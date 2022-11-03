https://ukraina.ru/20221103/1040397613.html

Эксперт рассказал, сколько займет времени устранение последствий аварии на "Северных потоках"

Эксперт рассказал, сколько займет времени устранение последствий аварии на "Северных потоках" - 03.11.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, сколько займет времени устранение последствий аварии на "Северных потоках"

Устранить последствия взрыва на газопроводах "Северный поток" будет непросто и не быстро, потому что в трубу попала морская вода, которая агрессивно воздействует на такие изделия, сказал российский инженер, командир глубоководного подводного аппарата "Мир-2", Герой России Евгений Черняев в интервью Украина.ру

2022-11-03T05:00

2022-11-03T05:00

2022-11-03T05:00

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северный поток

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Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в Сочи с лидерами Армении и Азербайджана ранее сообщил, что "Газпром" был допущен к обследованию мест подрыва газопроводов "Северный поток". По итогам осмотра были обнаружены воронки глубиной три и пять метров.По его мнению, газопроводы сделали не для взрывов, а для пропуска газа, который мы поставляли европейцам, "а они спилили сук, на котором сидели".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221101/1040350212.html

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новости, северный поток, северный поток-2