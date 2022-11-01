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Рогов рассказал, что нужно сделать, чтобы обстрелы новых регионов РФ прекратились
Рогов рассказал, что нужно сделать, чтобы обстрелы новых регионов РФ прекратились - 01.11.2022 Украина.ру
Рогов рассказал, что нужно сделать, чтобы обстрелы новых регионов РФ прекратились
Обстрелы мирных граждан на освобожденных территориях закончатся тогда, когда те, кто в них виновен будут знать, что наказание настигнет их неотвратимо. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал лидер движения "Мы вместе с Россией", член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-11-01T05:00
2022-11-01T05:00
2022-11-01T05:00
новости
владимир рогов
обстрелы
рф
запорожская область
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Он уверен, что России нужно сделать всего несколько шагов к изменению ситуации. А именно к уже объявленному в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей военному положению добавить новые юридические обстоятельства.Речь идет об объявлении СБУ и Главного управления разведки Украины террористическими организациями. И тогда работающие в этих структурах люди, уверен Рогов, будут понимать, что наказание неотвратимо."Если любой из этих боевиков Зеленского, террористов, придя на рабочее место, увидит развалины, то он задумается - это развалины сегодня главного офиса, а завтра и того места, где я живу, или того места, где я скрываюсь", - сказал он.И наконец, последнее, что должна в этих обстоятельствах сделать Россия, уверен Рогов, это снять мораторий на смертную казнь для террористов.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221030/1040299042.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир рогов, обстрелы, рф, запорожская область
Рогов рассказал, что нужно сделать, чтобы обстрелы новых регионов РФ прекратились
Обстрелы мирных граждан на освобожденных территориях закончатся тогда, когда те, кто в них виновен будут знать, что наказание настигнет их неотвратимо. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал лидер движения "Мы вместе с Россией", член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
"Когда это закончится? Ну, закончится только с уничтожением политического проекта "Украина", точнее, вот этого злокачественного новообразования УГИЛ - "украинское государство Ивано-Франковска и Львова", которое сейчас, последние восемь лет особенно сильно, пытаются создать на постукраинском пространстве, подконтрольном режиму Порошенко, а потом Зеленского. Воистину шайка алкоголиков, наркоманов и нацистов", - сказал Рогов.
Он уверен, что России нужно сделать всего несколько шагов к изменению ситуации. А именно к уже объявленному в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей военному положению добавить новые юридические обстоятельства.
Речь идет об объявлении СБУ и Главного управления разведки Украины террористическими организациями. И тогда работающие в этих структурах люди, уверен Рогов, будут понимать, что наказание неотвратимо.
"Если любой из этих боевиков Зеленского, террористов, придя на рабочее место, увидит развалины, то он задумается - это развалины сегодня главного офиса, а завтра и того места, где я живу, или того места, где я скрываюсь", - сказал он.
И наконец, последнее, что должна в этих обстоятельствах сделать Россия, уверен Рогов, это снять мораторий на смертную казнь для террористов.
Полностью интервью можно прочитать здесь: