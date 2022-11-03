Крайняя мера: эксперт объяснил, в каком случае Россия начнет топить корабли в "зерновом коридоре" - 03.11.2022 Украина.ру
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Крайняя мера: эксперт объяснил, в каком случае Россия начнет топить корабли в "зерновом коридоре"
Крайняя мера: эксперт объяснил, в каком случае Россия начнет топить корабли в "зерновом коридоре" - 03.11.2022 Украина.ру
Крайняя мера: эксперт объяснил, в каком случае Россия начнет топить корабли в "зерновом коридоре"
Попытки провести суда по "зерновому коридору" из Одессы в Стамбул могут закончиться их потоплением, заявил обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру
2022-11-03T05:30
2022-11-03T05:30
украина
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турция
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"Топить – это вариант на случай попытки прорыва или самодеятельного вызова. Пока что мы обойдемся предупреждениями, а потом будем смотреть по развитию событий. Как минимум мы сможем заблокировать корабли, которые попытаются что-то вывезти", - сказал Акопов.В то же время, по его мнению, до крайних мер не дойдет, так как вряд ли "кто-то будет специально рисковать и подставляться под удар".Ранее на Севастополь киевским режимом была совершена массированная атака дронов. Операцией руководили британские военные, дроны были доставлены гражданскими судами по "зерновому коридору" из Одессы.В ответ Россия приостановила действие "зерновой сделки", позволявшей киевскому режиму поставлять украинское продовольствие морским путем. Акопов полагает, что Россия не будет возобновлять сделку. Полностью интервью Акопова можно прочитать на сайте Украина.ру
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украина, новости, турция, зерно
Украина, Новости, Турция, зерно

Крайняя мера: эксперт объяснил, в каком случае Россия начнет топить корабли в "зерновом коридоре"

05:30 03.11.2022
 
© Пресс-служба президента Украиныpolarnet
polarnet
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Попытки провести суда по "зерновому коридору" из Одессы в Стамбул могут закончиться их потоплением, заявил обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру
"Топить – это вариант на случай попытки прорыва или самодеятельного вызова. Пока что мы обойдемся предупреждениями, а потом будем смотреть по развитию событий. Как минимум мы сможем заблокировать корабли, которые попытаются что-то вывезти", - сказал Акопов.
В то же время, по его мнению, до крайних мер не дойдет, так как вряд ли "кто-то будет специально рисковать и подставляться под удар".
Ранее на Севастополь киевским режимом была совершена массированная атака дронов. Операцией руководили британские военные, дроны были доставлены гражданскими судами по "зерновому коридору" из Одессы.
В ответ Россия приостановила действие "зерновой сделки", позволявшей киевскому режиму поставлять украинское продовольствие морским путем. Акопов полагает, что Россия не будет возобновлять сделку.
Полностью интервью Акопова можно прочитать на сайте Украина.ру
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