"Глубина ни о чем не говорит": командир аппарата "Мир-2" прокомментировал повреждения "Северных потоков" - 03.11.2022 Украина.ру
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"Глубина ни о чем не говорит": командир аппарата "Мир-2" прокомментировал повреждения "Северных потоков"
"Глубина ни о чем не говорит": командир аппарата "Мир-2" прокомментировал повреждения "Северных потоков" - 03.11.2022 Украина.ру
"Глубина ни о чем не говорит": командир аппарата "Мир-2" прокомментировал повреждения "Северных потоков"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в результате теракта на "Северных потоках" были обнаружены две воронки 3-5 метров глубиной, из газопровода вырвало трубу длиной 40 метров. Какие выводы можно сделать на основании этих данных, изданию Украина.ру рассказал Герой РФ, командир глубоководного аппарата "Мир-2" Евгений Черняев
2022-11-03T07:45
2022-11-03T07:45
новости
северный поток
повреждения
теракт
труба
выводы
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Он заявил, что пока делать какие-либо выводы рано, поскольку российские специалисты не обладают всей необходимой информацией. Глубоководник уверен, что учитывать стоит и возможный факт вмешательства западных специалистов в расположение на месте взрывов улик.Глубоководник подчеркнул, что Россию не просто так не допускали до места подрыва газопровода около месяца. Эксперт уверен, что сделано это было с целью замести следы.Компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях" на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" 26 сентября. Обнаружили повреждения в течение нескольких часов.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен классифицировала произошедшее как диверсию, указав на то, что любое "преднамеренное нарушение европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным мерам".Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявлял, что Запад "фактически приступил к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры".В понедельник, 31 октября, российский лидер объявил о том, что специалисты "Газпром" допустили к обследованию места взрывов. Путин рассказал о первых результатах осмотра газопровода и заключил, что это "очевидный теракт".Полностью интервью можно прочитать здесь:
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новости, северный поток, повреждения, теракт, труба, выводы
Новости, Северный поток, повреждения, теракт, Труба, выводы

"Глубина ни о чем не говорит": командир аппарата "Мир-2" прокомментировал повреждения "Северных потоков"

07:45 03.11.2022
 
© commons.wikimedia.org / SvklimkinЕвгений Черняев
Евгений Черняев - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© commons.wikimedia.org / Svklimkin
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что в результате теракта на "Северных потоках" были обнаружены две воронки 3-5 метров глубиной, из газопровода вырвало трубу длиной 40 метров. Какие выводы можно сделать на основании этих данных, изданию Украина.ру рассказал Герой РФ, командир глубоководного аппарата "Мир-2" Евгений Черняев
Он заявил, что пока делать какие-либо выводы рано, поскольку российские специалисты не обладают всей необходимой информацией. Глубоководник уверен, что учитывать стоит и возможный факт вмешательства западных специалистов в расположение на месте взрывов улик.
"Две воронки могут говорить о том, что было два взрыва, а повредили три трубы, насколько я понял. Однако, для оценки воронки, во-первых, необходимо с места ее образования взять пробы грунта и исследовать его на плотность. Глубина воронки опять-таки ничего не говорит, потому что, если прийти и хорошо работнуть вертикально двигателями подводного аппарата, струя воды тоже может сделать воронки, даже в песке", - пояснил специалист.
Глубоководник подчеркнул, что Россию не просто так не допускали до места подрыва газопровода около месяца. Эксперт уверен, что сделано это было с целью замести следы.
Компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях" на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" 26 сентября. Обнаружили повреждения в течение нескольких часов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен классифицировала произошедшее как диверсию, указав на то, что любое "преднамеренное нарушение европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным мерам".
Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявлял, что Запад "фактически приступил к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры".
В понедельник, 31 октября, российский лидер объявил о том, что специалисты "Газпром" допустили к обследованию места взрывов. Путин рассказал о первых результатах осмотра газопровода и заключил, что это "очевидный теракт".
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Евгений Черняев интервью - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 16:52
Герой России Евгений Черняев о взрывах на "Северных потоках": Улики доказывают, что диверсию планировали
 
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