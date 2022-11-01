https://ukraina.ru/20221101/1040388079.html

Киевский режим заманивает Бена Аффлека на Украину

Киевский режим заманивает Бена Аффлека на Украину - 01.11.2022 Украина.ру

Киевский режим заманивает Бена Аффлека на Украину

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел по видеосвязи разговор с голливудским актером Беном Аффлеком. Об этом он написал 1 ноября в своем Twitter

2022-11-01T15:54

2022-11-01T15:54

2022-11-01T15:54

новости

украина

голливуд

андрей ермак

актер

киевский режим

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/01/1040389219_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_5dafb44dc635c39075bcd6e6fa2e5e3d.jpg

Украинские власти продолжают привлекать на свою сторону голливудских кинозвезд. Ранее в Киеве уже побывали Анджелина Джоли, Шон Пенн и Бен Стиллер. Против двоих последних в последствие были введены санкции в РФ. На этот раз на Украину попытались завлечь другого известного актера - 50-летнего Бена Аффлека.В сообщении на сайте Офиса президента не скрывается, для чего киевский режим использует популярных западных звезд. Всемирно известные личности, по замыслу украинских властей, могут поддерживать высокий уровень внимания к Украине за рубежом.

https://ukraina.ru/20220905/1038454933.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, голливуд, андрей ермак, актер, киевский режим