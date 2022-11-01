Политолог рассказал, какие условия необходимы армии РФ для "взятия Одессы"
© Роман Гнатюк/Украина.руУказатель Новая Каховка Херсон Одесса
© Роман Гнатюк/Украина.ру
Военный политолог, член Экспертного совета организации "Офицеры России", доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил изданию Украина.ру, что для организации такой широкомасштабной операции по взятию Одессы необходимо закрепить линию обороны новых регионов
По его словам, это даст возможность российской армии идти вперед, а не оглядываться назад в прямом смысле. На данный момент, у ВС России не хватает людей, которые смогут защищать указанную линию фронта. Про это говорил министр обороны Сергей Шойгу, напоминает политолог.
Нельзя атаковать, все время оттягиваясь в оборону. Например, на линии фронта у нас есть "бреши", где стоят один-два пулеметных расчета или находится какой-то сторожевой пост. Не везде можно основательно закрепиться. Когда в таких местах обнаруживают врага, туда подтягивают российскую артиллерию и авиацию.
Получается, что у России все время идет переброска войск по линии фронта в разные точки. Сейчас нужно с помощью мобилизованных граждан укрепить оборону, считает политолог.
Тогда на каждом участке границы у РФ будет достаточно солдат, которые смогут встретить ВСУ, вооруженные натовские формирования, где бы они "не тыкнулись". При этом не понадобится привлечение бойцов с участков, где российская армия ведет наступление.
И вот тогда российские атакующие военные группировки смогут уверенно действовать, не оглядываясь назад, отмечает эксперт, что кстати, уже происходит на Артемовском направлении.
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