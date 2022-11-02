Кубинский разведчик предсказал, как результаты выборов в США повлияют на военную помощь Киеву - 02.11.2022 Украина.ру
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Кубинский разведчик предсказал, как результаты выборов в США повлияют на военную помощь Киеву
Кубинский разведчик предсказал, как результаты выборов в США повлияют на военную помощь Киеву - 02.11.2022 Украина.ру
Кубинский разведчик предсказал, как результаты выборов в США повлияют на военную помощь Киеву
Пересмотрит ли Вашингтон политику военной помощи Киеву в сторону уменьшения, если на предстоящих выборах победят республиканцы? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил ветеран кубинской разведки Перси Альварадо
2022-11-02T12:08
2022-11-02T12:08
новости
разведчик
выборы
сша
военная помощь
украина
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Собеседник издания выразил уверенность, что в целом политика США в отношении России и Украины не изменится, однако уточнил, что в случае победы на ближайших выборах республиканцев, кое-что все же может измениться.Правда в этом случае, добавил он, Вашингтон прибегнет к политическим трюкам с целью заставить европейские страны ещё больше ввязаться в конфликт на Украине, разумеется, за свой счет.Разведчик резюмировал, что США считают значимыми несколько "точек" на карте мира. В их числе Китай, Латинская Америка, Украина и, например, Бразилия. Результаты выборов в последней подтвердили, что происходит постепенное ослабление американских позиций в мире.Президентские выборы в Бразилии 30 октября выиграл социалист Луис Инасиу Лула да Силва.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221102/1040387838.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, разведчик, выборы, сша, военная помощь, украина
Новости, разведчик, выборы, США, военная помощь, Украина

Кубинский разведчик предсказал, как результаты выборов в США повлияют на военную помощь Киеву

12:08 02.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Богдановский / Перейти в фотобанкВыборы президента США
Выборы президента США - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости . Алексей Богдановский
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Пересмотрит ли Вашингтон политику военной помощи Киеву в сторону уменьшения, если на предстоящих выборах победят республиканцы? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил ветеран кубинской разведки Перси Альварадо
Собеседник издания выразил уверенность, что в целом политика США в отношении России и Украины не изменится, однако уточнил, что в случае победы на ближайших выборах республиканцев, кое-что все же может измениться.
"Не надо забывать, что правые "трамписты" не находятся в хороших отношениях с американским ВПК и не приветствуют слишком большие военные расходы США. Сам [экс-президент Дональд] Трамп прибегал к популистским лозунгам о том, что в приоритете должны быть внутренние американские проблемы. Поэтому я считаю возможным уменьшение военной помощи киевскому режиму", - сказал Альварадо.
Правда в этом случае, добавил он, Вашингтон прибегнет к политическим трюкам с целью заставить европейские страны ещё больше ввязаться в конфликт на Украине, разумеется, за свой счет.
Разведчик резюмировал, что США считают значимыми несколько "точек" на карте мира. В их числе Китай, Латинская Америка, Украина и, например, Бразилия. Результаты выборов в последней подтвердили, что происходит постепенное ослабление американских позиций в мире.
Президентские выборы в Бразилии 30 октября выиграл социалист Луис Инасиу Лула да Силва.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Перси Альварадо интервью
06:54
Ветеран кубинской разведки Перси Альварадо: От промежуточных выборов в Конгресс США мало что зависит
 
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