https://ukraina.ru/20221103/1040429061.html
"Сейчас все на грани": Царев рассказал, как ВС РФ могут лишить Киев электроэнергии
"Сейчас все на грани": Царев рассказал, как ВС РФ могут лишить Киев электроэнергии - 03.11.2022 Украина.ру
"Сейчас все на грани": Царев рассказал, как ВС РФ могут лишить Киев электроэнергии
Если будут успешные удары ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры Киева, то там тогда разом отключится электроэнергия, сейчас все на грани, сказал депутат Верховной Рады Украины с четвертого по седьмой созывы Олег Царев в интервью Украина.ру
2022-11-03T04:23
2022-11-03T04:23
2022-11-03T04:23
новости
россия
киев
электроэнергия
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Утром 31 октября на всей территории киевского режима прозвучала воздушная тревога, после чего ракетные удары были нанесены с моря и с воздуха по системам военного управления и энергетики. Целями стали как минимум четыре гидроэлектростанции - Днепровская, Кременчугская, Каневская и Днестровская.По его словам, ситуация у киевского режима небезнадежная, если вывести подстанции из строя, то электроэнергию все равно можно восстановить с помощью трансформаторов, но "будем надеяться, что их не смогут купить и отправить в Украину".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221102/1040417223.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, киев, электроэнергия
"Сейчас все на грани": Царев рассказал, как ВС РФ могут лишить Киев электроэнергии
Если будут успешные удары ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры Киева, то там тогда разом отключится электроэнергия, сейчас все на грани, сказал депутат Верховной Рады Украины с четвертого по седьмой созывы Олег Царев в интервью Украина.ру
Утром 31 октября на всей территории киевского режима прозвучала воздушная тревога, после чего ракетные удары были нанесены с моря и с воздуха по системам военного управления и энергетики. Целями стали как минимум четыре гидроэлектростанции - Днепровская, Кременчугская, Каневская и Днестровская.
Этот день был уникальный. Мы все время наносили удары по маленьким трансформаторным подстанциям, но Запад и Восток (Украины – Ред.) соединен, там было три трансформаторных подстанции – 750 (кВ – Ред.), мощные, которые соединяли перетоки. Их вывели из строя, поэтому начались перебои в Киеве. Если будут успешные удары по самому Киеву, по их объектам энергетической инфраструктуры, то тогда разом в Киеве отключится электроэнергия. В общем – сейчас все на грани.
Олег Царев
депутат Верховной Рады Украины с четвертого по седьмой созывы
По его словам, ситуация у киевского режима небезнадежная, если вывести подстанции из строя, то электроэнергию все равно можно восстановить с помощью трансформаторов, но "будем надеяться, что их не смогут купить и отправить в Украину".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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