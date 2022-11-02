https://ukraina.ru/20221102/1040418312.html

Кубинский разведчик предсказал, как результаты выборов в США повлияют на военную помощь Киеву

Кубинский разведчик предсказал, как результаты выборов в США повлияют на военную помощь Киеву - 02.11.2022 Украина.ру

Кубинский разведчик предсказал, как результаты выборов в США повлияют на военную помощь Киеву

Пересмотрит ли Вашингтон политику военной помощи Киеву в сторону уменьшения, если на предстоящих выборах победят республиканцы? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил ветеран кубинской разведки Перси Альварадо

2022-11-02T12:08

2022-11-02T12:08

2022-11-02T12:08

новости

разведчик

выборы

сша

военная помощь

украина

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Собеседник издания выразил уверенность, что в целом политика США в отношении России и Украины не изменится, однако уточнил, что в случае победы на ближайших выборах республиканцев, кое-что все же может измениться.Правда в этом случае, добавил он, Вашингтон прибегнет к политическим трюкам с целью заставить европейские страны ещё больше ввязаться в конфликт на Украине, разумеется, за свой счет.Разведчик резюмировал, что США считают значимыми несколько "точек" на карте мира. В их числе Китай, Латинская Америка, Украина и, например, Бразилия. Результаты выборов в последней подтвердили, что происходит постепенное ослабление американских позиций в мире.Президентские выборы в Бразилии 30 октября выиграл социалист Луис Инасиу Лула да Силва.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221102/1040387838.html

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новости, разведчик, выборы, сша, военная помощь, украина