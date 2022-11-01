До пяти лет лишения свободы: СМИ узнали о наказании для уклонившихся от мобилизации - 01.11.2022 Украина.ру
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До пяти лет лишения свободы: СМИ узнали о наказании для уклонившихся от мобилизации
До пяти лет лишения свободы: СМИ узнали о наказании для уклонившихся от мобилизации - 01.11.2022 Украина.ру
До пяти лет лишения свободы: СМИ узнали о наказании для уклонившихся от мобилизации
В Госдуму внесут законопроект об изменениях в Уголовный кодекс, предусматривающий уголовную ответственность для тех, кто уклонился от призыва на военную службу по мобилизации. Ранее подобное наказание грозило только уклонистам от срочной службы. Такое сообщение 1 ноября опубликовали "известия" со ссылкой на два источника в нижней палате парламента
2022-11-01T08:39
2022-11-01T08:39
новости
мобилизация
наказание
уклонение
законопроект
уголовный кодекс
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По информации журналистов, за отказ от мобилизации будет грозить штраф от 200 до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободы также сроком до 5 лет.По данным "Известий", авторы законопроекта - главы комитетов по обороне Совета Федерации и Госдумы Виктор Бондарев и Андрей Картаполов ("Единая Россия"), руководитель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ("Единая Россия"), а также его заместители."Речь не идет о сегодняшней частичной мобилизации как таковой, просто у нас в стране не было мобилизации с 1941 года. Поэтому многие законы о ней просто не работали", - сказал один из авторов законопроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат "Единой России" Эрнест Валеев.Он подтвердил, что соответствующий документ готов, а также добавил, что нет гарантии, что частичная мобилизация не потребуется снова.
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новости, мобилизация, наказание, уклонение, законопроект, уголовный кодекс
Новости, мобилизация, наказание, уклонение, законопроект, Уголовный кодекс

До пяти лет лишения свободы: СМИ узнали о наказании для уклонившихся от мобилизации

08:39 01.11.2022
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодготовка мобилизованных перед отправкой в войска
Подготовка мобилизованных перед отправкой в войска - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
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В Госдуму внесут законопроект об изменениях в Уголовный кодекс, предусматривающий уголовную ответственность для тех, кто уклонился от призыва на военную службу по мобилизации. Ранее подобное наказание грозило только уклонистам от срочной службы. Такое сообщение 1 ноября опубликовали "известия" со ссылкой на два источника в нижней палате парламента
По информации журналистов, за отказ от мобилизации будет грозить штраф от 200 до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободы также сроком до 5 лет.
По данным "Известий", авторы законопроекта - главы комитетов по обороне Совета Федерации и Госдумы Виктор Бондарев и Андрей Картаполов ("Единая Россия"), руководитель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ("Единая Россия"), а также его заместители.
"Речь не идет о сегодняшней частичной мобилизации как таковой, просто у нас в стране не было мобилизации с 1941 года. Поэтому многие законы о ней просто не работали", - сказал один из авторов законопроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат "Единой России" Эрнест Валеев.
Он подтвердил, что соответствующий документ готов, а также добавил, что нет гарантии, что частичная мобилизация не потребуется снова.
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