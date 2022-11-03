https://ukraina.ru/20221103/1040419430.html

"Глубина ни о чем не говорит": командир аппарата "Мир-2" прокомментировал повреждения "Северных потоков"

"Глубина ни о чем не говорит": командир аппарата "Мир-2" прокомментировал повреждения "Северных потоков" - 03.11.2022 Украина.ру

"Глубина ни о чем не говорит": командир аппарата "Мир-2" прокомментировал повреждения "Северных потоков"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в результате теракта на "Северных потоках" были обнаружены две воронки 3-5 метров глубиной, из газопровода вырвало трубу длиной 40 метров. Какие выводы можно сделать на основании этих данных, изданию Украина.ру рассказал Герой РФ, командир глубоководного аппарата "Мир-2" Евгений Черняев

2022-11-03T07:45

2022-11-03T07:45

2022-11-03T07:45

новости

северный поток

повреждения

теракт

труба

выводы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/01/1040384937_0:64:800:514_1920x0_80_0_0_69897860997b4e0e93dcd1a5b0d5500b.jpg

Он заявил, что пока делать какие-либо выводы рано, поскольку российские специалисты не обладают всей необходимой информацией. Глубоководник уверен, что учитывать стоит и возможный факт вмешательства западных специалистов в расположение на месте взрывов улик.Глубоководник подчеркнул, что Россию не просто так не допускали до места подрыва газопровода около месяца. Эксперт уверен, что сделано это было с целью замести следы.Компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях" на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" 26 сентября. Обнаружили повреждения в течение нескольких часов.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен классифицировала произошедшее как диверсию, указав на то, что любое "преднамеренное нарушение европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным мерам".Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявлял, что Запад "фактически приступил к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры".В понедельник, 31 октября, российский лидер объявил о том, что специалисты "Газпром" допустили к обследованию места взрывов. Путин рассказал о первых результатах осмотра газопровода и заключил, что это "очевидный теракт".Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221101/1040389825.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, северный поток, повреждения, теракт, труба, выводы