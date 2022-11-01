https://ukraina.ru/20221101/1040360948.html

До пяти лет лишения свободы: СМИ узнали о наказании для уклонившихся от мобилизации

До пяти лет лишения свободы: СМИ узнали о наказании для уклонившихся от мобилизации - 01.11.2022 Украина.ру

До пяти лет лишения свободы: СМИ узнали о наказании для уклонившихся от мобилизации

В Госдуму внесут законопроект об изменениях в Уголовный кодекс, предусматривающий уголовную ответственность для тех, кто уклонился от призыва на военную службу по мобилизации. Ранее подобное наказание грозило только уклонистам от срочной службы. Такое сообщение 1 ноября опубликовали "известия" со ссылкой на два источника в нижней палате парламента

2022-11-01T08:39

2022-11-01T08:39

2022-11-01T08:39

новости

мобилизация

наказание

уклонение

законопроект

уголовный кодекс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039228429_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b6a7cd481c7a176010ba189f06c71fe.jpg

По информации журналистов, за отказ от мобилизации будет грозить штраф от 200 до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободы также сроком до 5 лет.По данным "Известий", авторы законопроекта - главы комитетов по обороне Совета Федерации и Госдумы Виктор Бондарев и Андрей Картаполов ("Единая Россия"), руководитель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ("Единая Россия"), а также его заместители."Речь не идет о сегодняшней частичной мобилизации как таковой, просто у нас в стране не было мобилизации с 1941 года. Поэтому многие законы о ней просто не работали", - сказал один из авторов законопроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат "Единой России" Эрнест Валеев.Он подтвердил, что соответствующий документ готов, а также добавил, что нет гарантии, что частичная мобилизация не потребуется снова.

https://ukraina.ru/20221101/1040360307.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мобилизация, наказание, уклонение, законопроект, уголовный кодекс