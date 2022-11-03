"Не ахти сколько": Зубец предположил, сколько заработала Украина на зерновой сделке - 03.11.2022 Украина.ру
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"Не ахти сколько": Зубец предположил, сколько заработала Украина на зерновой сделке
"Не ахти сколько": Зубец предположил, сколько заработала Украина на зерновой сделке - 03.11.2022 Украина.ру
"Не ахти сколько": Зубец предположил, сколько заработала Украина на зерновой сделке
Украина на зерновой сделке заработала больше 2 миллиардов долларов, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру
2022-11-03T05:45
2022-11-03T05:45
новости
украина
зерно
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Россия 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.По его мнению, "это не бог весть какие деньги, но тем не менее это определённая подпитка бюджета", основные собственники украинского зерна - это агрохолдинги, то есть, это материальная помощь украинским олигархам, которые контролируют зерновой экспорт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221029/1040290131.html
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новости, украина, зерно
Новости, Украина, зерно

"Не ахти сколько": Зубец предположил, сколько заработала Украина на зерновой сделке

05:45 03.11.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПункт разгрузки зерна в Мелитополе
Пункт разгрузки зерна в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Украина на зерновой сделке заработала больше 2 миллиардов долларов, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру
Россия 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.

Украина на этой сделке заработала больше 2 миллиардов...Нет таких данных, но сейчас зерно стоит около четырёхсот долларов за тонну на мировом рынке, было вывезено несколько миллионов тонн по разным оценкам. Там несколько миллионов тонн, то есть несколько сот миллионов долларов они на этом заработали. Не ахти сколько, но сумма достаточно приличная. Потребность Украины в деньгах оценивается в сумме примерно 5 миллиардов долларов в месяц.

Алексей Зубец для интервью
Алексей Зубец
директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ
По его мнению, "это не бог весть какие деньги, но тем не менее это определённая подпитка бюджета", основные собственники украинского зерна - это агрохолдинги, то есть, это материальная помощь украинским олигархам, которые контролируют зерновой экспорт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Первое судно с зерном покинуло порт Одессы
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