В МИД пообещали предоставить британскому послу доказательства причастности Лондона к атаке на корабли ЧФ
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСевастополь после вхождения Крыма в состав Российской Федерации
Москва представит послу Великобритании материалы и доказательства по причастности Лондона к атаке на Севастополь, заявила на брифинге 2 ноября официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова
Будет вызван британский посол, которому будут предоставлены соответствующие материалы.
По ее словам, доказательства не подлежат сомнению и будут обнародованы для широкой общественности.
На прошлой неделе, 29 октября беспилотники ВСУ атаковали корабли Черноморского флота в Севастополе. В Минобороны заявили, что атаку готовили британские специалисты, проводящие инструктаж для украинских военных в Очакове Николаевской области.
По информации российских военкоров, атака на Севастополь сопровождается активной работой американских беспилотников. Так, согласно данным сервиса Flightradar24, американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, вылетевший с авиабазы в Сицилии, уже несколько часов кружит на высоте 17 километров над нейтральными водами Черного моря неподалеку от Крыма.
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