https://ukraina.ru/20221102/1040379266.html
"Там все неплохо": Кнутов рассказал, что происходит на угледарском направлении
"Там все неплохо": Кнутов рассказал, что происходит на угледарском направлении - 02.11.2022 Украина.ру
"Там все неплохо": Кнутов рассказал, что происходит на угледарском направлении
Велика вероятность, что российские войска возьмут Павловку, потому что они освободили уже больше половины поселка, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-11-02T06:45
2022-11-02T06:45
2022-11-02T06:45
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юрий кнутов
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Командир бригады "Восток" Александр Ходаковский ранее сообщил, что российское наступление на Угледар едва ли не зашло в тупик. Он также написал, что удерживать Павловку невозможно, потому что противник контролирует высоты, поэтому нужно как можно скорее атаковать сам Угледар, а это крайне сложно из-за погоды.По его словам, ВС РФ трудно стрелять по господствующим высотам, находясь ниже, поэтому оборонять Павловку будет тяжело, поэтому нужно планировать наступление на Угледар.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221101/1040363918.html
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2022
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вс рф, украина, юрий кнутов
"Там все неплохо": Кнутов рассказал, что происходит на угледарском направлении
Велика вероятность, что российские войска возьмут Павловку, потому что они освободили уже больше половины поселка, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
Командир бригады "Восток" Александр Ходаковский ранее сообщил, что российское наступление на Угледар едва ли не зашло в тупик. Он также написал, что удерживать Павловку невозможно, потому что противник контролирует высоты, поэтому нужно как можно скорее атаковать сам Угледар, а это крайне сложно из-за погоды.
Судя по тому, что пишет Ходаковский, с военной точки зрения там как раз все неплохо. Велика вероятность, что мы возьмем Павловку, потому что мы освободили уже больше половины поселка. ВСУ бежали бы уже из Павловки. Они этого не делают только потому, что как только они попытаются выбраться, они увязнут в грязи и их накроет наша артиллерия, мы их будем добивать.
Юрий Кнутов
военный эксперт, директор Музея войск ПВО
По его словам, ВС РФ трудно стрелять по господствующим высотам, находясь ниже, поэтому оборонять Павловку будет тяжело, поэтому нужно планировать наступление на Угледар.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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