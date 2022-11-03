"Купились на дезу": Алёхин объяснил, почему Киев так и не решился на обещанное наступление на Херсон
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Украинское наступление на Херсон захлебнулось в том числе и из-за успешной информационной работы российской стороны, заявил военный эксперт Геннадий Алёхин в интервью изданию Украина.ру
"Есть такое понятие – военная хитрость или дезинформация, которая вбрасывается через публичные заявления политиков, военных или журналистов. Так вот украинская армия в какой-то степени купилась на нашу хитрость по Херсону", - сказал Алёхин.
Он полагает, что украинские военные поначалу поверили в то, что российские войска отступают, оставляя один из берегов Днепра, однако вскоре выяснилось, что ВС РФ не только могут удерживать плацдарм, но и планируют проводить наступательные действия с подходом подкреплений.
Также эксперт отметил, что ВСУ несут большие потери в живой силе и технике, что подтверждают не только в Минобороны РФ, но и источники в западных разведках. Поэтому сил для полноценной ротации у Киева не хватает, перебрасывать войска с одной части линии соприкосновения на другую уже не получается, констатировал Алёхин.
Его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.
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