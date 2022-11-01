Шойгу назвал количество мобилизованных, отправленных в зону боевых действий - 01.11.2022 Украина.ру
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Шойгу назвал количество мобилизованных, отправленных в зону боевых действий
Шойгу назвал количество мобилизованных, отправленных в зону боевых действий - 01.11.2022 Украина.ру
Шойгу назвал количество мобилизованных, отправленных в зону боевых действий
Из 300 тысяч граждан, призванных по частичной мобилизации, 87 направлены в районы боевых действий, сообщил в ходе селекторного совещания 1 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу
2022-11-01T14:16
2022-11-01T14:16
новости
мобилизация
сергей шойгу
спецоперация
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Он сообщил, что в ходе мобилизации были призваны 300 тысяч человек, а все недочеты работы военкоматов на начальном этапе были устранены."Нами были приняты экстренные меры по улучшению организации их работы. Это принесло свои результаты. Все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных", - сказал министр.Также, по словам Шойгу, срочники, которые попадут в армию в ходе призывной компании к СВО привлекаться не будут, а те, у кого закончится срок службы – отправятся домой.Также во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новой волны мобилизации проводится не будет.России нужно провести полную военную, культурную и экономическую мобилизацию, удалить от управления экономикой, идеологией образования людей, которые находятся в непосредственной связи с Западом, сказал ранее политолог, координатор общественного движения "Русский союз" Алексей Кочетков рассказал в интервью Украина.ру.
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новости, мобилизация, сергей шойгу, спецоперация
Новости, мобилизация, Сергей Шойгу, Спецоперация

Шойгу назвал количество мобилизованных, отправленных в зону боевых действий

14:16 01.11.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкX Московская конференция по международной безопасности
X Московская конференция по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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Из 300 тысяч граждан, призванных по частичной мобилизации, 87 направлены в районы боевых действий, сообщил в ходе селекторного совещания 1 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу
Он сообщил, что в ходе мобилизации были призваны 300 тысяч человек, а все недочеты работы военкоматов на начальном этапе были устранены.
"Нами были приняты экстренные меры по улучшению организации их работы. Это принесло свои результаты. Все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных", - сказал министр.
Также, по словам Шойгу, срочники, которые попадут в армию в ходе призывной компании к СВО привлекаться не будут, а те, у кого закончится срок службы – отправятся домой.
Также во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новой волны мобилизации проводится не будет.
России нужно провести полную военную, культурную и экономическую мобилизацию, удалить от управления экономикой, идеологией образования людей, которые находятся в непосредственной связи с Западом, сказал ранее политолог, координатор общественного движения "Русский союз" Алексей Кочетков рассказал в интервью Украина.ру.
Военная подготовка мобилизованных перед отправкой в войска РФ - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 19:51
Все мероприятия по частичной мобилизации завершены – МинобороныВсе мероприятия в рамках частичной мобилизации, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе, прекращены, сообщили 31 октября в Минобороны РФ
 
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