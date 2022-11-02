https://ukraina.ru/20221102/1040390286.html

Алёхин объяснил, как изменится тактика ведения боя после укрепления линии фронта мобилизованными

Алёхин объяснил, как изменится тактика ведения боя после укрепления линии фронта мобилизованными - 02.11.2022 Украина.ру

Алёхин объяснил, как изменится тактика ведения боя после укрепления линии фронта мобилизованными

Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин поделился мнением в интервью изданию Украина.ру о том, что держать Угледар в осаде – затратно по людям и времени

2022-11-02T06:20

2022-11-02T06:20

2022-11-02T06:20

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По его словам, решение относительно Угледара будет приниматься в зависимости от оперативно-тактической обстановки, а также в зависимости от сил и средств. При этом Алехин выделил несколько общих тенденций: Первое. После того, как было принято решение о создании Объединенной группировки войск под руководством генерала Суровикина, силовые структуры (Минобороны, Росгвардия, ЧВК "Вагнер") участвующие в спецоперации, стали лучше взаимодействовать.Второе. Уже меняется характер боевых действий. После частичной мобилизации была переброшена часть сил на линию фронта. После обучения и переподготовки сил там будет еще больше. Сколько сил и средств перебросят на юг, а сколько – на Донбасс - решат в штабе Объединенной группировки. Но это точно позволит поменять тактику.Частичная мобилизация, отмечает обозреватель, проводилась не для того, чтобы российские войска заняли глухую оборону. Понятно, что окапываться и строить оборонительные линии тоже важно. Но Россия проводила частичную мобилизацию для активных наступательных действий, что уже видно на примере Угледара, добавляет эксперт.Полное интервью с Геннадием Алехиным читайте на сайте Украина.ру.Ранее командир бригады "Восток" Александр Ходаковский сообщил, что российское наступление на Угледар находится в "тупиковом состоянии". Он отметил, что удерживать находящуюся рядом с ним Павловку крайне сложно, поскольку противник контролирует высоты. В этой связи нужно как можно скорее атаковать сам Угледар, что также осложнено погодными условиями.

https://ukraina.ru/20221029/1040283628.html

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новости, всу, россия, вс рф, спецоперация, украина, мобилизация