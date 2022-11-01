Политолог рассказал, какие условия необходимы армии РФ для "взятия Одессы" - 01.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221101/1040357586.html
Политолог рассказал, какие условия необходимы армии РФ для "взятия Одессы"
Политолог рассказал, какие условия необходимы армии РФ для "взятия Одессы" - 01.11.2022 Украина.ру
Политолог рассказал, какие условия необходимы армии РФ для "взятия Одессы"
Военный политолог, член Экспертного совета организации "Офицеры России", доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил изданию Украина.ру, что для организации такой широкомасштабной операции по взятию Одессы необходимо закрепить линию обороны новых регионов
2022-11-01T07:37
2022-11-01T07:37
новости
украина
одесса
россия
политолог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103419/61/1034196190_0:0:4032:2268_1920x0_80_0_0_c149200feafc075dede84aaf44e05fa6.jpg
По его словам, это даст возможность российской армии идти вперед, а не оглядываться назад в прямом смысле. На данный момент, у ВС России не хватает людей, которые смогут защищать указанную линию фронта. Про это говорил министр обороны Сергей Шойгу, напоминает политолог.Получается, что у России все время идет переброска войск по линии фронта в разные точки. Сейчас нужно с помощью мобилизованных граждан укрепить оборону, считает политолог.Тогда на каждом участке границы у РФ будет достаточно солдат, которые смогут встретить ВСУ, вооруженные натовские формирования, где бы они "не тыкнулись". При этом не понадобится привлечение бойцов с участков, где российская армия ведет наступление. И вот тогда российские атакующие военные группировки смогут уверенно действовать, не оглядываясь назад, отмечает эксперт, что кстати, уже происходит на Артемовском направлении.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221020/1039960604.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103419/61/1034196190_0:0:4032:3024_1920x0_80_0_0_1c2b4ed8caa2819cd27cf253a07fb8bb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, одесса, россия, политолог
Новости, Украина, Одесса, Россия, политолог

Политолог рассказал, какие условия необходимы армии РФ для "взятия Одессы"

07:37 01.11.2022
 
© Роман Гнатюк/Украина.руУказатель Новая Каховка Херсон Одесса
Указатель Новая Каховка Херсон Одесса
© Роман Гнатюк/Украина.ру
Читать в
Военный политолог, член Экспертного совета организации "Офицеры России", доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил изданию Украина.ру, что для организации такой широкомасштабной операции по взятию Одессы необходимо закрепить линию обороны новых регионов
По его словам, это даст возможность российской армии идти вперед, а не оглядываться назад в прямом смысле. На данный момент, у ВС России не хватает людей, которые смогут защищать указанную линию фронта. Про это говорил министр обороны Сергей Шойгу, напоминает политолог.
Нельзя атаковать, все время оттягиваясь в оборону. Например, на линии фронта у нас есть "бреши", где стоят один-два пулеметных расчета или находится какой-то сторожевой пост. Не везде можно основательно закрепиться. Когда в таких местах обнаруживают врага, туда подтягивают российскую артиллерию и авиацию.
Военный политолог Александр Перенджиев
Александр Перенджиев
Военный политолог
Получается, что у России все время идет переброска войск по линии фронта в разные точки. Сейчас нужно с помощью мобилизованных граждан укрепить оборону, считает политолог.
Тогда на каждом участке границы у РФ будет достаточно солдат, которые смогут встретить ВСУ, вооруженные натовские формирования, где бы они "не тыкнулись". При этом не понадобится привлечение бойцов с участков, где российская армия ведет наступление.
И вот тогда российские атакующие военные группировки смогут уверенно действовать, не оглядываясь назад, отмечает эксперт, что кстати, уже происходит на Артемовском направлении.
Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 16:45
Эксперт предположил, как будут развиваться события на фронте после взятия АртёмовскаВладимир Зеленский будет стараться избежать сдачи Артёмовска (Бахмута), потому что овладение этим городом будет означать для российских войск возможность выхода на славянско-краматорскую группировку ВСУ с другого направления. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
 
НовостиУкраинаОдессаРоссияполитолог
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:54Украинские беженцы в Швеции требуют увеличить пособия
08:51В Чехии признали, что поддержка жителями страны киевского режима уменьшается
08:49Сон в осенний день. В Киеве ждут распада России и обсуждают, как будут составлять списки коллаборантов
08:39До пяти лет лишения свободы: СМИ узнали о наказании для уклонившихся от мобилизации
08:36Главное на 1 ноября: в России и в мире
08:28Минобороны: Россия приостановила движение судов по коридору безопасности в Черном море
08:19Путин сообщил о первых результатах расследования "Газпрома" на месте взрывов "Северных потоках"
08:15Макрон боится смерти французской экономики, так как она слишком зависит от России - эксперт
08:07"Запад нас всегда обманывал": Безпалько назал условие для новых переговоров с США
08:00"Война России и НАТО": военный эксперт объяснил, чем опасно участие польских ЧВК на Украине
07:53Эксперт объяснил важность проверки украинских судов со стороны РФ, несмотря на выход из "зерновой сделки"
07:45Эксперт объяснил, как Риши Сунак будет совмещать меры жёсткой экономии и военную помощь Киеву
07:37Политолог рассказал, какие условия необходимы армии РФ для "взятия Одессы"
07:30Турецкие нацисты: военный эксперт объясни опасность создания "тюркского легиона" на Украине
07:22Безпалько: Европа в панике, ядерная война все ближе
07:15Рогов: смерть Зеленского спасет десятки тысяч жизней
07:07"Умереть за дядю Сэма": эксперт о том, что англосаксы готовы предложить полякам
07:00"Мы даже при СССР этого не делали": военный эксперт призвал не сбивать американские беспилотники
06:53Евсеев рассказал, как удары ВС РФ по энергетике Украины влияют на линию фронта
06:45Украина может пойти на всё, на что угодно – Бородай о "грязной бомбе"
Лента новостейМолния