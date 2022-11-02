https://ukraina.ru/20221102/1040434051.html

В МИД пообещали предоставить британскому послу доказательства причастности Лондона к атаке на корабли ЧФ

В МИД пообещали предоставить британскому послу доказательства причастности Лондона к атаке на корабли ЧФ - 02.11.2022 Украина.ру

В МИД пообещали предоставить британскому послу доказательства причастности Лондона к атаке на корабли ЧФ

Москва представит послу Великобритании материалы и доказательства по причастности Лондона к атаке на Севастополь, заявила на брифинге 2 ноября официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова

2022-11-02T15:56

2022-11-02T15:56

2022-11-02T15:56

новости

мария захарова

великобритания

посол

черноморский флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103285/03/1032850360_0:251:3194:2048_1920x0_80_0_0_2af4144a7d39889dcbf50e2355b70846.jpg

По ее словам, доказательства не подлежат сомнению и будут обнародованы для широкой общественности.На прошлой неделе, 29 октября беспилотники ВСУ атаковали корабли Черноморского флота в Севастополе. В Минобороны заявили, что атаку готовили британские специалисты, проводящие инструктаж для украинских военных в Очакове Николаевской области.По информации российских военкоров, атака на Севастополь сопровождается активной работой американских беспилотников. Так, согласно данным сервиса Flightradar24, американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, вылетевший с авиабазы в Сицилии, уже несколько часов кружит на высоте 17 километров над нейтральными водами Черного моря неподалеку от Крыма.

https://ukraina.ru/20221102/1040365485.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мария захарова, великобритания, посол, черноморский флот