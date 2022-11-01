https://ukraina.ru/20221101/1040357084.html

Эксперт объяснил важность проверки украинских судов со стороны РФ, несмотря на выход из "зерновой сделки"

Эксперт объяснил важность проверки украинских судов со стороны РФ, несмотря на выход из "зерновой сделки" - 01.11.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил важность проверки украинских судов со стороны РФ, несмотря на выход из "зерновой сделки"

Военный политолог, член Экспертного совета организации "Офицеры России", доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил изданию Украина.ру, что Россия хоть и вышла из "зерновой сделки", но вряд ли будет так просто пропускать все украинские суда

2022-11-01T07:53

2022-11-01T07:53

2022-11-01T07:53

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Даже если Турция и ООН говорят "все нормально", мы должны не пропускать без проверки проходящие суда. Например, сегодня согласовали проход двух кораблей, значит их проверили.По мнению эксперта, Москва хочет, чтобы в информационном поле вопрос "зерновой сделки" оставался дипломатическим без включения военных, поэтому ситуацию прокомментировали только Мария Захарова и Дмитрий Песков, но не военные ведомства и министр обороны Сергей Шойгу.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221031/1040351909.html

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новости, украина, россия, зерно, зерновая сделка