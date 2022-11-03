https://ukraina.ru/20221103/1040424801.html
Военный эксперт Алёхин рассказал о том, как изменились действия России в СВО после назначения Суровикина
Военный эксперт Алёхин рассказал о том, как изменились действия России в СВО после назначения Суровикина - 03.11.2022 Украина.ру
Военный эксперт Алёхин рассказал о том, как изменились действия России в СВО после назначения Суровикина
Координация различных видов войск, участвующих в специальной военной операции РФ после назначения её руководителем генерала армии Сергея Суровикина улучшилась, заявил военный эксперт Геннадий Алёхин в интервью Украина.ру
2022-11-03T07:00
2022-11-03T07:00
2022-11-03T07:00
украина
россия
сергей суровикин
новости
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росгвардия
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"После того, как было принято решение о создании Объединенной группировки войск под руководством генерала Суровикина, силовые структуры, участвующие в спецоперации - Минобороны, Росгвардия, ЧВК "Вагнер" - стали лучше взаимодействовать", - сказал эксперт.Также он отметил, что часть мобилизованных в рамках частичной мобилизации уже переброшена на линию фронта, после окончания обучения туда же прибудут и остальные, что позволит переходить к более сложным тактикам, нежели используют ВС РФ сейчас – в частности, к охватам и прорывам.Полностью прочитать интервью Алёхинаможно на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20221027/1040205676.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, сергей суровикин, новости, вс рф, росгвардия, чвк
Украина, Россия, Сергей Суровикин, Новости, ВС РФ, Росгвардия, ЧВК
Военный эксперт Алёхин рассказал о том, как изменились действия России в СВО после назначения Суровикина
Координация различных видов войск, участвующих в специальной военной операции РФ после назначения её руководителем генерала армии Сергея Суровикина улучшилась, заявил военный эксперт Геннадий Алёхин в интервью Украина.ру
"После того, как было принято решение о создании Объединенной группировки войск под руководством генерала Суровикина, силовые структуры, участвующие в спецоперации - Минобороны, Росгвардия, ЧВК "Вагнер" - стали лучше взаимодействовать", - сказал эксперт.
Также он отметил, что часть мобилизованных в рамках частичной мобилизации уже переброшена на линию фронта, после окончания обучения туда же прибудут и остальные, что позволит переходить к более сложным тактикам, нежели используют ВС РФ сейчас – в частности, к охватам и прорывам.
Полностью прочитать интервью Алёхина
можно на сайте Украина.ру