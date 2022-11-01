https://ukraina.ru/20221101/1040319575.html
Марков назвал настоящую причину выхода России из зерновой сделки
Марков назвал настоящую причину выхода России из зерновой сделки - 01.11.2022 Украина.ру
Марков назвал настоящую причину выхода России из зерновой сделки
Россия вышла из зерновой сделки не из-за терактов, а потому что Запад обманул Москву, нарушив свою часть договоренностей. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Сергей Марков
2022-11-01T04:15
2022-11-01T04:15
2022-11-01T04:15
новости
сергей марков
политолог
россия
зерновая сделка
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Политолог напомнил, что смысл зерновой сделки состоял в том, что Москва дает возможность вывозить украинское зерно, а российское зерно допускается на рынки. Однако по факту продукция РФ так и не была никуда допущена с помощью блокировки страхования судов. Также был заблокирован вывоз минеральных удобрений из России и Белоруссии."Поэтому мне кажется, что Россия напрасно связывает свое решение с украинскими терактами и атакой на Севастополь. Надо было прямо сказать, что они не выполнили свою часть договора. Честно говоря, я бы прямо сейчас грохнул пару украинских судов, которые будут что-то вывозить оттуда. Жестче надо", – заявил Марков.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание четырехсторонних соглашений (Россия, Украина, Турция, ООН) о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Запад мотивировал эту сделку необходимостью не допустить голода в Африке.Уже в начале сентября президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.В субботу, 29 октября, Россия сообщила, что приостанавливает участие в "черноморской инициативе". Причиной стал теракт в акватории Севастополя. В Москве объяснили, что РФ не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках этой инициативы.По данным Минобороны РФ, подготовка теракта украинскими военными 73-го специального центра морских операций шла под руководством британских специалистов.К слову, всего за время работы гуманитарного коридора из украинских портов вывезли 9,3 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Оказалось, что в десятке стран, которые получили больше всего украинской продукции, из африканских стран - только Египет:1 Испания - 1,8 млн тонн,2 Турция - 1,3 млн тонн,3 Италия - 860 тысяч тонн,4 Китай - 842 тысячи тонн,5 Нидерланды - 549 тысяч тонн,6 Египет - 422 тысячи тонны,7 Бангладеш - 269 тысяч тонн,8 Румыния - 253 тысячи тонн,9 Израиль - 235 тысяч тонн,10 Германия - 223 тысячи тонн.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221030/1040299828.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей марков, политолог, россия, зерновая сделка
Марков назвал настоящую причину выхода России из зерновой сделки
Россия вышла из зерновой сделки не из-за терактов, а потому что Запад обманул Москву, нарушив свою часть договоренностей. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Сергей Марков
"Эта сделка оказалась для нас невыгодной. Причина очень проста: нас опять обманули. Нас обманули так же, как это было с Януковичем, на встрече в Женеве в 2014 году, с "Минском-1" и с "Минском-2"", - сказал он.
Политолог напомнил, что смысл зерновой сделки состоял в том, что Москва дает возможность вывозить украинское зерно, а российское зерно допускается на рынки. Однако по факту продукция РФ так и не была никуда допущена с помощью блокировки страхования судов. Также был заблокирован вывоз минеральных удобрений из России и Белоруссии.
"Поэтому мне кажется, что Россия напрасно связывает свое решение с украинскими терактами и атакой на Севастополь. Надо было прямо сказать, что они не выполнили свою часть договора. Честно говоря, я бы прямо сейчас грохнул пару украинских судов, которые будут что-то вывозить оттуда. Жестче надо", – заявил Марков.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание четырехсторонних соглашений (Россия, Украина, Турция, ООН) о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Запад мотивировал эту сделку необходимостью не допустить голода в Африке.
Уже в начале сентября президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
В субботу, 29 октября, Россия сообщила, что приостанавливает участие в "черноморской инициативе". Причиной стал теракт в акватории Севастополя. В Москве объяснили, что РФ не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках этой инициативы.
По данным Минобороны РФ, подготовка теракта украинскими военными 73-го специального центра морских операций шла под руководством британских специалистов.
К слову, всего за время работы гуманитарного коридора из украинских портов вывезли 9,3 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Оказалось, что в десятке стран, которые получили больше всего украинской продукции, из африканских стран - только Египет:
1 Испания - 1,8 млн тонн,
3 Италия - 860 тысяч тонн,
4 Китай - 842 тысячи тонн,
5 Нидерланды - 549 тысяч тонн,
6 Египет - 422 тысячи тонны,
7 Бангладеш - 269 тысяч тонн,
8 Румыния - 253 тысячи тонн,
9 Израиль - 235 тысяч тонн,
10 Германия - 223 тысячи тонн.
Полностью интервью можно прочитать здесь: