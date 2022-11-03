https://ukraina.ru/20221103/1040416638.html

"Не ахти сколько": Зубец предположил, сколько заработала Украина на зерновой сделке

"Не ахти сколько": Зубец предположил, сколько заработала Украина на зерновой сделке - 03.11.2022 Украина.ру

"Не ахти сколько": Зубец предположил, сколько заработала Украина на зерновой сделке

Украина на зерновой сделке заработала больше 2 миллиардов долларов, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру

2022-11-03T05:45

2022-11-03T05:45

2022-11-03T05:45

новости

украина

зерно

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/01/1040378635_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_967bbc1adbf6cb6f57a996ea351e66c8.jpg

Россия 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.По его мнению, "это не бог весть какие деньги, но тем не менее это определённая подпитка бюджета", основные собственники украинского зерна - это агрохолдинги, то есть, это материальная помощь украинским олигархам, которые контролируют зерновой экспорт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221029/1040290131.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, зерно