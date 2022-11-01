https://ukraina.ru/20221101/1040321615.html

Рогов рассказал, что нужно сделать, чтобы обстрелы новых регионов РФ прекратились

Рогов рассказал, что нужно сделать, чтобы обстрелы новых регионов РФ прекратились - 01.11.2022 Украина.ру

Рогов рассказал, что нужно сделать, чтобы обстрелы новых регионов РФ прекратились

Обстрелы мирных граждан на освобожденных территориях закончатся тогда, когда те, кто в них виновен будут знать, что наказание настигнет их неотвратимо. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал лидер движения "Мы вместе с Россией", член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов

2022-11-01T05:00

2022-11-01T05:00

2022-11-01T05:00

новости

владимир рогов

обстрелы

рф

запорожская область

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Он уверен, что России нужно сделать всего несколько шагов к изменению ситуации. А именно к уже объявленному в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей военному положению добавить новые юридические обстоятельства.Речь идет об объявлении СБУ и Главного управления разведки Украины террористическими организациями. И тогда работающие в этих структурах люди, уверен Рогов, будут понимать, что наказание неотвратимо."Если любой из этих боевиков Зеленского, террористов, придя на рабочее место, увидит развалины, то он задумается - это развалины сегодня главного офиса, а завтра и того места, где я живу, или того места, где я скрываюсь", - сказал он.И наконец, последнее, что должна в этих обстоятельствах сделать Россия, уверен Рогов, это снять мораторий на смертную казнь для террористов.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221030/1040299042.html

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новости, владимир рогов, обстрелы, рф, запорожская область