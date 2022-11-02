https://ukraina.ru/20221102/1040379266.html

"Там все неплохо": Кнутов рассказал, что происходит на угледарском направлении

"Там все неплохо": Кнутов рассказал, что происходит на угледарском направлении - 02.11.2022 Украина.ру

"Там все неплохо": Кнутов рассказал, что происходит на угледарском направлении

Велика вероятность, что российские войска возьмут Павловку, потому что они освободили уже больше половины поселка, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру

2022-11-02T06:45

2022-11-02T06:45

2022-11-02T06:45

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Командир бригады "Восток" Александр Ходаковский ранее сообщил, что российское наступление на Угледар едва ли не зашло в тупик. Он также написал, что удерживать Павловку невозможно, потому что противник контролирует высоты, поэтому нужно как можно скорее атаковать сам Угледар, а это крайне сложно из-за погоды.По его словам, ВС РФ трудно стрелять по господствующим высотам, находясь ниже, поэтому оборонять Павловку будет тяжело, поэтому нужно планировать наступление на Угледар.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221101/1040363918.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вс рф, украина, юрий кнутов