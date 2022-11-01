https://ukraina.ru/20221101/1040337048.html
Украина может пойти на всё, на что угодно – Бородай о "грязной бомбе"
Украина может пойти на всё, на что угодно – Бородай о "грязной бомбе" - 01.11.2022 Украина.ру
Украина может пойти на всё, на что угодно – Бородай о "грязной бомбе"
Украина - это орудие в руках Запада, поэтому Киев может пойти на все, что угодно, даже на ядерный шантаж, сказал глава "Союза добровольцев Донбасса", депутат Государственной Думы России Александр Бородай в интервью Украина.ру
2022-11-01T06:45
2022-11-01T06:45
2022-11-01T06:45
новости
россия
украина
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Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщил, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион". Сейчас появилась информация о том, что этот боеприпас находится в Николаеве.По его мнению, "ядерный шантаж — это для них абсолютно нормальная история", потом США обвинят во всем РФ и "к нам будут предприняты самые жесткие шаги — просто потому, что Запад объявил нам войну на выживание".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221031/1040327362.html
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2022
Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина
Украина может пойти на всё, на что угодно – Бородай о "грязной бомбе"
Украина - это орудие в руках Запада, поэтому Киев может пойти на все, что угодно, даже на ядерный шантаж, сказал глава "Союза добровольцев Донбасса", депутат Государственной Думы России Александр Бородай в интервью Украина.ру
Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщил, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион". Сейчас появилась информация о том, что этот боеприпас находится в Николаеве.
Украина может пойти на всё, на что угодно, как мы знаем. Тем более, что это не самостоятельный субъект, который принимает самостоятельные политические решения. Это всего лишь орудие в руках наших геополитических противников, я имею в виду коллективный Запад. Хедлайнером этого коллективного Запада являются Соединенные Штаты Америки.
Александр Бородай
глава "Союза добровольцев Донбасса", депутат Государственной Думы России
По его мнению, "ядерный шантаж — это для них абсолютно нормальная история", потом США обвинят во всем РФ и "к нам будут предприняты самые жесткие шаги — просто потому, что Запад объявил нам войну на выживание".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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