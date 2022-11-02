https://ukraina.ru/20221102/1040421033.html
"Зерновая сделка": Россию по-прежнему провоцируют на войну и пытаются поставить на место. Где выход?
"Зерновая сделка": Россию по-прежнему провоцируют на войну и пытаются поставить на место. Где выход? - 02.11.2022 Украина.ру
"Зерновая сделка": Россию по-прежнему провоцируют на войну и пытаются поставить на место. Где выход?
Украина.ру, 02.11.2022
2022-11-02T13:10
2022-11-02T13:10
2022-11-02T14:58
владимир скачко
эксклюзив
зерновая сделка
россия
война
оон
турция
украина
провокации
порт
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Развитие ситуации вокруг так называемой «зерновой сделки» между ООН, Россией, Турцией и Украиной показывает: в пользу Москвы все может закончиться лишь в одном случае — когда Киев лишат возможности устраивать провокации.То есть когда контроль над портами Одессы и области, а также коридором, по которому зерновозы идут из Украины в Турцию, окажется у России. Но до этого пока далеко. Спецвоенная операция (СВО) России по приведению Украины в чувство застопорилась на границах Херсонщины и Николаевщины, и переход Одесчины под контроль России — отдаленная перспектива. В планах это есть, но, как говорится с таких случаях, все растянуто во времени. А значит, любое разрешение возникшего скандала рискует закончиться репутационными потерями России.Из ситуации сегодня есть два выхода: либо «зерновая сделка» после разбирательства продолжится. Либо Россия будет настаивать на ужесточении контроля над действиями Украины и получении гарантий от Киева, что зерновой коридор не будет использоваться для нападений на российскую территорию, и тогда ее могут спровоцировать на военное решение проблемы.В первом случае Россия продемонстрирует слабость и неумение добиваться своих законных требований. Ведь сегодня Россия требует одного: разобраться, кто и зачем напал на бухту в Севастополе с военными и гражданскими судами 29 октября 2022 года с использованием портов Одессы и зернового коридора. И получить гарантии, что Украина впредь так не будет делать, даже если ее к этому будут науськивать британские специалисты на базе в Очакове или где-либо еще.Что даст России такое разбирательство и гарантии Киева, не совсем понятно. Но хотя бы виновники нападений и провокаций будут названы, и уже это, наверное, хорошо — хоть будет с кого спросить официально.Во втором случае России придется силовыми методами контролировать прохождение зерновозов по установленному коридору, чтобы избежать завоза по нему оружия в Украину или тех же провокаций. Это чистая провокация на военные действия, вследствие которых Россию обвинят в пиратстве и препятствовании снабжения беднейших стран Африки необходимым продовольствием из Украины.То есть, как видим, и плохой контроль за использованием зернового коридора, и невыполненные гарантии Киева, и усиление контроля за ним ведут к эскалации военного противостояния с Россией. Потому что в этом-то и смысл всего этого противостояния с Западом — оборачивать любые действия и события против России, вести её к ослаблению и истощению, к репутационным потерям на международной арене, к продлению и ужесточения санкционного режима, к новым ограничениям и рестрикциям и т. д. и т. п.И Украину Запад нанял для осуществления этой работы, столкнул с Россией в СВО и теперь лишь требует продолжения кровавого банкета. Везде, повсеместно и постоянно, с союзникам или без них. А взамен Запад обещает деньги и оружие. Пока в любом допустимом количестве, необходимом для войны.Сегодня ситуация с «зерновой сделкой» развивается стрёмно. Позиции всех её участников однозначно известны:— ООН, как главная «крыша» и гарант сделки, настаивает на ее продолжении и уверяет, что нападение на базу в Севастополе не является основанием для ее приостановки.— Украина, что называется, отмораживается и отрицает свою вину в нападении на базу, тоже требует продолжения сделки и наказания России за препятствование ей.— Россия заявила, что приостановила участие в сделке и требует, что зерновозы прекратили свою работу и хождение туда-сюда по коридору. И с этим вроде бы все пока согласились.— Турция продолжает принимать зерновозы с Украины у себя, несмотря на позицию и требования России. И на то, что трехсторонняя комиссия из представителей России, Турции и Украины приостановила работу. Однако только за последние сутки как минимум пять зерновозов пришли в Турцию. Есть информация вообще о 14 таких кораблях.Все дело в том, что «зерновую сделку» в Турции взяло в свои руки тамошнее министерство национальной обороны и его министр Хулуси Акар. Он прямо заявил: «По состоянию на вчерашний день суда, вышедшие из украинских портов и находящиеся в море, продолжают свой путь. Там нет никаких проблем с выходом судов под флагом Турции. Они будут продолжать выходить».Мотивация Акара проста, как вся западная фальшивая риторика: из-за прекращения поставок зерна в развивающихся странах может начаться голод, а вот после заключения соглашений в рамках «черноморской инициативы» произошло резкое падение цен на зерно. «Достигнутое соглашение выгодно для всех сторон, и его нарушение будет проблематичным для всех сторон. Мы хотим продолжения этого соглашения и продолжения поставок зерна. В этом смысле мы также заявили, что выполняем и будем выполнять свою часть… Мы хотим, чтобы так продолжалось и впредь», — сказал министр.