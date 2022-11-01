https://ukraina.ru/20221101/1040319575.html

Марков назвал настоящую причину выхода России из зерновой сделки

Марков назвал настоящую причину выхода России из зерновой сделки - 01.11.2022 Украина.ру

Марков назвал настоящую причину выхода России из зерновой сделки

Россия вышла из зерновой сделки не из-за терактов, а потому что Запад обманул Москву, нарушив свою часть договоренностей. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Сергей Марков

2022-11-01T04:15

2022-11-01T04:15

2022-11-01T04:15

новости

сергей марков

политолог

россия

зерновая сделка

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Политолог напомнил, что смысл зерновой сделки состоял в том, что Москва дает возможность вывозить украинское зерно, а российское зерно допускается на рынки. Однако по факту продукция РФ так и не была никуда допущена с помощью блокировки страхования судов. Также был заблокирован вывоз минеральных удобрений из России и Белоруссии."Поэтому мне кажется, что Россия напрасно связывает свое решение с украинскими терактами и атакой на Севастополь. Надо было прямо сказать, что они не выполнили свою часть договора. Честно говоря, я бы прямо сейчас грохнул пару украинских судов, которые будут что-то вывозить оттуда. Жестче надо", – заявил Марков.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание четырехсторонних соглашений (Россия, Украина, Турция, ООН) о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Запад мотивировал эту сделку необходимостью не допустить голода в Африке.Уже в начале сентября президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.В субботу, 29 октября, Россия сообщила, что приостанавливает участие в "черноморской инициативе". Причиной стал теракт в акватории Севастополя. В Москве объяснили, что РФ не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках этой инициативы.По данным Минобороны РФ, подготовка теракта украинскими военными 73-го специального центра морских операций шла под руководством британских специалистов.К слову, всего за время работы гуманитарного коридора из украинских портов вывезли 9,3 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Оказалось, что в десятке стран, которые получили больше всего украинской продукции, из африканских стран - только Египет:1 Испания - 1,8 млн тонн,2 Турция - 1,3 млн тонн,3 Италия - 860 тысяч тонн,4 Китай - 842 тысячи тонн,5 Нидерланды - 549 тысяч тонн,6 Египет - 422 тысячи тонны,7 Бангладеш - 269 тысяч тонн,8 Румыния - 253 тысячи тонн,9 Израиль - 235 тысяч тонн,10 Германия - 223 тысячи тонн.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221030/1040299828.html

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новости, сергей марков, политолог, россия, зерновая сделка