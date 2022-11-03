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Президент Турции объяснил мировым лидерам, как общаться с Путиным

Президент Турции объяснил мировым лидерам, как общаться с Путиным - 03.11.2022 Украина.ру

Президент Турции объяснил мировым лидерам, как общаться с Путиным

Президент Турции Тайип Эрдоган 2 ноября заявил, что на полях саммита Европейского политического сообщества в Праге говорил мировым лидерам об их неправильном отношении к президенту России Владимиру Путину, передал телеканал A Haber

2022-11-03T07:10

2022-11-03T07:10

2022-11-03T07:18

новости

владимир путин

эрдоган

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"С кем бы я ни говорил в Праге, все выступают против него. Я сказал, что это неправильно. Если вы покажете неправильные подходы к такому государству, как Россия, он (Путин) будет утверждать себя в качестве лидера, не будучи подавленным... Будучи одной из самых уважаемых стран в мире, как Россия, вы встанете и скажете "да" таким нападкам? Это невозможно", - сказал Эрдоган.Турецкий лидер также отметил, что Путин не является тем политиком, который "будет делать шаг назад при давлении на него".

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, эрдоган