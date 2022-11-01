https://ukraina.ru/20221101/1040366753.html

Феномен Болсонару: бразильский урок для Украины

Феномен Болсонару: бразильский урок для Украины - 01.11.2022 Украина.ру

Феномен Болсонару: бразильский урок для Украины

Украина.ру, 01.11.2022

2022-11-01T10:30

2022-11-01T10:30

2022-11-01T10:30

олег ясинский

мнения

бразилия

украина

урок

латинская америка

пресса

правительство

владимир зеленский

президентские выборы

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Наверное, это урок не один и речь можно вести о целом цикле лекций, причем для смешанной аудитории. В очередной раз, несмотря на огромные расстояния, очевидную разницу в климате, языке и истории, Латинская Америка становится зеркалом, отражающим большую часть постсоветского пространства, и как это водится в зеркальных мирах – все изображения, искажения и выпуклые детали взаимны, и при правильном ими пользовании могут помочь смотрящему в более точной самооценке.В эти дни пресса многих, даже очень далеких от Бразилии стран говорит о только что состоявшихся там президентских выборах, на которых победил левый кандидат, бывший рабочий-металлург и профсоюзный руководитель Луис Инасиу Лула да Силва, который в третий раз возглавит правительство крупнейшей латиноамериканской страны. О биографии и заслугах этого человека можно говорить и писать долго, но сейчас интересно поговорить о другом – проигравшем ему с минимальным отрывом в 1,8% персонаже – бывшем военном, поклоннике Гитлера и Пиночета ультраконсервативном евангелисте Жаире Болсонару и попытаться понять почему в прошлый раз он был избран мирным и доброжелательным бразильским народом и несколько дней назад опять был в полушаге от победы. Это кажется тем более абсурдным, что приходу Болсонару к власти в 2018 году предшествовало 8 лет двух правительств Лулы, которому удалось за это время снизить уровень крайней бедности с стране с 33,3% до 15,5%, что является опытом одной из наиболее успешных социальных реформ в регионе, значившей для 30 миллионов бразильцев переход их голодного выживания в статус среднего класса, в рамках этого же проекта 27% наиболее незащищенной части населения получала ежемесячную материальную помощь, а страна утроила ВВП и стала шестой мировой экономикой. Когда в 2010 г. Лула заканчивал второй президентский срок его поддерживало более 80% бразильцев. После него выборы выиграла представительница той же Партии Трудящихся Дилма Русеф. Она продолжила реформы своего предшественника и пошла еще дальше, нарушив сложившееся в бразильском политическом мире табу – она попыталась привлечь к ответственности военных, виновных в пытках и убийствах во время диктатуры, в результате чего была отстранена от власти в результате импичмента в 2016 году, по ложному обвинению, организованному политическими и экономическими элитами страны. Во время диктатуры, продолжавшейся 21 год до 1984 г., она была похищена военными. Удар кулаком в лицо выбил ей зубы и привёл к вывиху челюсти, оставшемуся на всю жизнь. Во время многочисленных пыток к её соскам, влагалищу и дёснам подключали электроды. Каждый день её, полуживую, проверял врач и пытки возобновлялись. Ей было всего 20 лет. Это была не попытка ее личной мести военным, а попытка отдать долг правосудия погибшим товарищам. Прямым ответственным за пытки являлся полковник бразильской армии Карлуш Алберту Бриланте Устра. Избранный после свержения Дилмы президент Жаир Болсонару почтил его память в конгрессе.Вообще, годы правительства Болсонару были фестивалем реакции и мракобесия. Сразу после вступления в должность он издал декрет, согласно которому прекращается поиск и попытка опознания останков жертв военной диктатуры. "Это псам нравится искать кости", - несколько раз публично объяснил он. Две коалиции, представлявшие его кандидатуру назывались "Бразилия превыше всего" и "Бог превыше всех" Жаир Болсонару. В одном из интервью он заявил, что "ошибкой военной диктатуры было пытать, вместо того чтобы убивать", а в адрес одной из левых депутатов он признался что "не стал бы ее насиловать, потому что она не в моем вкусе". Депутат от его партии Родригу Аморим заявил, что "те, кому нравятся индейцы, пусть убираются в Боливию, которая кроме того что коммунистическая, ещё и возглавляется до их пор индейцем". Под прямыми угрозами и оскорблениями нового бразильского президента Болсонару, Куба приняла решение прервать медицинскую миссию в Бразилии. В течение предыдущих лет кубинские врачи приняли 113 миллионов пациентов в 3600 муниципалитетах Бразилии при позитивной оценке 95% местного населения. Болсонару заявил: "У нас нет гарантий того, что они хоть немного разбираются в медицине". В своей инаугурационной речи он сообщил, что страна начинает "освобождаться от социализма" и помахал национальным флагом, "который никогда не станет красным". В его цитатник можно добавить множество фраз, которые он любит повторять: "Женщины должны зарабатывать меньше мужчин. Потому что беременеют и потом проводят 6 месяцев каникул", "Я поведу большую чистку. Я очищу нашу родину от красных. Их ждёт или тюрьма или пусть убираются вон". Его министр по вопросам семьи Дамарис Алвес сообщила, что детей бедняков часто насилуют потому, что они не носят нижнего белья, а другой министр - иностранных дел – поведал, что "климатические изменения - результат марксистского заговора".Возвращаясь к теме Украины, мы не будем перечислять очевидную идеологическую близость правительства Болсонару с режимом Зеленского и их официальный дискурс, в котором – тошнотворная смесь демагогии с нацизмом и самолюбованием. Меня волнуют наши народы. Почему Украина – будучи самой социально благополучной и высокоразвитой республикой СССР с ее мирным, талантливым и трудолюбивым народом, с момента провозглашения политической независимости последовательно избирала правительства одно хуже другого, пока эта власть не привела ее на Майдан, открывший дверь сегодняшней трагедии? Куда делись 60 лет нашего воспитания на лучших книгах и фильмах, утверждавших ценности, несовместимые с навязанными украинскому обществу сегодня? Почему Бразилия – страна высочайшей социальной терпимости и население которой состоит из разных рас и народов, с такой легкостью выбирает хама, расиста и ксенофоба Болсонару? Почему после полутора десятилетий успешных социальных реформ, не только вытащивших из бедности но и буквально спасших жизни миллионов людей, народ Бразилии не только не выходит на защиту собственных президентов, преследуемых олигархической властью, но всего через пару лет после сфабрикованного подконтрольным ей правосудием осуждения Лулы и Дилмы, массово голосует за ультраправого демагога, которых и не скрывает своей людоедской философии?Наше колониальное сознание? Массовый гражданский инфантилизм многих поколений настолько привыкших, что от них ничего не зависит и большая политика должна и может делаться где-то там, бесконечно наверху, что мы начинаем жить "под собою не чуя страны" и не готовы нести ответственности ни за одно из наших решений?Бразилия может считать себя временно спасённой. Лула чудом в последний момент выиграл выборы и его ограниченные, недостаточные, но при этом очень важные социальные реформ в интересах бразильцев будут продолжены. Даже эта победа – результат десятилетий социальной организации множества антикапиталистических сил, движений и организаций. Только они – единственная реальная опора настоящих политических преобразований и инструмент давления на любую власть с тем, чтобы из осуществление стало возможным. Украине с ее нынешними иллюзиями о несуществующем "европейском доме" или тем более несуществующем "правильном некоррумпированном капитализме", этот пройденный Латинской Америкой путь разочарований еще только предстоит пройти. Чтобы это произошло быстрее и меньшей кровью, она должна вспомнить, зачем нужны зеркала.

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Олег Ясинский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039919176_363:33:884:554_100x100_80_0_0_e6ce44639cdf24d3d55b520a0a953bc7.jpg

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Олег Ясинский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039919176_363:33:884:554_100x100_80_0_0_e6ce44639cdf24d3d55b520a0a953bc7.jpg

олег ясинский, мнения, бразилия, украина, урок, латинская америка, пресса, правительство, владимир зеленский, президентские выборы