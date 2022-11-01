Названо число добровольцев из России, принимающих участие в СВО - 01.11.2022 Украина.ру
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Названо число добровольцев из России, принимающих участие в СВО
Названо число добровольцев из России, принимающих участие в СВО - 01.11.2022 Украина.ру
Названо число добровольцев из России, принимающих участие в СВО
В российские добровольческие отряды с начала специальной военной операции записались около 15 тысяч человек, заявил начальник 2-го управления главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Александр Туляганов 1 ноября
2022-11-01T10:21
2022-11-01T10:21
новости
россия
добровольцы
украина
совет федерации
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"В настоящее время через добровольческие отряды прошло более 15 тысяч человек", - сказал он на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам при обсуждении закона о присвоении статуса ветерана боевых действий добровольцам-участникам СВО.Туляганов пояснил, что речь идёт как о добровольцах, отправившихся на фронт в рамках частичной мобилизации, так и о тех, кто обращался по собственному желанию в военкоматы и примкнул к добровольческим отрядам – например, к "Ахмату".
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новости, россия, добровольцы, украина, совет федерации
Новости, Россия, добровольцы, Украина, Совет Федерации

Названо число добровольцев из России, принимающих участие в СВО

10:21 01.11.2022
 
© Украина.ру / Роман Гнатюк Эльбек Альбастров
 Эльбек Альбастров - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Украина.ру / Роман Гнатюк
Читать в
В российские добровольческие отряды с начала специальной военной операции записались около 15 тысяч человек, заявил начальник 2-го управления главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Александр Туляганов 1 ноября
"В настоящее время через добровольческие отряды прошло более 15 тысяч человек", - сказал он на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам при обсуждении закона о присвоении статуса ветерана боевых действий добровольцам-участникам СВО.
Туляганов пояснил, что речь идёт как о добровольцах, отправившихся на фронт в рамках частичной мобилизации, так и о тех, кто обращался по собственному желанию в военкоматы и примкнул к добровольческим отрядам – например, к "Ахмату".
Запорожские добровольцы приняли присягу на верность России
18 октября, 11:36
Запорожские добровольцы приняли присягу на верность России. ВидеоДобровольцы Запорожской области приняли воинскую присягу. В Мелитополе прошло принятие присяги в первом, создаваемом на территории Запорожской области, добровольческом батальоне имени Павла Судоплатова, советского контрразведчика, который родился в Мелитополе.
 
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10:21Названо число добровольцев из России, принимающих участие в СВО
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