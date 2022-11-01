В Чехии признали, что поддержка жителями страны киевского режима уменьшается

Около 70 тысяч человек вышли на митинг за диалог с Россией в Праге

Накануне 3 сентября в Праге состоялся масштабный митинг коммунистов, социалистов и граждан, не согласных с позицией действующих властей Чехии и Евросоюза. Об этом 4 сентября сообщает Ceske Noviny