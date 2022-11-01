https://ukraina.ru/20221101/1040382642.html

Шойгу назвал количество мобилизованных, отправленных в зону боевых действий

Шойгу назвал количество мобилизованных, отправленных в зону боевых действий - 01.11.2022 Украина.ру

Шойгу назвал количество мобилизованных, отправленных в зону боевых действий

Из 300 тысяч граждан, призванных по частичной мобилизации, 87 направлены в районы боевых действий, сообщил в ходе селекторного совещания 1 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу

2022-11-01T14:16

2022-11-01T14:16

2022-11-01T14:16

новости

мобилизация

сергей шойгу

спецоперация

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Он сообщил, что в ходе мобилизации были призваны 300 тысяч человек, а все недочеты работы военкоматов на начальном этапе были устранены."Нами были приняты экстренные меры по улучшению организации их работы. Это принесло свои результаты. Все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных", - сказал министр.Также, по словам Шойгу, срочники, которые попадут в армию в ходе призывной компании к СВО привлекаться не будут, а те, у кого закончится срок службы – отправятся домой.Также во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новой волны мобилизации проводится не будет.России нужно провести полную военную, культурную и экономическую мобилизацию, удалить от управления экономикой, идеологией образования людей, которые находятся в непосредственной связи с Западом, сказал ранее политолог, координатор общественного движения "Русский союз" Алексей Кочетков рассказал в интервью Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221031/1040358368.html

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новости, мобилизация, сергей шойгу, спецоперация