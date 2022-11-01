В Чехии признали, что поддержка жителями страны киевского режима уменьшается
© СС0, Pixabay
© СС0, Pixabay
Всё больше жителей Чехии "сыты по горло" последствиями конфликта на Украине и не рвутся поддерживать киевский режим. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях в чешской газете Seznam Zpravy
Автор статьи отмечает, что в чешскую полицию поступили тысячи заявлений с жалобами чехов на соотечественников, выразивших поддержку российской спецоперации. По их результатам возбуждено 44 дела, говорится в статье. Однако ещё больше автора тревожит тот факт, что поддержка населением страны киевского режима явно уменьшается.
За шторами квартир, у кофемашин в офисах, в массовой рассылке, на футбольных трибунах, на разных мероприятиях все больше людей, которые говорят: "Меня это уже не интересует. Пусть сами разбираются". А есть и те, кто говорит: "Пусть победит даже Путин. Главное, чтобы всё закончилось. Тогда станет спокойнее".
Такие мнение разделяют многие жители страны, беспокоится автор. Чем дальше, тем больше чехов "сыты конфликтом на Украине по горло", добавил он.
Вместе с тем журналист призвал чехов "выстоять в том, что касается Украины" и "положиться на то, что правительство не уступит" России. В противном случае чешский народ якобы "постигнет позор" и он "потеряет уважение к себе", утверждает автор.