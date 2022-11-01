https://ukraina.ru/20221101/1040337048.html

Украина может пойти на всё, на что угодно – Бородай о "грязной бомбе"

Украина может пойти на всё, на что угодно – Бородай о "грязной бомбе" - 01.11.2022 Украина.ру

Украина может пойти на всё, на что угодно – Бородай о "грязной бомбе"

Украина - это орудие в руках Запада, поэтому Киев может пойти на все, что угодно, даже на ядерный шантаж, сказал глава "Союза добровольцев Донбасса", депутат Государственной Думы России Александр Бородай в интервью Украина.ру

2022-11-01T06:45

2022-11-01T06:45

2022-11-01T06:45

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Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщил, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион". Сейчас появилась информация о том, что этот боеприпас находится в Николаеве.По его мнению, "ядерный шантаж — это для них абсолютно нормальная история", потом США обвинят во всем РФ и "к нам будут предприняты самые жесткие шаги — просто потому, что Запад объявил нам войну на выживание".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221031/1040327362.html

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