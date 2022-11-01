Безпалько: Европа в панике, ядерная война все ближе - 01.11.2022 Украина.ру
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Безпалько: Европа в панике, ядерная война все ближе
Безпалько: Европа в панике, ядерная война все ближе - 01.11.2022 Украина.ру
Безпалько: Европа в панике, ядерная война все ближе
Европейские политики сами загнали себя в угол и не могут решить проблему эскалации конфликта на Украине, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
2022-11-01T07:22
2022-11-01T07:22
новости
украина
россия
европа
богдан безпалько
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«Это паника. Европа находится в тупике и боится, что возникшая ядерная война может выплеснуться на нее. Все обеспокоены возможностью неконтролируемой эскалации российско-украинского конфликта и производством «грязной бомбы» на Украине», - подчеркнул эксперт.По его словам, вопрос адекватности европейских элит по отношению к России уже не стоит, главное - будут ли они адекватны по отношению к собственным гражданам.Интервью Богдана Безпалько можно прочитать на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20221030/1040305874.html
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новости, украина, россия, европа, богдан безпалько
Новости, Украина, Россия, Европа, Богдан Безпалько

Безпалько: Европа в панике, ядерная война все ближе

07:22 01.11.2022
 
© Фото : Freepik, master1305
- РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Фото : Freepik, master1305
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Европейские политики сами загнали себя в угол и не могут решить проблему эскалации конфликта на Украине, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
«Это паника. Европа находится в тупике и боится, что возникшая ядерная война может выплеснуться на нее. Все обеспокоены возможностью неконтролируемой эскалации российско-украинского конфликта и производством «грязной бомбы» на Украине», - подчеркнул эксперт.
По его словам, вопрос адекватности европейских элит по отношению к России уже не стоит, главное - будут ли они адекватны по отношению к собственным гражданам.
Интервью Богдана Безпалько можно прочитать на сайте Украина.ру
БМП ВС РФ в Донбассе - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 19:00
Бои в Павловке, украинская угроза Европе. Итоги 30 октября на УкраинеРоссийские войска ведут ожесточённые бои в Павловке. Поставленное Украине оружие начали находить у европейских банд
 
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