https://ukraina.ru/20221103/1040426972.html

"Купились на дезу": Алёхин объяснил, почему Киев так и не решился на обещанное наступление на Херсон

"Купились на дезу": Алёхин объяснил, почему Киев так и не решился на обещанное наступление на Херсон - 03.11.2022 Украина.ру

"Купились на дезу": Алёхин объяснил, почему Киев так и не решился на обещанное наступление на Херсон

Украинское наступление на Херсон захлебнулось в том числе и из-за успешной информационной работы российской стороны, заявил военный эксперт Геннадий Алёхин в интервью изданию Украина.ру

2022-11-03T07:30

2022-11-03T07:30

2022-11-03T07:30

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"Есть такое понятие – военная хитрость или дезинформация, которая вбрасывается через публичные заявления политиков, военных или журналистов. Так вот украинская армия в какой-то степени купилась на нашу хитрость по Херсону", - сказал Алёхин.Он полагает, что украинские военные поначалу поверили в то, что российские войска отступают, оставляя один из берегов Днепра, однако вскоре выяснилось, что ВС РФ не только могут удерживать плацдарм, но и планируют проводить наступательные действия с подходом подкреплений.Также эксперт отметил, что ВСУ несут большие потери в живой силе и технике, что подтверждают не только в Минобороны РФ, но и источники в западных разведках. Поэтому сил для полноценной ротации у Киева не хватает, перебрасывать войска с одной части линии соприкосновения на другую уже не получается, констатировал Алёхин.Его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221029/1040285846.html

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новости, херсон, россия, украина, всу