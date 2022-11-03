Президент Турции объяснил мировым лидерам, как общаться с Путиным - 03.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221103/1040448096.html
Президент Турции объяснил мировым лидерам, как общаться с Путиным
Президент Турции объяснил мировым лидерам, как общаться с Путиным - 03.11.2022 Украина.ру
Президент Турции объяснил мировым лидерам, как общаться с Путиным
Президент Турции Тайип Эрдоган 2 ноября заявил, что на полях саммита Европейского политического сообщества в Праге говорил мировым лидерам об их неправильном отношении к президенту России Владимиру Путину, передал телеканал A Haber
2022-11-03T07:10
2022-11-03T07:18
новости
владимир путин
эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037802179_651:132:2637:1249_1920x0_80_0_0_720517df3ccc3cbb9f34192e7650914a.jpg
"С кем бы я ни говорил в Праге, все выступают против него. Я сказал, что это неправильно. Если вы покажете неправильные подходы к такому государству, как Россия, он (Путин) будет утверждать себя в качестве лидера, не будучи подавленным... Будучи одной из самых уважаемых стран в мире, как Россия, вы встанете и скажете "да" таким нападкам? Это невозможно", - сказал Эрдоган.Турецкий лидер также отметил, что Путин не является тем политиком, который "будет делать шаг назад при давлении на него".
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037802179_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_8a8942baf7ca7fc750722687fa7eeeb2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир путин, эрдоган
Новости, Владимир Путин, Эрдоган

Президент Турции объяснил мировым лидерам, как общаться с Путиным

07:10 03.11.2022 (обновлено: 07:18 03.11.2022)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент Турции Тайип Эрдоган 2 ноября заявил, что на полях саммита Европейского политического сообщества в Праге говорил мировым лидерам об их неправильном отношении к президенту России Владимиру Путину, передал телеканал A Haber
"С кем бы я ни говорил в Праге, все выступают против него. Я сказал, что это неправильно. Если вы покажете неправильные подходы к такому государству, как Россия, он (Путин) будет утверждать себя в качестве лидера, не будучи подавленным... Будучи одной из самых уважаемых стран в мире, как Россия, вы встанете и скажете "да" таким нападкам? Это невозможно", - сказал Эрдоган.
Турецкий лидер также отметил, что Путин не является тем политиком, который "будет делать шаг назад при давлении на него".
 
НовостиВладимир ПутинЭрдоган
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:45"Глубина ни о чем не говорит": командир аппарата "Мир-2" прокомментировал повреждения "Северных потоков"
07:43Пригласивший Путина конгрессмен США обвинил ООН в молчании по украинскому конфликту
07:40Посол Лабецкий: Бразилия при Луле сохранит позицию неприятия санкций против России
07:38Я один спасся: ВСУшник рассказал, как попал в плен
07:36Российские военные получат новые снайперские винтовки
07:30"Купились на дезу": Алёхин объяснил, почему Киев так и не решился на обещанное наступление на Херсон
07:28Эрдоган рассказал об изменении позиции Шольца в отношении Путина
07:27Байден объяснил, за что будет сражаться на предстоящих выборах
07:22"Это наше окно в Европу": политолог объяснил, зачем России нужна Турция
07:15ВСУшник рассказал, как с ним обращаются в плену
07:10Президент Турции объяснил мировым лидерам, как общаться с Путиным
07:07Россия неплохо заработает на бесплатных поставках зерна беднейшим странам - Зубец
07:00Военный эксперт Алёхин рассказал о том, как изменились действия России в СВО после назначения Суровикина
06:45Республиканцы или демократы? Кубинский разведчик ответил, кто выгоднее Москве
06:36Андрей Перла: Россия могла бы получить группу поддержки в Израиле
06:36Гангстеры, а не герои Дюма: Жарихин рассказал, как западные политики обманывают Россию
06:30"Вторая Украина" или "третья Грузия": эксперт объяснил, что ждет Ереван в случае ухудшения отношений с РФ
06:27Алексей Зубец: Это не трусость, а расчет. Почему Россия возобновила зерновую сделку
06:15"Сейчас идёт некий торг": эксперт рассказал, при каком условии может возобновиться зерновая сделка
06:10Главное на 3 ноября: в России и в мире
Лента новостейМолния