Эксперт рассказал, сколько займет времени устранение последствий аварии на "Северных потоках" - 03.11.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал, сколько займет времени устранение последствий аварии на "Северных потоках"
Эксперт рассказал, сколько займет времени устранение последствий аварии на "Северных потоках" - 03.11.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, сколько займет времени устранение последствий аварии на "Северных потоках"
Устранить последствия взрыва на газопроводах "Северный поток" будет непросто и не быстро, потому что в трубу попала морская вода, которая агрессивно воздействует на такие изделия, сказал российский инженер, командир глубоководного подводного аппарата "Мир-2", Герой России Евгений Черняев в интервью Украина.ру
2022-11-03T05:00
2022-11-03T05:00
новости
северный поток
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Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в Сочи с лидерами Армении и Азербайджана ранее сообщил, что "Газпром" был допущен к обследованию мест подрыва газопроводов "Северный поток". По итогам осмотра были обнаружены воронки глубиной три и пять метров.По его мнению, газопроводы сделали не для взрывов, а для пропуска газа, который мы поставляли европейцам, "а они спилили сук, на котором сидели".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, северный поток, северный поток-2
Новости, Северный поток, Северный поток-2

Эксперт рассказал, сколько займет времени устранение последствий аварии на "Северных потоках"

05:00 03.11.2022
 
© kustbevakningen.seУтечка газа Северный поток
Утечка газа Северный поток
© kustbevakningen.se
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Устранить последствия взрыва на газопроводах "Северный поток" будет непросто и не быстро, потому что в трубу попала морская вода, которая агрессивно воздействует на такие изделия, сказал российский инженер, командир глубоководного подводного аппарата "Мир-2", Герой России Евгений Черняев в интервью Украина.ру
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в Сочи с лидерами Армении и Азербайджана ранее сообщил, что "Газпром" был допущен к обследованию мест подрыва газопроводов "Северный поток". По итогам осмотра были обнаружены воронки глубиной три и пять метров.
Конечно, устранить последствия взрыва будет непросто и не быстро. В трубу попала морская вода, которая агрессивно воздействует на такие изделия. Это вредно для газопровода. Также могут возникнуть трещины в стенках труб после того, как дернуло весь трубопровод, необходимо проводить его диагностику и восстанавливать повреждения, если они есть.
Евгений Черняев интервью
Евгений Черняев
российский инженер, командир глубоководного подводного аппарата "Мир-2", Герой России
По его мнению, газопроводы сделали не для взрывов, а для пропуска газа, который мы поставляли европейцам, "а они спилили сук, на котором сидели".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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