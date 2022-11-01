Рогов рассказал, что нужно сделать, чтобы обстрелы новых регионов РФ прекратились - 01.11.2022 Украина.ру
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Рогов рассказал, что нужно сделать, чтобы обстрелы новых регионов РФ прекратились
Рогов рассказал, что нужно сделать, чтобы обстрелы новых регионов РФ прекратились - 01.11.2022 Украина.ру
Рогов рассказал, что нужно сделать, чтобы обстрелы новых регионов РФ прекратились
Обстрелы мирных граждан на освобожденных территориях закончатся тогда, когда те, кто в них виновен будут знать, что наказание настигнет их неотвратимо. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал лидер движения "Мы вместе с Россией", член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-11-01T05:00
2022-11-01T05:00
новости
владимир рогов
обстрелы
рф
запорожская область
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Он уверен, что России нужно сделать всего несколько шагов к изменению ситуации. А именно к уже объявленному в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей военному положению добавить новые юридические обстоятельства.Речь идет об объявлении СБУ и Главного управления разведки Украины террористическими организациями. И тогда работающие в этих структурах люди, уверен Рогов, будут понимать, что наказание неотвратимо."Если любой из этих боевиков Зеленского, террористов, придя на рабочее место, увидит развалины, то он задумается - это развалины сегодня главного офиса, а завтра и того места, где я живу, или того места, где я скрываюсь", - сказал он.И наконец, последнее, что должна в этих обстоятельствах сделать Россия, уверен Рогов, это снять мораторий на смертную казнь для террористов.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221030/1040299042.html
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новости, владимир рогов, обстрелы, рф, запорожская область
Новости, Владимир Рогов, обстрелы, РФ, Запорожская область

Рогов рассказал, что нужно сделать, чтобы обстрелы новых регионов РФ прекратились

05:00 01.11.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкОбщенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума
Общенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Обстрелы мирных граждан на освобожденных территориях закончатся тогда, когда те, кто в них виновен будут знать, что наказание настигнет их неотвратимо. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал лидер движения "Мы вместе с Россией", член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
"Когда это закончится? Ну, закончится только с уничтожением политического проекта "Украина", точнее, вот этого злокачественного новообразования УГИЛ - "украинское государство Ивано-Франковска и Львова", которое сейчас, последние восемь лет особенно сильно, пытаются создать на постукраинском пространстве, подконтрольном режиму Порошенко, а потом Зеленского. Воистину шайка алкоголиков, наркоманов и нацистов", - сказал Рогов.
Он уверен, что России нужно сделать всего несколько шагов к изменению ситуации. А именно к уже объявленному в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей военному положению добавить новые юридические обстоятельства.
Речь идет об объявлении СБУ и Главного управления разведки Украины террористическими организациями. И тогда работающие в этих структурах люди, уверен Рогов, будут понимать, что наказание неотвратимо.
"Если любой из этих боевиков Зеленского, террористов, придя на рабочее место, увидит развалины, то он задумается - это развалины сегодня главного офиса, а завтра и того места, где я живу, или того места, где я скрываюсь", - сказал он.
И наконец, последнее, что должна в этих обстоятельствах сделать Россия, уверен Рогов, это снять мораторий на смертную казнь для террористов.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Владимир Рогов интервью - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 10:40
Владимир Рогов: СБУ и ГУР надо признать террористическим организациями
 
НовостиВладимир РоговобстрелыРФЗапорожская область
 
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