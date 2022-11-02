https://ukraina.ru/20221102/1040421033.html

"Зерновая сделка": Россию по-прежнему провоцируют на войну и пытаются поставить на место. Где выход?

"Зерновая сделка": Россию по-прежнему провоцируют на войну и пытаются поставить на место. Где выход? - 02.11.2022 Украина.ру

"Зерновая сделка": Россию по-прежнему провоцируют на войну и пытаются поставить на место. Где выход?

Украина.ру, 02.11.2022

2022-11-02T13:10

2022-11-02T13:10

2022-11-02T14:58

владимир скачко

эксклюзив

зерновая сделка

россия

война

оон

турция

украина

провокации

порт

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Развитие ситуации вокруг так называемой «зерновой сделки» между ООН, Россией, Турцией и Украиной показывает: в пользу Москвы все может закончиться лишь в одном случае — когда Киев лишат возможности устраивать провокации.То есть когда контроль над портами Одессы и области, а также коридором, по которому зерновозы идут из Украины в Турцию, окажется у России. Но до этого пока далеко. Спецвоенная операция (СВО) России по приведению Украины в чувство застопорилась на границах Херсонщины и Николаевщины, и переход Одесчины под контроль России — отдаленная перспектива. В планах это есть, но, как говорится с таких случаях, все растянуто во времени. А значит, любое разрешение возникшего скандала рискует закончиться репутационными потерями России.Из ситуации сегодня есть два выхода: либо «зерновая сделка» после разбирательства продолжится. Либо Россия будет настаивать на ужесточении контроля над действиями Украины и получении гарантий от Киева, что зерновой коридор не будет использоваться для нападений на российскую территорию, и тогда ее могут спровоцировать на военное решение проблемы.В первом случае Россия продемонстрирует слабость и неумение добиваться своих законных требований. Ведь сегодня Россия требует одного: разобраться, кто и зачем напал на бухту в Севастополе с военными и гражданскими судами 29 октября 2022 года с использованием портов Одессы и зернового коридора. И получить гарантии, что Украина впредь так не будет делать, даже если ее к этому будут науськивать британские специалисты на базе в Очакове или где-либо еще.Что даст России такое разбирательство и гарантии Киева, не совсем понятно. Но хотя бы виновники нападений и провокаций будут названы, и уже это, наверное, хорошо — хоть будет с кого спросить официально.Во втором случае России придется силовыми методами контролировать прохождение зерновозов по установленному коридору, чтобы избежать завоза по нему оружия в Украину или тех же провокаций. Это чистая провокация на военные действия, вследствие которых Россию обвинят в пиратстве и препятствовании снабжения беднейших стран Африки необходимым продовольствием из Украины.То есть, как видим, и плохой контроль за использованием зернового коридора, и невыполненные гарантии Киева, и усиление контроля за ним ведут к эскалации военного противостояния с Россией. Потому что в этом-то и смысл всего этого противостояния с Западом — оборачивать любые действия и события против России, вести её к ослаблению и истощению, к репутационным потерям на международной арене, к продлению и ужесточения санкционного режима, к новым ограничениям и рестрикциям и т. д. и т. п.И Украину Запад нанял для осуществления этой работы, столкнул с Россией в СВО и теперь лишь требует продолжения кровавого банкета. Везде, повсеместно и постоянно, с союзникам или без них. А взамен Запад обещает деньги и оружие. Пока в любом допустимом количестве, необходимом для войны.Сегодня ситуация с «зерновой сделкой» развивается стрёмно. Позиции всех её участников однозначно известны:— ООН, как главная «крыша» и гарант сделки, настаивает на ее продолжении и уверяет, что нападение на базу в Севастополе не является основанием для ее приостановки.— Украина, что называется, отмораживается и отрицает свою вину в нападении на базу, тоже требует продолжения сделки и наказания России за препятствование ей.— Россия заявила, что приостановила участие в сделке и требует, что зерновозы прекратили свою работу и хождение туда-сюда по коридору. И с этим вроде бы все пока согласились.— Турция продолжает принимать зерновозы с Украины у себя, несмотря на позицию и требования России. И на то, что трехсторонняя комиссия из представителей России, Турции и Украины приостановила работу. Однако только за последние сутки как минимум пять зерновозов пришли в Турцию. Есть информация вообще о 14 таких кораблях.Все дело в том, что «зерновую сделку» в Турции взяло в свои руки тамошнее министерство национальной обороны и его министр Хулуси Акар. Он прямо заявил: «По состоянию на вчерашний день суда, вышедшие из украинских портов и находящиеся в море, продолжают свой путь. Там нет никаких проблем с выходом судов под флагом Турции. Они будут продолжать выходить».Мотивация Акара проста, как вся западная фальшивая риторика: из-за прекращения поставок зерна в развивающихся странах может начаться голод, а вот после заключения соглашений в рамках «черноморской инициативы» произошло резкое падение цен на зерно. «Достигнутое соглашение выгодно для всех сторон, и его нарушение будет проблематичным для всех сторон. Мы хотим продолжения этого соглашения и продолжения поставок зерна. В этом смысле мы также заявили, что выполняем и будем выполнять свою часть… Мы хотим, чтобы так продолжалось и впредь», — сказал министр.При этом многие эксперты утверждают, что все дело в инерции. То есть сделка все же будет приостановлена для выяснения позиций и из-за нежелания переводить всё в вооруженный конфликт, но начатые маршруты будут закончены. Чтобы ни нашим, ни вашим, как говорится. По его словам, главным бенефициаром зерновой сделки в настоящий момент является Турция. А все потому, что цена на зерно, поступающее по Черному морю, является низкой, и Турция заинтересована в том, чтобы регулировать поток украинского зерна и спекулировать тем, что ей достанется. Бизнес, ничего личного.Однако министр обороны Турции Акар более оптимистичен и уверен, что Россию удастся «нагнуть» и принудить выполнять сделку. Он рассказал, что президент Турции Реджеп Эрдоган ведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. «Прогресс в этом направлении продолжается. По нашим оценкам, эта сделка будет продолжена», — сказал министр Акар.И остается только ждать и следить. Но по-любому еще острее встали вопросы к качеству работы российских переговорщиков, готовивших и заключавших «зерновую сделку». Во-первых, почему документы сделки, заключенной 22 июля 2022 года, подписаны так, что не увязаны между собой, и выполнение одного соглашения не гарантирует выполнение другого? То есть один договор — между ООН, Турцией и Украиной — о поставках украинского зерна худо-бедно выполнялся, а его маршруты даже использовались против России. А вот другой документ — между ООН, Турцией и Россией — о поставках российских зерна и минудобрений без санкций был забыт и не выполнялся. Это позволяет многим экспертам утверждать, что де-факто сделка сорвана из-за не снятых или, наоборот, новых веденных ограничений не экспорт зерна из России.Во-вторых, так ли уж оправдано то, что излишняя «коммерциализация» внешней политики и ее продуктов — всевозможных договоров — ведет к тому, что материально-финансовая выгода зачастую стоит выше политических репутационных потерь государства. То есть звон злата и шелест пересчитываемых долларов заглушает стыд и позор, наносимые и России, и россиянам? А Россию между тем пытаются банально унизить, поставить на место.«Зерновая сделка» может стать лишь очередным, причем не очень крупным подтверждением этой негативной тенденции. Ну а для России и Украины всё опять может вылиться в новую эскалацию войны на новом участке. Причем обе страны будут уверены, что победа будет за ними. Но победа-то одна…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20221102/1040400086.html

https://ukraina.ru/20221102/1040406432.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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