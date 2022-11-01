https://ukraina.ru/20221101/1040338711.html

Эксперт объяснил, как Риши Сунак будет совмещать меры жёсткой экономии и военную помощь Киеву

Эксперт объяснил, как Риши Сунак будет совмещать меры жёсткой экономии и военную помощь Киеву - 01.11.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, как Риши Сунак будет совмещать меры жёсткой экономии и военную помощь Киеву

Польский политический аналитик Конрад Рэнкас заявил в интервью изданию Украина.ру, что война на Украине, поддерживаемая, в том числе Великобританией, отлично оправдывает дальнейшее усиление стратегии жёсткой экономии

2022-11-01T07:45

2022-11-01T07:45

2022-11-01T07:45

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Экономить Лондон рассчитывает за счет не только остатков рабочего класса, но и среднего, продолжающего самоубийственно поддерживать обанкротившиеся и лживые либеральные стратегии, считает эксперт.Великобритания по-прежнему будет присутствовать на Украине, продолжая вести войну с Россией на всех возможных фронтах, уверен аналитик.По его мнению, Соединённое Королевство будет пребывать в блаженном убеждении, что, реально оставаясь вне европейской энергосистемы, до сих пор связанной с российскими поставками, Лондон также пребывает вне досягаемости экономического давления Москвы. А пока будет вести войну, эту новую Большую Игру, пешками из Украины, Польши, Литвы и других стран, добавил Рэнкас.Полный текст интервью с политическим аналитиков читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221026/1040168069.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, россия, великобритания, риши сунак, аналитик