https://ukraina.ru/20221103/1040424801.html

Военный эксперт Алёхин рассказал о том, как изменились действия России в СВО после назначения Суровикина

Военный эксперт Алёхин рассказал о том, как изменились действия России в СВО после назначения Суровикина - 03.11.2022 Украина.ру

Военный эксперт Алёхин рассказал о том, как изменились действия России в СВО после назначения Суровикина

Координация различных видов войск, участвующих в специальной военной операции РФ после назначения её руководителем генерала армии Сергея Суровикина улучшилась, заявил военный эксперт Геннадий Алёхин в интервью Украина.ру

2022-11-03T07:00

2022-11-03T07:00

2022-11-03T07:00

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"После того, как было принято решение о создании Объединенной группировки войск под руководством генерала Суровикина, силовые структуры, участвующие в спецоперации - Минобороны, Росгвардия, ЧВК "Вагнер" - стали лучше взаимодействовать", - сказал эксперт.Также он отметил, что часть мобилизованных в рамках частичной мобилизации уже переброшена на линию фронта, после окончания обучения туда же прибудут и остальные, что позволит переходить к более сложным тактикам, нежели используют ВС РФ сейчас – в частности, к охватам и прорывам.Полностью прочитать интервью Алёхинаможно на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20221027/1040205676.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, сергей суровикин, новости, вс рф, росгвардия, чвк