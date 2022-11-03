Эксперт рассказал, сколько займет времени устранение последствий аварии на "Северных потоках"
Устранить последствия взрыва на газопроводах "Северный поток" будет непросто и не быстро, потому что в трубу попала морская вода, которая агрессивно воздействует на такие изделия, сказал российский инженер, командир глубоководного подводного аппарата "Мир-2", Герой России Евгений Черняев в интервью Украина.ру
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в Сочи с лидерами Армении и Азербайджана ранее сообщил, что "Газпром" был допущен к обследованию мест подрыва газопроводов "Северный поток". По итогам осмотра были обнаружены воронки глубиной три и пять метров.
Конечно, устранить последствия взрыва будет непросто и не быстро. В трубу попала морская вода, которая агрессивно воздействует на такие изделия. Это вредно для газопровода. Также могут возникнуть трещины в стенках труб после того, как дернуло весь трубопровод, необходимо проводить его диагностику и восстанавливать повреждения, если они есть.
По его мнению, газопроводы сделали не для взрывов, а для пропуска газа, который мы поставляли европейцам, "а они спилили сук, на котором сидели".
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