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Политолог рассказал, какие условия необходимы армии РФ для "взятия Одессы"

Политолог рассказал, какие условия необходимы армии РФ для "взятия Одессы" - 01.11.2022 Украина.ру

Политолог рассказал, какие условия необходимы армии РФ для "взятия Одессы"

Военный политолог, член Экспертного совета организации "Офицеры России", доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил изданию Украина.ру, что для организации такой широкомасштабной операции по взятию Одессы необходимо закрепить линию обороны новых регионов

2022-11-01T07:37

2022-11-01T07:37

2022-11-01T07:37

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По его словам, это даст возможность российской армии идти вперед, а не оглядываться назад в прямом смысле. На данный момент, у ВС России не хватает людей, которые смогут защищать указанную линию фронта. Про это говорил министр обороны Сергей Шойгу, напоминает политолог.Получается, что у России все время идет переброска войск по линии фронта в разные точки. Сейчас нужно с помощью мобилизованных граждан укрепить оборону, считает политолог.Тогда на каждом участке границы у РФ будет достаточно солдат, которые смогут встретить ВСУ, вооруженные натовские формирования, где бы они "не тыкнулись". При этом не понадобится привлечение бойцов с участков, где российская армия ведет наступление. И вот тогда российские атакующие военные группировки смогут уверенно действовать, не оглядываясь назад, отмечает эксперт, что кстати, уже происходит на Артемовском направлении.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221020/1039960604.html

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2022

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