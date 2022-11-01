Марков назвал настоящую причину выхода России из зерновой сделки - 01.11.2022 Украина.ру
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Марков назвал настоящую причину выхода России из зерновой сделки
Марков назвал настоящую причину выхода России из зерновой сделки - 01.11.2022 Украина.ру
Марков назвал настоящую причину выхода России из зерновой сделки
Россия вышла из зерновой сделки не из-за терактов, а потому что Запад обманул Москву, нарушив свою часть договоренностей. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Сергей Марков
2022-11-01T04:15
2022-11-01T04:15
новости
сергей марков
политолог
россия
зерновая сделка
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Политолог напомнил, что смысл зерновой сделки состоял в том, что Москва дает возможность вывозить украинское зерно, а российское зерно допускается на рынки. Однако по факту продукция РФ так и не была никуда допущена с помощью блокировки страхования судов. Также был заблокирован вывоз минеральных удобрений из России и Белоруссии."Поэтому мне кажется, что Россия напрасно связывает свое решение с украинскими терактами и атакой на Севастополь. Надо было прямо сказать, что они не выполнили свою часть договора. Честно говоря, я бы прямо сейчас грохнул пару украинских судов, которые будут что-то вывозить оттуда. Жестче надо", – заявил Марков.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание четырехсторонних соглашений (Россия, Украина, Турция, ООН) о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Запад мотивировал эту сделку необходимостью не допустить голода в Африке.Уже в начале сентября президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.В субботу, 29 октября, Россия сообщила, что приостанавливает участие в "черноморской инициативе". Причиной стал теракт в акватории Севастополя. В Москве объяснили, что РФ не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках этой инициативы.По данным Минобороны РФ, подготовка теракта украинскими военными 73-го специального центра морских операций шла под руководством британских специалистов.К слову, всего за время работы гуманитарного коридора из украинских портов вывезли 9,3 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Оказалось, что в десятке стран, которые получили больше всего украинской продукции, из африканских стран - только Египет:1 Испания - 1,8 млн тонн,2 Турция - 1,3 млн тонн,3 Италия - 860 тысяч тонн,4 Китай - 842 тысячи тонн,5 Нидерланды - 549 тысяч тонн,6 Египет - 422 тысячи тонны,7 Бангладеш - 269 тысяч тонн,8 Румыния - 253 тысячи тонн,9 Израиль - 235 тысяч тонн,10 Германия - 223 тысячи тонн.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221030/1040299828.html
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новости, сергей марков, политолог, россия, зерновая сделка
Новости, Сергей Марков, политолог, Россия, зерновая сделка

Марков назвал настоящую причину выхода России из зерновой сделки

04:15 01.11.2022
 
© Украина.руСергей Марков
Сергей Марков
© Украина.ру
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Россия вышла из зерновой сделки не из-за терактов, а потому что Запад обманул Москву, нарушив свою часть договоренностей. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Сергей Марков
"Эта сделка оказалась для нас невыгодной. Причина очень проста: нас опять обманули. Нас обманули так же, как это было с Януковичем, на встрече в Женеве в 2014 году, с "Минском-1" и с "Минском-2"", - сказал он.
Политолог напомнил, что смысл зерновой сделки состоял в том, что Москва дает возможность вывозить украинское зерно, а российское зерно допускается на рынки. Однако по факту продукция РФ так и не была никуда допущена с помощью блокировки страхования судов. Также был заблокирован вывоз минеральных удобрений из России и Белоруссии.
"Поэтому мне кажется, что Россия напрасно связывает свое решение с украинскими терактами и атакой на Севастополь. Надо было прямо сказать, что они не выполнили свою часть договора. Честно говоря, я бы прямо сейчас грохнул пару украинских судов, которые будут что-то вывозить оттуда. Жестче надо", – заявил Марков.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание четырехсторонних соглашений (Россия, Украина, Турция, ООН) о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Запад мотивировал эту сделку необходимостью не допустить голода в Африке.
Уже в начале сентября президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
В субботу, 29 октября, Россия сообщила, что приостанавливает участие в "черноморской инициативе". Причиной стал теракт в акватории Севастополя. В Москве объяснили, что РФ не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках этой инициативы.
По данным Минобороны РФ, подготовка теракта украинскими военными 73-го специального центра морских операций шла под руководством британских специалистов.
К слову, всего за время работы гуманитарного коридора из украинских портов вывезли 9,3 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Оказалось, что в десятке стран, которые получили больше всего украинской продукции, из африканских стран - только Египет:
1 Испания - 1,8 млн тонн,
2 Турция - 1,3 млн тонн,
3 Италия - 860 тысяч тонн,
4 Китай - 842 тысячи тонн,
5 Нидерланды - 549 тысяч тонн,
6 Египет - 422 тысячи тонны,
7 Бангладеш - 269 тысяч тонн,
8 Румыния - 253 тысячи тонн,
9 Израиль - 235 тысяч тонн,
10 Германия - 223 тысячи тонн.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Сергей Марков интервью - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 12:40
Сергей Марков: России после выхода из зерновой сделки нужно потопить пару украинских судов
 
НовостиСергей МарковполитологРоссиязерновая сделка
 
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