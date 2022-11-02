Захарова высмеяла новую оговорку Байдена о геях
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сыронизировала на тему новой оговорки президента США Джо Байдена в своем Telegram-канале 2 ноября
Во время своего выступления во Флориде Байден оговорился и поприветствовал аудиторию фразой "Геи и джентльмены! Пришли тяжелые времена".
В ответ на это, Захарова пошутила:
Как же я рада, что гетеросексуальных женщин тяжелые времена не коснутся!
Несколькими днями ранее Байден также попал в неловкую ситуацию, сначала назвав конфликт на Украине "войной в Ираке, где Россия совершает ужасное", а потом, стараясь исправить положение, сказал, что вспомнил об Ираке, так как его сын погиб там.
На самом же деле, старший сын президента, Бо Байден, умер в 2015 году от тяжелой болезни.
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