторий США на Украине

08:55 03.11.2022
 
© Flickr МИД России / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С.Лавров принял участие в министерских дебатах в СБ ООН
Глава МИД РФ С.Лавров принял участие в министерских дебатах в СБ ООН
© Flickr МИД России
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Западные страны боятся создания комиссии Совета Безопасности ООН по расследованию обстоятельств работы биолабораторий США на территории Украины. Об этом заявил 2 ноября на заседании Совбеза первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский
Накануне Совет безопасности отклонил российскую резолюцию, предлагавшую создание такой комиссии. За проект проголосовали Россия и Китай, против - США, Великобритания и Франция. Остальные члены Совбеза воздержались.

Сожалеем, что наши западные коллеги фактически саботировали переговорный процесс по проекту резолюции. Стало очевидно, что страны Запада попросту боятся создания комиссии, которая рассмотрит соответствующие материалы, представленные Россией и проведет по ним расследование, как это предусмотрено КБТО (Конвенцией о биологическом оружии – ред.)

Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН
Дипломат подчеркнул, что заявления западных представителей о якобы недостаточности представленных Россией доказательств не могут заменить выводом международной комиссии Совета безопасности.
Биолаборатория
28 октября, 05:45
Онищенко рассказал, что происходило в украинских биолабораторияхУкраинские биолаборатории в основном собирали биоматериал и проводили испытания по его применению. Далее материалы переправляли в США, Казахстан и другие страны, где проводились основные работы с полученным сырьем, рассказал в интервью изданию Украина.ру академик РАН, главный государственный санитарный врач России (2004−2013) Геннадий Онищенко
Ранее заместитель постпреда Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что западным странам не следовало отклонять проект российской резолюции. Он указал, что Китай также обеспокоен представленной РФ информацией, и добавил, что "ряд вопросов, поставленных Россией, остался без исчерпывающих ответов".
 
НовостидипломатСовет Безопасности ООНбиолабораторииСШАВеликобританияФранцияКитайрезолюцияголосование
 
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