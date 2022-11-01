Эксперт объяснил важность проверки украинских судов со стороны РФ, несмотря на выход из "зерновой сделки"
Военный политолог, член Экспертного совета организации "Офицеры России", доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил изданию Украина.ру, что Россия хоть и вышла из "зерновой сделки", но вряд ли будет так просто пропускать все украинские суда
Даже если Турция и ООН говорят "все нормально", мы должны не пропускать без проверки проходящие суда. Например, сегодня согласовали проход двух кораблей, значит их проверили.
По мнению эксперта, Москва хочет, чтобы в информационном поле вопрос "зерновой сделки" оставался дипломатическим без включения военных, поэтому ситуацию прокомментировали только Мария Захарова и Дмитрий Песков, но не военные ведомства и министр обороны Сергей Шойгу.
МИД России озвучивает нашу официальную позицию, а военные действуют. Да, подписывая данное соглашение, министр обороны РФ Сергей Шойгу выступал на основе военной силы, но все-таки на дипломатическом уровне.
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Вчера, 18:15Эксперт объяснил, почему поставки по отмененному "зерновому коридору" продолжаютсяРоссия пропускает ранее согласованные поставки зерна по "зерновому коридору" из Одессы в Стамбул, фактически запрет на выход судов начнет действовать через несколько дней, заявил политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру