https://ukraina.ru/20221102/1040415595.html

Захарова высмеяла новую оговорку Байдена о геях

Захарова высмеяла новую оговорку Байдена о геях - 02.11.2022 Украина.ру

Захарова высмеяла новую оговорку Байдена о геях

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сыронизировала на тему новой оговорки президента США Джо Байдена в своем Telegram-канале 2 ноября

2022-11-02T10:57

2022-11-02T10:57

2022-11-02T10:57

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Во время своего выступления во Флориде Байден оговорился и поприветствовал аудиторию фразой "Геи и джентльмены! Пришли тяжелые времена".В ответ на это, Захарова пошутила:Несколькими днями ранее Байден также попал в неловкую ситуацию, сначала назвав конфликт на Украине "войной в Ираке, где Россия совершает ужасное", а потом, стараясь исправить положение, сказал, что вспомнил об Ираке, так как его сын погиб там.На самом же деле, старший сын президента, Бо Байден, умер в 2015 году от тяжелой болезни.

https://ukraina.ru/20221101/1040370652.html

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2022

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новости, джо байден, захарова, геи, шутка