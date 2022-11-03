https://ukraina.ru/20221103/1040429061.html

"Сейчас все на грани": Царев рассказал, как ВС РФ могут лишить Киев электроэнергии

"Сейчас все на грани": Царев рассказал, как ВС РФ могут лишить Киев электроэнергии - 03.11.2022 Украина.ру

"Сейчас все на грани": Царев рассказал, как ВС РФ могут лишить Киев электроэнергии

Если будут успешные удары ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры Киева, то там тогда разом отключится электроэнергия, сейчас все на грани, сказал депутат Верховной Рады Украины с четвертого по седьмой созывы Олег Царев в интервью Украина.ру

2022-11-03T04:23

2022-11-03T04:23

2022-11-03T04:23

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Утром 31 октября на всей территории киевского режима прозвучала воздушная тревога, после чего ракетные удары были нанесены с моря и с воздуха по системам военного управления и энергетики. Целями стали как минимум четыре гидроэлектростанции - Днепровская, Кременчугская, Каневская и Днестровская.По его словам, ситуация у киевского режима небезнадежная, если вывести подстанции из строя, то электроэнергию все равно можно восстановить с помощью трансформаторов, но "будем надеяться, что их не смогут купить и отправить в Украину".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221102/1040417223.html

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новости, россия, киев, электроэнергия