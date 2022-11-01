Шойгу назвал количество мобилизованных, отправленных в зону боевых действий
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкX Московская конференция по международной безопасности
Из 300 тысяч граждан, призванных по частичной мобилизации, 87 направлены в районы боевых действий, сообщил в ходе селекторного совещания 1 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу
Он сообщил, что в ходе мобилизации были призваны 300 тысяч человек, а все недочеты работы военкоматов на начальном этапе были устранены.
"Нами были приняты экстренные меры по улучшению организации их работы. Это принесло свои результаты. Все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных", - сказал министр.
Также, по словам Шойгу, срочники, которые попадут в армию в ходе призывной компании к СВО привлекаться не будут, а те, у кого закончится срок службы – отправятся домой.
Также во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новой волны мобилизации проводится не будет.
России нужно провести полную военную, культурную и экономическую мобилизацию, удалить от управления экономикой, идеологией образования людей, которые находятся в непосредственной связи с Западом, сказал ранее политолог, координатор общественного движения "Русский союз" Алексей Кочетков рассказал в интервью Украина.ру.