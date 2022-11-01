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Названо число добровольцев из России, принимающих участие в СВО

Названо число добровольцев из России, принимающих участие в СВО - 01.11.2022 Украина.ру

Названо число добровольцев из России, принимающих участие в СВО

В российские добровольческие отряды с начала специальной военной операции записались около 15 тысяч человек, заявил начальник 2-го управления главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Александр Туляганов 1 ноября

2022-11-01T10:21

2022-11-01T10:21

2022-11-01T10:21

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"В настоящее время через добровольческие отряды прошло более 15 тысяч человек", - сказал он на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам при обсуждении закона о присвоении статуса ветерана боевых действий добровольцам-участникам СВО.Туляганов пояснил, что речь идёт как о добровольцах, отправившихся на фронт в рамках частичной мобилизации, так и о тех, кто обращался по собственному желанию в военкоматы и примкнул к добровольческим отрядам – например, к "Ахмату".

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новости, россия, добровольцы, украина, совет федерации