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Киевский режим заманивает Бена Аффлека на Украину
Киевский режим заманивает Бена Аффлека на Украину - 01.11.2022 Украина.ру
Киевский режим заманивает Бена Аффлека на Украину
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел по видеосвязи разговор с голливудским актером Беном Аффлеком. Об этом он написал 1 ноября в своем Twitter
2022-11-01T15:54
2022-11-01T15:54
2022-11-01T15:54
новости
украина
голливуд
андрей ермак
актер
киевский режим
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Украинские власти продолжают привлекать на свою сторону голливудских кинозвезд. Ранее в Киеве уже побывали Анджелина Джоли, Шон Пенн и Бен Стиллер. Против двоих последних в последствие были введены санкции в РФ. На этот раз на Украину попытались завлечь другого известного актера - 50-летнего Бена Аффлека.В сообщении на сайте Офиса президента не скрывается, для чего киевский режим использует популярных западных звезд. Всемирно известные личности, по замыслу украинских властей, могут поддерживать высокий уровень внимания к Украине за рубежом.
https://ukraina.ru/20220905/1038454933.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, голливуд, андрей ермак, актер, киевский режим
Новости, Украина, Голливуд, Андрей Ермак, актер, киевский режим
Киевский режим заманивает Бена Аффлека на Украину
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел по видеосвязи разговор с голливудским актером Беном Аффлеком. Об этом он написал 1 ноября в своем Twitter
Украинские власти продолжают привлекать на свою сторону голливудских кинозвезд. Ранее в Киеве уже побывали Анджелина Джоли, Шон Пенн и Бен Стиллер. Против двоих последних в последствие были введены санкции в РФ.
На этот раз на Украину попытались завлечь другого известного актера - 50-летнего Бена Аффлека.
"Провел разговор в режиме видеосвязи с американским киноактером и режиссером Беном Аффлеком. Поблагодарил его за поддержку Украины. Обсудил с Беном Аффлеком пути, по которым еще можно поддержать Украину во время этих тяжелых испытаний. Пригласил актера и режиссера по возможности посетить Украину", - написал Ермак.
В сообщении на сайте Офиса президента не скрывается, для чего киевский режим использует популярных западных звезд. Всемирно известные личности, по замыслу украинских властей, могут поддерживать высокий уровень внимания к Украине за рубежом.