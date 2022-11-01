Киевский режим заманивает Бена Аффлека на Украину - 01.11.2022 Украина.ру
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Киевский режим заманивает Бена Аффлека на Украину
Киевский режим заманивает Бена Аффлека на Украину - 01.11.2022 Украина.ру
Киевский режим заманивает Бена Аффлека на Украину
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел по видеосвязи разговор с голливудским актером Беном Аффлеком. Об этом он написал 1 ноября в своем Twitter
2022-11-01T15:54
2022-11-01T15:54
новости
украина
голливуд
андрей ермак
актер
киевский режим
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Украинские власти продолжают привлекать на свою сторону голливудских кинозвезд. Ранее в Киеве уже побывали Анджелина Джоли, Шон Пенн и Бен Стиллер. Против двоих последних в последствие были введены санкции в РФ. На этот раз на Украину попытались завлечь другого известного актера - 50-летнего Бена Аффлека.В сообщении на сайте Офиса президента не скрывается, для чего киевский режим использует популярных западных звезд. Всемирно известные личности, по замыслу украинских властей, могут поддерживать высокий уровень внимания к Украине за рубежом.
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новости, украина, голливуд, андрей ермак, актер, киевский режим
Новости, Украина, Голливуд, Андрей Ермак, актер, киевский режим

Киевский режим заманивает Бена Аффлека на Украину

15:54 01.11.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВенецианский кинофестиваль. День десятый
Венецианский кинофестиваль. День десятый - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел по видеосвязи разговор с голливудским актером Беном Аффлеком. Об этом он написал 1 ноября в своем Twitter
Украинские власти продолжают привлекать на свою сторону голливудских кинозвезд. Ранее в Киеве уже побывали Анджелина Джоли, Шон Пенн и Бен Стиллер. Против двоих последних в последствие были введены санкции в РФ.
На этот раз на Украину попытались завлечь другого известного актера - 50-летнего Бена Аффлека.

"Провел разговор в режиме видеосвязи с американским киноактером и режиссером Беном Аффлеком. Поблагодарил его за поддержку Украины. Обсудил с Беном Аффлеком пути, по которым еще можно поддержать Украину во время этих тяжелых испытаний. Пригласил актера и режиссера по возможности посетить Украину", - написал Ермак.

В сообщении на сайте Офиса президента не скрывается, для чего киевский режим использует популярных западных звезд. Всемирно известные личности, по замыслу украинских властей, могут поддерживать высокий уровень внимания к Украине за рубежом.
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НовостиУкраинаГолливудАндрей Ермакактеркиевский режим
 
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