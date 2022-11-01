https://ukraina.ru/20221101/1040338711.html
Эксперт объяснил, как Риши Сунак будет совмещать меры жёсткой экономии и военную помощь Киеву
Эксперт объяснил, как Риши Сунак будет совмещать меры жёсткой экономии и военную помощь Киеву - 01.11.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, как Риши Сунак будет совмещать меры жёсткой экономии и военную помощь Киеву
Польский политический аналитик Конрад Рэнкас заявил в интервью изданию Украина.ру, что война на Украине, поддерживаемая, в том числе Великобританией, отлично оправдывает дальнейшее усиление стратегии жёсткой экономии
2022-11-01T07:45
2022-11-01T07:45
2022-11-01T07:45
новости
украина
россия
великобритания
риши сунак
аналитик
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Экономить Лондон рассчитывает за счет не только остатков рабочего класса, но и среднего, продолжающего самоубийственно поддерживать обанкротившиеся и лживые либеральные стратегии, считает эксперт.Великобритания по-прежнему будет присутствовать на Украине, продолжая вести войну с Россией на всех возможных фронтах, уверен аналитик.По его мнению, Соединённое Королевство будет пребывать в блаженном убеждении, что, реально оставаясь вне европейской энергосистемы, до сих пор связанной с российскими поставками, Лондон также пребывает вне досягаемости экономического давления Москвы. А пока будет вести войну, эту новую Большую Игру, пешками из Украины, Польши, Литвы и других стран, добавил Рэнкас.Полный текст интервью с политическим аналитиков читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221026/1040168069.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, великобритания, риши сунак, аналитик
Эксперт объяснил, как Риши Сунак будет совмещать меры жёсткой экономии и военную помощь Киеву
Польский политический аналитик Конрад Рэнкас заявил в интервью изданию Украина.ру, что война на Украине, поддерживаемая, в том числе Великобританией, отлично оправдывает дальнейшее усиление стратегии жёсткой экономии
Экономить Лондон рассчитывает за счет не только остатков рабочего класса, но и среднего, продолжающего самоубийственно поддерживать обанкротившиеся и лживые либеральные стратегии, считает эксперт.
Но предложения Сунака о дальнейшем сокращении государственных расходов, которые в Британии и сейчас относительно меньше, чем в других странах Запада, никоим образом не дополняются заявлениями о сокращении военной помощи Киеву, – хотя это было бы само собой разумеющимся с точки зрения рационального бюджетного управления.
Конрад Рэнкас
Политический аналитик
Великобритания по-прежнему будет присутствовать на Украине, продолжая вести войну с Россией на всех возможных фронтах, уверен аналитик.
По его мнению, Соединённое Королевство будет пребывать в блаженном убеждении, что, реально оставаясь вне европейской энергосистемы, до сих пор связанной с российскими поставками, Лондон также пребывает вне досягаемости экономического давления Москвы.
А пока будет вести войну, эту новую Большую Игру, пешками из Украины, Польши, Литвы и других стран, добавил Рэнкас.
Полный текст интервью с политическим аналитиков читайте
на сайте Украина.ру.