При этом многие эксперты утверждают, что все дело в инерции. То есть сделка все же будет приостановлена для выяснения позиций и из-за нежелания переводить всё в вооруженный конфликт, но начатые маршруты будут закончены. Чтобы ни нашим, ни вашим, как говорится. По его словам, главным бенефициаром зерновой сделки в настоящий момент является Турция. А все потому, что цена на зерно, поступающее по Черному морю, является низкой, и Турция заинтересована в том, чтобы регулировать поток украинского зерна и спекулировать тем, что ей достанется. Бизнес, ничего личного.Однако министр обороны Турции Акар более оптимистичен и уверен, что Россию удастся «нагнуть» и принудить выполнять сделку. Он рассказал, что президент Турции Реджеп Эрдоган ведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. «Прогресс в этом направлении продолжается. По нашим оценкам, эта сделка будет продолжена», — сказал министр Акар.И остается только ждать и следить. Но по-любому еще острее встали вопросы к качеству работы российских переговорщиков, готовивших и заключавших «зерновую сделку». Во-первых, почему документы сделки, заключенной 22 июля 2022 года, подписаны так, что не увязаны между собой, и выполнение одного соглашения не гарантирует выполнение другого? То есть один договор — между ООН, Турцией и Украиной — о поставках украинского зерна худо-бедно выполнялся, а его маршруты даже использовались против России. А вот другой документ — между ООН, Турцией и Россией — о поставках российских зерна и минудобрений без санкций был забыт и не выполнялся. Это позволяет многим экспертам утверждать, что де-факто сделка сорвана из-за не снятых или, наоборот, новых веденных ограничений не экспорт зерна из России.Во-вторых, так ли уж оправдано то, что излишняя «коммерциализация» внешней политики и ее продуктов — всевозможных договоров — ведет к тому, что материально-финансовая выгода зачастую стоит выше политических репутационных потерь государства. То есть звон злата и шелест пересчитываемых долларов заглушает стыд и позор, наносимые и России, и россиянам? А Россию между тем пытаются банально унизить, поставить на место.«Зерновая сделка» может стать лишь очередным, причем не очень крупным подтверждением этой негативной тенденции. Ну а для России и Украины всё опять может вылиться в новую эскалацию войны на новом участке. Причем обе страны будут уверены, что победа будет за ними. Но победа-то одна…
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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Владимир Скачко
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Владимир Скачко
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Владимир Скачко
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владимир скачко, эксклюзив, зерновая сделка, россия, война, оон, турция, украина, провокации, порт, одесса, сво, херсонская область, николаевская область, ситуация, африка
Развитие ситуации вокруг так называемой «зерновой сделки» между ООН, Россией, Турцией и Украиной показывает: в пользу Москвы все может закончиться лишь в одном случае — когда Киев лишат возможности устраивать провокации.
То есть когда контроль над портами Одессы и области, а также коридором, по которому зерновозы идут из Украины в Турцию, окажется у России. Но до этого пока далеко.
Спецвоенная операция (СВО) России по приведению Украины в чувство застопорилась на границах Херсонщины и Николаевщины, и переход Одесчины под контроль России — отдаленная перспектива. В планах это есть, но, как говорится с таких случаях, все растянуто во времени. А значит, любое разрешение возникшего скандала рискует закончиться репутационными потерями России.
Из ситуации сегодня есть два выхода: либо «зерновая сделка» после разбирательства продолжится. Либо Россия будет настаивать на ужесточении контроля над действиями Украины и получении гарантий от Киева, что зерновой коридор не будет использоваться для нападений на российскую территорию, и тогда ее могут спровоцировать на военное решение проблемы.
В первом случае Россия продемонстрирует слабость и неумение добиваться своих законных требований. Ведь сегодня Россия требует одного: разобраться, кто и зачем напал на бухту в Севастополе с военными и гражданскими судами 29 октября 2022 года с использованием портов Одессы и зернового коридора. И получить гарантии, что Украина впредь так не будет делать, даже если ее к этому будут науськивать британские специалисты на базе в Очакове или где-либо еще.
Что даст России такое разбирательство и гарантии Киева, не совсем понятно. Но хотя бы виновники нападений и провокаций будут названы, и уже это, наверное, хорошо — хоть будет с кого спросить официально.
Во втором случае России придется силовыми методами контролировать прохождение зерновозов по установленному коридору, чтобы избежать завоза по нему оружия в Украину или тех же провокаций. Это чистая провокация на военные действия, вследствие которых Россию обвинят в пиратстве и препятствовании снабжения беднейших стран Африки необходимым продовольствием из Украины.
То есть, как видим, и плохой контроль за использованием зернового коридора, и невыполненные гарантии Киева, и усиление контроля за ним ведут к эскалации военного противостояния с Россией. Потому что в этом-то и смысл всего этого противостояния с Западом — оборачивать любые действия и события против России, вести её к ослаблению и истощению, к репутационным потерям на международной арене, к продлению и ужесточения санкционного режима, к новым ограничениям и рестрикциям и т. д. и т. п.
И Украину Запад нанял для осуществления этой работы, столкнул с Россией в СВО и теперь лишь требует продолжения кровавого банкета. Везде, повсеместно и постоянно, с союзникам или без них. А взамен Запад обещает деньги и оружие. Пока в любом допустимом количестве, необходимом для войны.
Сегодня ситуация с «зерновой сделкой» развивается стрёмно. Позиции всех её участников однозначно известны:
— ООН, как главная «крыша» и гарант сделки, настаивает на ее продолжении и уверяет, что нападение на базу в Севастополе не является основанием для ее приостановки.
— Украина, что называется, отмораживается и отрицает свою вину в нападении на базу, тоже требует продолжения сделки и наказания России за препятствование ей.
— Россия заявила, что приостановила участие в сделке и требует, что зерновозы прекратили свою работу и хождение туда-сюда по коридору. И с этим вроде бы все пока согласились.
— Турция продолжает принимать зерновозы с Украины у себя, несмотря на позицию и требования России. И на то, что трехсторонняя комиссия из представителей России, Турции и Украины приостановила работу. Однако только за последние сутки как минимум пять зерновозов пришли в Турцию. Есть информация вообще о 14 таких кораблях.
Все дело в том, что «зерновую сделку» в Турции взяло в свои руки тамошнее министерство национальной обороны и его министр Хулуси Акар. Он прямо заявил: «По состоянию на вчерашний день суда, вышедшие из украинских портов и находящиеся в море, продолжают свой путь. Там нет никаких проблем с выходом судов под флагом Турции. Они будут продолжать выходить».
Мотивация Акара проста, как вся западная фальшивая риторика: из-за прекращения поставок зерна в развивающихся странах может начаться голод, а вот после заключения соглашений в рамках «черноморской инициативы» произошло резкое падение цен на зерно. «Достигнутое соглашение выгодно для всех сторон, и его нарушение будет проблематичным для всех сторон. Мы хотим продолжения этого соглашения и продолжения поставок зерна. В этом смысле мы также заявили, что выполняем и будем выполнять свою часть… Мы хотим, чтобы так продолжалось и впредь», — сказал министр.
При этом многие эксперты утверждают, что все дело в инерции. То есть сделка все же будет приостановлена для выяснения позиций и из-за нежелания переводить всё в вооруженный конфликт, но начатые маршруты будут закончены. Чтобы ни нашим, ни вашим, как говорится.
Например, политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру сказал: «Суда, которые грузились в субботу и еще грузятся, пойдут по маршруту. Поэтому развитие событий нас ждет в ближайшие два дня, когда закончится инерция уже утвержденных перевозок. Сделка прекратится в ближайшие дни».
По его словам, главным бенефициаром зерновой сделки в настоящий момент является Турция. А все потому, что цена на зерно, поступающее по Черному морю, является низкой, и Турция заинтересована в том, чтобы регулировать поток украинского зерна и спекулировать тем, что ей достанется. Бизнес, ничего личного.
Однако министр обороны Турции Акар более оптимистичен и уверен, что Россию удастся «нагнуть» и принудить выполнять сделку. Он рассказал, что президент Турции Реджеп Эрдоган ведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. «Прогресс в этом направлении продолжается. По нашим оценкам, эта сделка будет продолжена», — сказал министр Акар.
И остается только ждать и следить. Но по-любому еще острее встали вопросы к качеству работы российских переговорщиков, готовивших и заключавших «зерновую сделку».
Во-первых, почему документы сделки, заключенной 22 июля 2022 года, подписаны так, что не увязаны между собой, и выполнение одного соглашения не гарантирует выполнение другого? То есть один договор — между ООН, Турцией и Украиной — о поставках украинского зерна худо-бедно выполнялся, а его маршруты даже использовались против России. А вот другой документ — между ООН, Турцией и Россией — о поставках российских зерна и минудобрений без санкций был забыт и не выполнялся. Это позволяет многим экспертам утверждать, что де-факто сделка сорвана из-за не снятых или, наоборот, новых веденных ограничений не экспорт зерна из России.
Во-вторых, так ли уж оправдано то, что излишняя «коммерциализация» внешней политики и ее продуктов — всевозможных договоров — ведет к тому, что материально-финансовая выгода зачастую стоит выше политических репутационных потерь государства. То есть звон злата и шелест пересчитываемых долларов заглушает стыд и позор, наносимые и России, и россиянам? А Россию между тем пытаются банально унизить, поставить на место.
«Зерновая сделка» может стать лишь очередным, причем не очень крупным подтверждением этой негативной тенденции.
Ну а для России и Украины всё опять может вылиться в новую эскалацию войны на новом участке. Причем обе страны будут уверены, что победа будет за ними. Но победа-то одна…